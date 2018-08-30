Читала тут чей-то отзыв о том, что 15 дней выходных, а руководство забирает 7 дней на обучение, да как они могут забрать моих законных... и т.д. Эх уважаемый пользователь, график у вас просто прелесть, если в месяц 15 выходных, 2 через 2... Я работаю в Красноярске, блок потребительского кредитования. Что могу сказать, за мой пока не долгий срок пребывания, в этом банке...



Много появилось друзей, замечательных людей, сама работа в принципе могу сказать, что нравится, но я люблю работать, когда мне дают отдохнуть после работы. В трудовом договоре указано, график специалиста 3 через 3 или 4 через 2, но если бы было все так хорошо! В прошлом месяце было 24 раб. дня, в этом 22.



Ладно если бы выходные делали двойные, а у нас так 5 работаешь, день отдыхаешь, 6 работаешь два отдыхаешь... запланированные выходные решили убрать, потому что когда-то там старший спец. с чем-то не справился... Именно теперь я понимаю почему в отделе БПК такая текучка... по сути я еще стажер, но то что мы перерабатываем никому не интересно, типа мол не нравится, так скатертью дорога... есть еще различные нюансы, но на них можно закрыть глаза, о них писать не буду, просто хочется по-человечески работать.



Увольняться не хочется, но и мириться с тем, что про семью можно в принципе забыть, тоже не охотно... а получается если работаешь в Альфе, то должен быть с головой полностью в работу. Про з.п. сказать не могу, так как на испытательном сроке, но послушав сотрудников вроде нормально, не хорошо, но сойдет. В общем-то, все.