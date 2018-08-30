Интересно, как в этом году с 13-ой объегорят? В прошлом 2011 году, 31 декабря по многим отделениям Среднерусского банка прошли даже забастовки операционистов, когда они у знали о размерах своих премий! Люди отказывались обслуживать клиентов, глядя на дулю кот. им разослали по мобильному - банку. Нас (я кредитный инспектор) тогда здорово обманули с доходом по итогам года! Зато топ-менеджмент Сбера, если кто не в курсе, тогда (в 2011 г.) получил по 70 лямов премий каждый, так что кому-то смс-ка пришла с 800 рублями, а кому-то с семью нулями... я конечно не из зависти пишу, но все же при таком резком расслоении и просто обкрадывании сотрудников молчать как-то не получается. Выслугу тоже урезали, а со следующего года, сказали, ее сразу будут в пенсионный фонд закидывать... Всех с наступающим!