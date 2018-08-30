Работаю в Росбанке уже несколько лет, начинала с кредитного эксперта на УРМ, дошла до ведущего клиентского менеджера. Могу сказать - Росбанк - отличный вариант для получения опыта, эдакая "школа жизни". Радует, что в последнее время взялись за обучение новеньких сотрудников, появились бизнес-тренеры, бизнес-консультанты. Но опять же - чему учат? Условиям продуктов, стандартам продаж, общению с клиентом. Это всё замечательно, но... Если появляется новый продукт, о нюансах его оформления узнаешь зачастую только тогда, когда сам сталкиваешься. Внятные бизнес-процессы есть далеко не по всем продуктам.



Условия труда... Офисы крохотные, кабинет, если честно, больше на клетку для мыши похож, еле-еле удалось впихнуть стул для клиента. Офис - это отдельная песня. Такое чувство, будто некоторые офисы довели до ума, до евростандарта, а о некоторых предпочли забыть. Во всяком случае, о таких шикарных вещах, как кухня, к примеру, мы только слышали. "Универсальность" сотрудников. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, если взглянуть с позиции клиента - удобно. Без разницы, с чем пришел - можешь обратиться к любому менеджеру. С другой - приходится постоянно выслушивать вопли клиентов. Оно и понятно, зашел платеж посчитать - и сидишь полчаса, потому что менеджер кредит оформляет.



Зарплата низкая, а знать нужно много, очень много. Потому и текучка - люди не выдерживают. Очередное изменение мотивации при ближайшем рассмотрении оказывается негативным - один повод для депремирования отменили, оклад повысили, но нашли другой повод.



Квартальных, годовых премий не существует. Наверное. Я годовую премию видела только один раз, и то ее размер оставлял желать много лучшего. Ну это всё минусы. Плюсы тоже есть.



Полис ДМС - выдается после года работы. Очень часто выручал и очень много денег сэкономил.



Коллектив. Тут уж как повезет - но в нашем офисе он замечательный. Да и в целом по филиалу нечасто сталкивалась с тем, чтобы кто-то отказал в помощи. Что радует - 95 процентов коллектива - молодые, что значительно облегчает общение. Тут говорили об огромных переработках. У меня они тоже были, пока не сменили управляющего. Что могу сказать - всё зависит только от руководства, где-то оно адекватное, где-то нет, как повезет.



В целом, для того, чтобы получить опыт, место неплохое, хотя иногда складывается ощущение, что тебя бросили в воду, как щенка, и смотрят - выплывешь или нет. А вот если уже есть опыт и хочется достойных условий труда и хорошей зарплаты - то, наверное, стоит еще поискать.