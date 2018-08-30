Здравствуйте, *******************!



В настоящее время в нашей организации открыта вакансия.

Ваша Кандидатура нас заинтересовала, и мы хотели бы пригласить Вас на собеседование.

Мы ждем Вас у нас в офисе для прохождения интервью.

Пожалуйста, предварительно перезвоните нам в рабочее время, чтобы договориться о времени встречи.





С уважением,

********************** Мария

+7 (4732) 20-48-**,

Банк Русский Стандарт



Перезваниваю на следующий день по т. 220480**, и с сотрудником которая представилась Елена договариваюсь о интервью на 19.12.2012г. к 12-00 часам.

В назначенное время прихожу в офис на пр. Труда г. Воронеж, поднимаюсь в кабинет 15 (2этаж), нахожу Елену и она мне говорит, присаживайтесь за стол (в коридоре стоит стол напротив 15 кабинета), я сейчас распечатаю ваше резюме и подойду. Ну, чтож присел, ПРОСИДЕЛ ОДИН ЧАС! Так ни кого и не дождался. Захожу в кабинет, спрашиваю где найти руководителя отдела персонала, в левом углу сидит девушка, говорит я здесь главная все ко мне, на просьбу представиться не захотела, сказав что типа она главный специалист и всё! Дальнейшие диалоги вести с сотрудниками небыло желания, после просиженого часа в коридоре слушая как они обсуждают предстоящий Новый год и шампанские вина, это не есть залог успеха подбора персонала!



Если читает руководство (а я на это надеюсь), то легко проверить по отметки моего прихода и ухода в офис и по камере видеонаблюдения, которые расположены в коридоре!