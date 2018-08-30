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Проработав в Росгосстрах Банке чуть более года, могу с полным основанием констатировать хуже банка, как работодателя в моей карьере не еще было. После прихода команды из Русского Стандарта время в банке словно остановилось, не в плане событий, а в плане движения вперед (продукты, технологии и т.п.). Тотальное сокращение отделов розничного бизнеса и вспомогательных специалистов в регионах в итоге привело к тому, что на текущий момент Управляющие выполняют помимо своих основных обязанностей еще массу дополнительных функций.
Проведение ежедневных внешних активностей – презентации, встречи и т.п, взаимодействие с контролирующими органами, формирование ответов на бесконечные запросы и отчеты, проведение хозяйственных работ и т.д. В качестве инструментов работы с персоналом только кнут, пряник виде мотивации только на бумаге, шутка сказать недавно вышла уже 7 редакция положения о премировании, причем меняться она может задним числом, если есть понимание, что много придется платить.
Персонала катастрофически не хватает, после введения тотального графика работы в семидневку с 9 до 21, причем без введения доп. единиц, сотрудники начали увольняться с удвоенной силой. Подменного фонда нет, что приводит к серьезным переработкам, которые естественно не оплачиваются.
Тем не менее, это не мешает вводить новые позиции контролеров («помощников») на уровне ГО и филиалов, сейчас у одного управляющего уже как минимум 4-5 руководителей?!.. Хорошо подумайте при принятии решения о работе в данном учреждении, только в крайнем случае.
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Bunya • сотрудник
20.12.2012 10:37
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|qweerty
21.12.2012 19:29
|Полностью согласна. Я работаю в одном из опер. офисов С-Пт филиала 5 лет и вижу как банк катится под откос с приходом нового руководства. Такое ощущение, что они специально засланы, для того чтобы все разрушить. У нас все старые сотрудники уволились, набрали новых, но и они на грани ухода. Такое свинское отношение к людям наверно только здесь. Работать по 11 часов и без выходных, при этом никаких премий, ответ один: "Это политика Банка. Кому не нравиться уходите". Сама хочу продержаться до лета, т.к. отпуск нужен именно летом, но не знаю смогу ли.
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