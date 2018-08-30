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Замещение зав. кассой в период отпуска плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, Галина, хочу обратиться к Вам с вопросом, может вы поможете понять ситуацию, я в нашем банке работаю всего полгода, начинала работать в Уфимском филиале, у нас там был офис мини. Проработав там три месяца, сталкивалась с различными ситуациями, работала вообще без выходных, так как была ситуация безвыходная, это нормально я считаю.

В общем, в сентябре меня посадили в кассу, ушел в отпуск завкассой, две недели я проработала в кассе, все оформили по приказу, как будет это все оплачиваться не объяснили, как оплатили я потом в расчетке, тоже ничего не поняла, далее с 01.10.2012 я перевелась в Екатеринбургский филиал, и в ноябре и здесь заведующая кассой ушла в отпуск, меня снова посадили в кассу, я благополучно отработала две недели, из них 7 полных смен.

В конце ноября управляющая высылает мне на почту премию, которую я заработала за текущий месяц, я подошла к ней спросить это уже с премией за замещение зав. кассой, на что она мне ответила: "А ЗА ЗАМЕЩЕНИЕ НЕ ПЛАТЯТ, ТЫ ПОЛУЧИШЬ СВОЙ ОКЛАД ЗА ОТРАБОТАННЫЕ СМЕНЫ, МЫ ПОЭТОМУ ПО МИНИМУМУ ТЕБЕ ВЫСТАВЛЯЛИ СМЕНЫ", представляете мой шок? Я две недели работаю в кассе, выполняя абсолютно всю работу заведующего кассой и получу свой оклад + по минимуму означает из двух недельного отпуска кассира я работала 7 полных смен, это по минимуму называется.

Галина, скажите, пожалуйста, почему так не честно? Почему по какому-то служебному заданию я там работала и за это ничего не получу? Почему так не справедливо, ведь я это время могла оформлять продукты банка клиентам и получить хорошую премию... в кассе я также занималась обзвоном и клиенты приходили в офис, когда я сидела в кассе и не могла оформлять, я надеюсь Вы сможете ответить мне на эти вопросы, заранее спасибо.
Darinka09 • сотрудник
16.12.2012 20:30
Ответ банка:
Здравствуйте,

Вышлите мне, пожалуйста, детали – тогда я смогу проверить информацию. Мой мейл: Galina.Vaisband@homecredit.ru .

Но, на будущее – обо всех условиях необходимо договариваться «на берегу», т.е. оговаривать их заранее. Это поможет Вам избежать разочарований и неприятных сюрпризов.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
9 комментариев
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MEN_018
17.12.2012 10:15
работала без выходных smile:o ...., это нормально я считаю smile:o . Соответственно последующее вытекает из этого... smile:D
kredittka
17.12.2012 22:37
кто везет, того и грузят smile:yep:
Pennywice
18.12.2012 10:14
Да уж... Наш народ "непобедим", пока готов вкалывать за бесплатно. smile:D
Как можно не разобравшись во всех нюансах (как, когда, и сколько заплатят за замещение кассира), согласиться на это? Надо как-то ценить себя, свой труд, и свое время.
100$*
18.12.2012 16:32
Как это можно работать операционистом (если я правильно понял - "ведь я это время могла оформлять продукты банка клиентам и получить хорошую премию...в кассе я также занималась обзвоном и клиенты приходили в офис, когда я сидела в кассе и не могла оформлять"), потом взять и пересесть в кассу?? Это нормальная практика для Хома??
Dileralex
18.12.2012 20:27
smile:o какой кошмар, ну раз для вас работать без выходных нормально, вот они и решили что работать без зп тоже сойдет. А вообще вряд ли вам здесь помогут. Нужно обратиться в трудовую инспекцию, чтобы проверили соблюдение ТК на предприятии, другой вопрос есть ли у вас доказательства, что вы работали так как пишите, ведь наверняка работодатель подстраховался и приказ "прошу привлечь меня к работе" наверняка вашей рукой давно подписан
Darinka09
Автор отзыва
19.12.2012 13:51
Так дело даже не в переработке, я про это написала чтобы дать понять насколько я отношусь к своей работе я без выходных работала потом хорошо отдохнула и плюс весь объем был моим я получила еще хорошо, задело и обидело уже происходящее в Екатеринбурге когда я замещала зав.кассой а за это заплатят только оклад причем мой оклад операциониста, на вопрос как можно пересесть в кассу, да у нас такое есть у нас должность называется операционист-кассир и поэтому на время отпуска можем заменять кассира
Darinka09
Автор отзыва
19.12.2012 13:52
не знаю совпадение или нет, но буквально на следующий день после этого отзыва моего, управляющая сообщила что мне оплатят и вкючится эта доплата в декабрьскую зп, посмотрим...
MEN_018
19.12.2012 15:32
Darinka09 ну видимо Управляющего взяли за ..... ))) Главное то что вы боритесь и справшиваете за свое заработанное а не за чужое!!
Darinka09
Автор отзыва
19.12.2012 15:48
мне кажется все таки больше совпадение все таки потому что реакция слишком моментальная,причем она мне сказала что ей об оплате сообщили уже в пятницу тогда я работала в другом офисе (там опять же была острая нехватка сотрудников и вот один день мы с коллегой работали в другом офисе smile:D ..)
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