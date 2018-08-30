Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Идти или нет? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Пригласили в Сбер, пришла на собеседование, предложили должность специалиста по обслуживанию физ. лиц. На собеседовании сказали, что надо будет пройти стажировку в 2 недели, а потом оформят в штат. В первый день отправили в одно из отделений, в котором дали подписать договор, где срок учебы составлял не 2 недели, а 2 месяца с оплатой 5000 в месяц (мой экземпляр договора почему-то не отдали). На второй день отправили учить теорию, в другое отделение, где собрали всех новичков. Завалили информацией, все вечера и выходные приходиться все учить, но я понимаю, что это надо, чтоб потом смогла работать. Но... прочитала отзывы и думаю, стоит ли все этого, чтоб через пару месяцев убежать? Не знаю, что делать. smile:( Кто по такой же схеме устраивался в Сбер, скажите, чем все закончилось?
123123* • сотрудник
16.12.2012 12:05
12 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Iris_Kis
17.12.2012 07:34
Ну вообще по такой схеме устраиваются все новички). Там еще испытательный срок 3 месяца должен быть. Если не хотите разрушить свою нервную систему и работать за копейки-то лучше не идти! Если честно,оно того не стоит.((( Да,на любой работе сложности бывают,но в Сберн особенно...с этой работой там дневать и ночевать можно
MEN_018
17.12.2012 09:39
Автор, посылайте этот Сбер куда подальше и идите работать в Банк где вам с первого дня поставят оклад ( который может будет поднят после испытательного срока ) сразу оговаривайте..но обучаться 2 !!! месяца за 5 000 руб. вам не смешно ??? Кстати почитайте ветку ниже... как СберБанк выбрасывает людей целыми пачками на улицу!

Изменено: MEN_018 - 17.12.2012 09:44
Germina
17.12.2012 19:48
Не ходите!Не пополняйте ряды сберовских рабов!Любой работодатель должен задумываться,на что обучаемый кандидат будет жить.Уважать себя надо.Знаю случай,когда из 20 человек обучаемых,8 сразу ушли,т. к.поняли,что такой объем информации и ,как следствие,нагрузки на работе, не стоят тех денег,что обещают. А информация лучше усваивается вместе с практикой,раньше обучали новичков сразу ,за окном,опытный сотрудник стоял и подсказывал и человек потом увязывал теорию и практику.Я сама так многих натаскивала.Так что очень вам сочувствую.Я отработала около 20 лет,уволилась сама и мою ставку сразу сократили.А увольнялась.так кроме руководителя филиала,где я работала,никто серьезно не уговаривал остаться.Кадровик,правда,сказал ,что если захочу вернуться,будет рад.Спасибо!Не для того ушла,чтоб возвратиться.
anu62
18.12.2012 01:34
Само начало работы должно Вас насторожить. Говорили 2 недели, дали договор, а там 2 месяца. Договор на руки не дали. Потом скажут, что договора и не было или его потеряли.
Big Al
18.12.2012 07:39
Также не стоит упускать из виду отзывы тех кто уже прошел этот путь вот буквально недавно. Я имеюю в виду отзвывы где встречаются слова " не выплатили заработную плату"
novo96
20.12.2012 10:10
закончится всё х...вообщем не очень хорошо...только решать всё таки Вам, если хочется получить адреналина побольше и понизить самооценку Вам точно в сбер
123123* (гость)
21.12.2012 17:35
Сдала экзамены,все на 100 баллов. Сегодня всей группой,пошли оформляться,обучались на специалистов по обслуживанию физических лиц.Пришли.. и что мы услышали"Мест нет,можем предложить вакансию консультант" Многие на первом собеседовании спрашивали ,а не получится ли так.? На что они заверяли ,нет-нет,увольняйтесь и приходите к нам на специалистов и ведь люди уволились!! сегодня когда начали возмущаться,как это так??? Нам ответили,кто мы вообще такие и для сбербанка мы никто. Кстати за учебу ,5000 не оплатили...
Надежда Прохоренко
22.12.2012 00:08
обучаю сотрудников для доп офисов и своего опер отдела не первый год, да, сложно, очень много информации, нужно правильно организовать обучение и практику, не всем дается сия работенка, из пяти моих обучаемых обычно два-три остаются и работают (уже больше года), почитайте отзывы других банков...
Надежда Прохоренко
22.12.2012 00:09
но оплачивают с первого дня оформления стабильный оклад операциониста
koteikin
12.01.2013 22:57
Кто сказал что стабильный оклад операциониста!Ничего подобного!7000рублей и минус налоги и того 5900 я получала!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)