Отзывы о работе в Сбербанке уже написаны всеми сотрудниками самых различных направлений и звеньев, однако такой прослойкой "клерков" как юристы, оценка о работе в данной корпорации еще не давалась, заведение (ГО) о котором идет речь находится на Волге. Сказать, что все настолько гнусно - ничего не сказать. Можно перетерпеть все: развитие ПСС, которое не только не может помочь юристам быстрее написать 70 исков в неделю, обработать 15 кредитных заявок по корпоративным клиентам в неделю и провести 15 сделок по ипотечному кредитованию в день, но и отбить любое желание после выставления руководителем оценок категорий: С, D реже В (чтобы получить оценку А, даже боюсь представить, что нужно сделать); можно перетерпеть перекладывание на юристов несвойственных им функций такие как оплата госпошлины для суда (бухгалтерию-то сократили всю, а процесс подачи исков забыли отменить), придумывание процессов оптимизации рабочего пространства (при том, что отдел юристов за 2 года побывал в 3-х разных кабинетах и разобрал архивы чужих отделов), можно пережить даже то, что из 21 человека после сокращений и объединений осталось 14 (на 10 человек - 4 начальника), и что доход у этих "выживших" меньше в два раза, чем у представителей данной профессии в других банках по городу, но пережить, что сразу двумя секторами отдела руководят случайные люди - невозможно.



Одна много лет спихивает всю работу на младшие должности, начиная от миллиардных сделок по кредитованию, до сделок по проведению областных аукционов, сама при этом занимается чтением договоров поставок туалетной бумаги для нужд отделения, а второй начальник сектора, даже близко не знакома с претензионной работой, вместо участия в судебных разбирательствах вырезает буковки (видимо для ПСС) и красиво клеит их на коробки для дел 2007 года, при этом позволяя себе "животное" общение с сотрудниками своего сектора. Все чем она занимается, это отписывание почты, которую ей отписал заместитель начальника, которому в свою очередь отписал начальник отдела.



Слава Богу, что в настоящее время Сбере мораторий на принятие специалистов, и может кто-то успеет прочитать данный отзыв и никогда не придет в данный отдел, чтобы не познать и не открыть в себе все те отрицательные чувства и мысли, которые только возможны у человека.



К счастью и навсегда, бывший сотрудник.