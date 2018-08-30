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|Отвратительное отношение к кандидатам на вакансии!
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Здравствуйте, *******************!
В настоящее время в нашей организации открыта вакансия.
Ваша Кандидатура нас заинтересовала, и мы хотели бы пригласить Вас на собеседование.
Мы ждем Вас у нас в офисе для прохождения интервью.
Пожалуйста, предварительно перезвоните нам в рабочее время, чтобы договориться о времени встречи.
С уважением,
********************** Мария
+7 (4732) 20-48-**,
Банк Русский Стандарт
Перезваниваю на следующий день по т. 220480**, и с сотрудником которая представилась Елена договариваюсь о интервью на 19.12.2012г. к 12-00 часам.
В назначенное время прихожу в офис на пр. Труда г. Воронеж, поднимаюсь в кабинет 15 (2этаж), нахожу Елену и она мне говорит, присаживайтесь за стол (в коридоре стоит стол напротив 15 кабинета), я сейчас распечатаю ваше резюме и подойду. Ну, чтож присел, ПРОСИДЕЛ ОДИН ЧАС! Так ни кого и не дождался. Захожу в кабинет, спрашиваю где найти руководителя отдела персонала, в левом углу сидит девушка, говорит я здесь главная все ко мне, на просьбу представиться не захотела, сказав что типа она главный специалист и всё! Дальнейшие диалоги вести с сотрудниками небыло желания, после просиженого часа в коридоре слушая как они обсуждают предстоящий Новый год и шампанские вина, это не есть залог успеха подбора персонала!
Если читает руководство (а я на это надеюсь), то легко проверить по отметки моего прихода и ухода в офис и по камере видеонаблюдения, которые расположены в коридоре!
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Voronezh36 • несостоявшийся сотрудник
19.12.2012 17:24
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Ответ банка:
Добрый день, Voronezh36!
Уточните, пожалуйста, Ваши ФИО.
Данные просьба предоставить мне через личное сообщение на Банки.ру
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт
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|serj_3
25.12.2012 10:28
|Удивляюсь Вашему трпению, действительно ангельское терпение. У меня был схожий случай - в Москве не мог найти офис отдела подбора персонала, позвонил по указанному телефону. в итоге менеджер не смогла мне объяснить ак сориентироваться на местности несмотря на то, что я указывал на какой улице нахожусь и что вокруг меня находится. После долгих уговоров с сотрудником менеджер передала трубку другому менеджеру, которая явно не желала со мной общаться - перебивала и на полуслове положила трубку. Не долго думая развернулся и пошел обратно к метро. Отвратительно. Устроился в другой банк. Не беда, не велика потеря)))
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