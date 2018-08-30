Пригласили в Сбер, пришла на собеседование, предложили должность специалиста по обслуживанию физ. лиц. На собеседовании сказали, что надо будет пройти стажировку в 2 недели, а потом оформят в штат. В первый день отправили в одно из отделений, в котором дали подписать договор, где срок учебы составлял не 2 недели, а 2 месяца с оплатой 5000 в месяц (мой экземпляр договора почему-то не отдали). На второй день отправили учить теорию, в другое отделение, где собрали всех новичков. Завалили информацией, все вечера и выходные приходиться все учить, но я понимаю, что это надо, чтоб потом смогла работать. Но... прочитала отзывы и думаю, стоит ли все этого, чтоб через пару месяцев убежать? Не знаю, что делать. Кто по такой же схеме устраивался в Сбер, скажите, чем все закончилось?