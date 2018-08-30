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Читала тут чей-то отзыв о том, что 15 дней выходных, а руководство забирает 7 дней на обучение, да как они могут забрать моих законных... и т.д. Эх уважаемый пользователь, график у вас просто прелесть, если в месяц 15 выходных, 2 через 2... Я работаю в Красноярске, блок потребительского кредитования. Что могу сказать, за мой пока не долгий срок пребывания, в этом банке...
Много появилось друзей, замечательных людей, сама работа в принципе могу сказать, что нравится, но я люблю работать, когда мне дают отдохнуть после работы. В трудовом договоре указано, график специалиста 3 через 3 или 4 через 2, но если бы было все так хорошо! В прошлом месяце было 24 раб. дня, в этом 22.
Ладно если бы выходные делали двойные, а у нас так 5 работаешь, день отдыхаешь, 6 работаешь два отдыхаешь... запланированные выходные решили убрать, потому что когда-то там старший спец. с чем-то не справился... Именно теперь я понимаю почему в отделе БПК такая текучка... по сути я еще стажер, но то что мы перерабатываем никому не интересно, типа мол не нравится, так скатертью дорога... есть еще различные нюансы, но на них можно закрыть глаза, о них писать не буду, просто хочется по-человечески работать.
Увольняться не хочется, но и мириться с тем, что про семью можно в принципе забыть, тоже не охотно... а получается если работаешь в Альфе, то должен быть с головой полностью в работу. Про з.п. сказать не могу, так как на испытательном сроке, но послушав сотрудников вроде нормально, не хорошо, но сойдет. В общем-то, все.
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karelina • сотрудник
20.12.2012 08:26
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Ответ банка:
Добрый день, Karelina!
Практически все должности, связанные с клиентами, требуют большего внимания и времени. Не зря, одна из ценностей Альфа-Банка, звучит как : "Мы работаем ради того, чтобы создавать у клиентов — и розничных, и корпоративных — только положительные впечатления, предлагая простые и комфортные решения их задач".
Рады, что Вы заняли должность, которая доставляет Вам положительные эмоции. Желаем дальнейшего развития и достойных результатов работы.
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
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|MEN_018
16.01.2013 17:55
|Мрак, правильно главное для Банка - клиенты с кашельком, а на сотрудников ...наплть...То что люди работают без выходных и переработки постояннные это уже ваши проблемы уважаемый сотрудник!
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