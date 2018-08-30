Доброго дня! Хочу поделиться с вами с той несправедливостью которая коснулась меня! Ситуация такая, устроилась я на работу в конце сентября 2012 года. Обещали соц. пакет, бонусы, график 2/2 или 5/2, карьерный рост и т.п. и что вы думаете... ПОЛНАЯ БОЛТОВНЯ! Офис в нашем городе открылся только в августе 2012, все молодое, новое, неосвоенное я бы так сказала, когда пришла я, меня стажировали неделю, при этом я работала как обычный сотрудник в штате... то есть с 10 до 20-00, так вот, благо устроили... ладно... но потом началось.



Наш руководитель, как руководитель полный лузер. Она когда меня принимала, обещала работу в офисе и что я не буду появляться на точках продаж, в итоге, в офисе я не появлялась! Затем, графики она составлять вообще не умеет, хотя проработала в другом банке так же руководителем, опыта видимо никакого! Работали мы 6/1, при этом руководство выше кричала о том, что банк новый и нужно развивать его и чтоб мы работали без выходных полный ужас. Также она набрала коллектив из своих знакомых, которые сидели в офисе, были привилегированны, а отношение к другим девочкам полный ужас.



Подключив несколько точек продаж (на которых запрещено оформлять других клиентов, то есть оформлять кредитные карты, наличку, и самое главное НПФ - за это нпф дрючат не по детски), требуют от нас выполнение плана по всем этим показателям. Когда я предложила поговорить ей с руководством этих точек, так как всё-таки это входит в ее обязанности, она на меня накричала, сказала, что это мои проблемы по выполнению плану и показателей. Еще к тому же и обозвала. У НЕЕ ПРОСТО НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ С ТАКИМИ МЕЛКИМИ ПРОБЛЕМАМИ! Как я уже писала, банк работает с августа, должно работать минимум 6 человек на 4 точки, у нас работали 4 человека на 4 точки, то есть сами понимаете без выходных. Приходили новенькие, стажировались, удивлялись работе, РУКОВОДИТЕЛЮ (её неадекватности, крикам) и бежали далеко далеко от нас.



И кстати про зарплату. Первые три месяца (как они говорят испытательного срока) работаешь на голый оклад, а на 4 может быть получишь бонусы, проработала я 1,5 месяцев и уволилась. Нашла другую работу, конечно не в банковской сфере... очень кстати рада... работаю 5/2 с пн по пт с 9-00 до 18-00... зарплата куда больше, чем там...



ИТОГ! Минусы: необразованное руководство, график работы, зарплата, планы, отношение, субъективное отношение к сотрудникам.