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13-я отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Интересно, как в этом году с 13-ой объегорят? В прошлом 2011 году, 31 декабря по многим отделениям Среднерусского банка прошли даже забастовки операционистов, когда они у знали о размерах своих премий! smile:D Люди отказывались обслуживать клиентов, глядя на дулю кот. им разослали по мобильному - банку. Нас (я кредитный инспектор) тогда здорово обманули с доходом по итогам года! Зато топ-менеджмент Сбера, если кто не в курсе, тогда (в 2011 г.) получил по 70 лямов премий каждый, так что кому-то смс-ка пришла с 800 рублями, а кому-то с семью нулями... я конечно не из зависти пишу, но все же при таком резком расслоении и просто обкрадывании сотрудников молчать как-то не получается. Выслугу тоже урезали, а со следующего года, сказали, ее сразу будут в пенсионный фонд закидывать... Всех с наступающим! smile:)
apatelбывший сотрудник
19.12.2012 21:28
29 комментариев
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Суровый и Справедливый
19.12.2012 23:27
чё-то я о такой забастовке не слышал... наверно всего 3 человека из одного доп. офиса и участвовали в ней...
нужна массовая и нужна уже давно, а то все постоянно ждут чего-то, надеются на новогодние выплаты...
а всё будет как всегда. всех нас(простых смертных, работяг) кинут - дадут одним махом премию за 2 месяца, з/п, 13-ую, м.б.выслугу, м.б. кварталку и все довольные пойдут весело бухать новый год, а потом кто-то уволится, а кто-то и не вспомнит уже..
apatel
Автор отзыва
20.12.2012 00:16
бастовало несолько отделений( это я знаю точно), а не доп. офисов, просто руководство должно было это дело замять ( что и сделало ) и до тер.банка это не дошло. Конкретно отказывались обслуживать клиентов сотрудники , кот обслуживают физ лиц в окошках у банкоматов и т.д. ( я сейчас не помню как они точно называются). у нас все руководство тогда носилось как сумашедшее, просто по -человечески их упрашивали что б те отработали. Финансово тогда так ничего и не додали из фодов управляющих., те доработали, а после нового года недовольных выгнали, вот и вся соц. политика )
Leximo
20.12.2012 08:48
Считание чужих денег до добра никогда не доводило...Во-первых, в Сбере все платиться и платиться нормально (в том числе вполне достойные и своевременные премии), но платиться не за красивые глаза,а за работу, значит Вы не сильно и поработали, раз 800 р. получили. Кто в прошлом году поработал хорошо - получил 200 тыс. премии(самый младший персонал). Во-вторых, Вы просите к себе нормального отношения, а Клиентов не обслуживали,а простые люди в чем виноваты перед Вами, чем они заслужил такого свинского отношения? Таких бастователей не только выгнать надо было, а еще и в межбанковский "черный список" внести, как неблагонадежных. Не бастовать надо, а вести аргументированые переговоры - не умеете разговаривать, ну сорри тогда.
sergshark
20.12.2012 09:47
Автор, не нравится - увольняйтесь!
В других банках вообще о 13-й слыхом не слыхивали. А вы - правильно здесь написали! - все ноете и ноете. smile:puke:
Еще советские времена вспомните, когда Сбер был один - и всё было в шоколаде.
Что ни отзыв о работе в Сбере, - так одно нытье и размазывание соплей - "ах, работы много, начальство не ценит, все вокруг дураки, а клиенты вообще идиоты"... Если все так плохо (а я знаю, что плохо...) для вас, не сидите на пятой точке, ищите новую работу!
Да, после Сбера трудновато бывает устроится в нормальный банк, особенно тем, кто проработал 10-15-20 лет, но не невозможно! И отзывы уволившихся (вот их я целиком и полностью поддерживаю - молодцы! smile:thumbsup:) подтверждают это.

Изменено: sergshark - 20.12.2012 09:48
Pennywice
20.12.2012 09:51
Какая еще тринадцатая зарплата? О чем вы говорите! smile:D
Как шутят в банке, в котором работаю я: "Тринадцатую зарплату нам будут выплачивать только тогда, когда в году станет 13 месяцев". smile:D
MEN_018
20.12.2012 10:18
Pennywice smile:thumbsup:
novo96
20.12.2012 12:23
извините ребята, но я с вами не согласна. С каждым годом выплаты выслуги, тринадцатых и премий становятся всё меньше и меньше. А почему? Люди стали меньше работать или это у ГОГи слишком много амбиций, которые удовлетворяются за счёт простых работяг. Извините, но я отработала в сбере 4,5 года и не видела премий у операционистов по 200 тысяч. Так что не надо про "богатых" операционистов. Да процесс поиска новой работы достаточно труден , но от нас с вами зависит как мы будем жить и работать завтра. Так что если надумали уходить не бойтесь, а если уж остались терпите и получайте "удовольствие" тут другого не дано . И удачи!

Изменено: novo96 - 20.12.2012 12:24
luch
20.12.2012 13:26
2 Leximo
Те, кто реально пашет, получили гроши, а многочисленное руководство - бешеные выплаты - управляющий порядка миллиона. у нас несколько человек уволилось после этого, просто невозможно было смириться. какя нахрен команда при таком расслоении доходов? за что им? за то что нас кнутом погоняют каждый день? для этого много ума не нужно.
Uff6ff
20.12.2012 13:57
2 sergshark
еще бывают квартальные премии, подарки к праздникам и прочие вкусности и приятности smile:magic:

apatel, кредитный инспектор да еще и сберовской закалки без труда отыщет себе работу, где сможет в полной мере проявить себя. Удачи! smile:flowers:

Изменено: Uff6ff - 20.12.2012 13:57
sergshark
20.12.2012 14:07
"...еще бывают квартальные премии, подарки к праздникам и прочие вкусности и приятности..."

smile:o И такое бывает?!!! Прям какой-то "островок социализма".

Ну, значит, не настолько там плохо.

Изменено: sergshark - 20.12.2012 14:08
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