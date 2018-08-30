Добрый день, Галина, хочу обратиться к Вам с вопросом, может вы поможете понять ситуацию, я в нашем банке работаю всего полгода, начинала работать в Уфимском филиале, у нас там был офис мини. Проработав там три месяца, сталкивалась с различными ситуациями, работала вообще без выходных, так как была ситуация безвыходная, это нормально я считаю.



В общем, в сентябре меня посадили в кассу, ушел в отпуск завкассой, две недели я проработала в кассе, все оформили по приказу, как будет это все оплачиваться не объяснили, как оплатили я потом в расчетке, тоже ничего не поняла, далее с 01.10.2012 я перевелась в Екатеринбургский филиал, и в ноябре и здесь заведующая кассой ушла в отпуск, меня снова посадили в кассу, я благополучно отработала две недели, из них 7 полных смен.



В конце ноября управляющая высылает мне на почту премию, которую я заработала за текущий месяц, я подошла к ней спросить это уже с премией за замещение зав. кассой, на что она мне ответила: "А ЗА ЗАМЕЩЕНИЕ НЕ ПЛАТЯТ, ТЫ ПОЛУЧИШЬ СВОЙ ОКЛАД ЗА ОТРАБОТАННЫЕ СМЕНЫ, МЫ ПОЭТОМУ ПО МИНИМУМУ ТЕБЕ ВЫСТАВЛЯЛИ СМЕНЫ", представляете мой шок? Я две недели работаю в кассе, выполняя абсолютно всю работу заведующего кассой и получу свой оклад + по минимуму означает из двух недельного отпуска кассира я работала 7 полных смен, это по минимуму называется.



Галина, скажите, пожалуйста, почему так не честно? Почему по какому-то служебному заданию я там работала и за это ничего не получу? Почему так не справедливо, ведь я это время могла оформлять продукты банка клиентам и получить хорошую премию... в кассе я также занималась обзвоном и клиенты приходили в офис, когда я сидела в кассе и не могла оформлять, я надеюсь Вы сможете ответить мне на эти вопросы, заранее спасибо.