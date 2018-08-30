Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|13-я
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Интересно, как в этом году с 13-ой объегорят? В прошлом 2011 году, 31 декабря по многим отделениям Среднерусского банка прошли даже забастовки операционистов, когда они у знали о размерах своих премий! Люди отказывались обслуживать клиентов, глядя на дулю кот. им разослали по мобильному - банку. Нас (я кредитный инспектор) тогда здорово обманули с доходом по итогам года! Зато топ-менеджмент Сбера, если кто не в курсе, тогда (в 2011 г.) получил по 70 лямов премий каждый, так что кому-то смс-ка пришла с 800 рублями, а кому-то с семью нулями... я конечно не из зависти пишу, но все же при таком резком расслоении и просто обкрадывании сотрудников молчать как-то не получается. Выслугу тоже урезали, а со следующего года, сказали, ее сразу будут в пенсионный фонд закидывать... Всех с наступающим!
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apatel • бывший сотрудник
19.12.2012 21:28
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нужна массовая и нужна уже давно, а то все постоянно ждут чего-то, надеются на новогодние выплаты...
а всё будет как всегда. всех нас(простых смертных, работяг) кинут - дадут одним махом премию за 2 месяца, з/п, 13-ую, м.б.выслугу, м.б. кварталку и все довольные пойдут весело бухать новый год, а потом кто-то уволится, а кто-то и не вспомнит уже..
В других банках вообще о 13-й слыхом не слыхивали. А вы - правильно здесь написали! - все ноете и ноете.
Еще советские времена вспомните, когда Сбер был один - и всё было в шоколаде.
Что ни отзыв о работе в Сбере, - так одно нытье и размазывание соплей - "ах, работы много, начальство не ценит, все вокруг дураки, а клиенты вообще идиоты"... Если все так плохо (а я знаю, что плохо...) для вас, не сидите на пятой точке, ищите новую работу!
Да, после Сбера трудновато бывает устроится в нормальный банк, особенно тем, кто проработал 10-15-20 лет, но не невозможно! И отзывы уволившихся (вот их я целиком и полностью поддерживаю - молодцы! ) подтверждают это.
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Как шутят в банке, в котором работаю я: "Тринадцатую зарплату нам будут выплачивать только тогда, когда в году станет 13 месяцев".
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Те, кто реально пашет, получили гроши, а многочисленное руководство - бешеные выплаты - управляющий порядка миллиона. у нас несколько человек уволилось после этого, просто невозможно было смириться. какя нахрен команда при таком расслоении доходов? за что им? за то что нас кнутом погоняют каждый день? для этого много ума не нужно.
еще бывают квартальные премии, подарки к праздникам и прочие вкусности и приятности
apatel, кредитный инспектор да еще и сберовской закалки без труда отыщет себе работу, где сможет в полной мере проявить себя. Удачи!
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И такое бывает?!!! Прям какой-то "островок социализма".
Ну, значит, не настолько там плохо.
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