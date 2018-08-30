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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Отзывы о работе в Сбербанке уже написаны всеми сотрудниками самых различных направлений и звеньев, однако такой прослойкой "клерков" как юристы, оценка о работе в данной корпорации еще не давалась, заведение (ГО) о котором идет речь находится на Волге. Сказать, что все настолько гнусно - ничего не сказать. Можно перетерпеть все: развитие ПСС, которое не только не может помочь юристам быстрее написать 70 исков в неделю, обработать 15 кредитных заявок по корпоративным клиентам в неделю и провести 15 сделок по ипотечному кредитованию в день, но и отбить любое желание после выставления руководителем оценок категорий: С, D реже В (чтобы получить оценку А, даже боюсь представить, что нужно сделать); можно перетерпеть перекладывание на юристов несвойственных им функций такие как оплата госпошлины для суда (бухгалтерию-то сократили всю, а процесс подачи исков забыли отменить), придумывание процессов оптимизации рабочего пространства (при том, что отдел юристов за 2 года побывал в 3-х разных кабинетах и разобрал архивы чужих отделов), можно пережить даже то, что из 21 человека после сокращений и объединений осталось 14 (на 10 человек - 4 начальника), и что доход у этих "выживших" меньше в два раза, чем у представителей данной профессии в других банках по городу, но пережить, что сразу двумя секторами отдела руководят случайные люди - невозможно.

Одна много лет спихивает всю работу на младшие должности, начиная от миллиардных сделок по кредитованию, до сделок по проведению областных аукционов, сама при этом занимается чтением договоров поставок туалетной бумаги для нужд отделения, а второй начальник сектора, даже близко не знакома с претензионной работой, вместо участия в судебных разбирательствах вырезает буковки (видимо для ПСС) и красиво клеит их на коробки для дел 2007 года, при этом позволяя себе "животное" общение с сотрудниками своего сектора. Все чем она занимается, это отписывание почты, которую ей отписал заместитель начальника, которому в свою очередь отписал начальник отдела.

Слава Богу, что в настоящее время Сбере мораторий на принятие специалистов, и может кто-то успеет прочитать данный отзыв и никогда не придет в данный отдел, чтобы не познать и не открыть в себе все те отрицательные чувства и мысли, которые только возможны у человека.

К счастью и навсегда, бывший сотрудник.
8621бывший сотрудник
19.12.2012 21:20
5 комментариев
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redFishes
19.12.2012 22:58
Добрый вечер коллега !!!

Знакомая ситуация, так как сам до недавнего времени являлся сотрудником упоминаемого подразделения и по-поводу начальника отдела, его заместителя и руководителя сектора, которая уже много лет "спихивает всю работу" вопросов не возникло, состав наверное тот же (г-н К-ов, г-жа Ш-ва и г-жа А-ва соответственно). Единственно интересно было бы узнать фамилию "...второго начальника сектора, даже близко не знакомого с претензионной работой...". Помнится в мою бытность руководителем оного являлся г-н Х-ко. Видимо произошли изменения...

8621
Автор отзыва
20.12.2012 10:01
Да коллега, произошли изменения и как всегда не в лучшую сторону, сейчас претензионным сектором "управляет" г-жа А-кова.
novo96
20.12.2012 10:07
у нас в в юридическом отделе два года назад из 10 сотрудников оставалось шесть, боюсь подумать сколько их сейчас. Недавно встетила бывшего зам. юр.отдела ушла в другой банк простым юристом, уже год там работает и говорит- я только сейчас жизнь увидела.
redFishes
20.12.2012 23:28
Добрый вечер, коллега !!!

Действительно, "оригинальное и неожиданное" кадровое решение, которое в принципе в духе вышеуказанной кредитной организации и видимо соответствует глубокой конценции ПСС, которой "нам никогда не понять".
Отноcительно персоны г-жи А-ковой, мне на ум приходит исключительно один эпитет - порядочная С?КА.

P.S. Не отчаивайся, удачи !!!
Dockerr
25.12.2012 23:13
Людей все меньше, начальников все больше. В 19 веке в армиях некоторых латиноамериканских государств трудно было найти военнослужащего чином ниже полковника, в крайнем случае майора. Сдается мне, к тому же придем.)

Изменено: Dockerr - 25.12.2012 23:14
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