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Это не банк это болото плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго время суток всем кто собирается пойти на работу в МТС Банк. Я как бывший сотрудник, хочу предостеречь вас от такой ошибки: ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ УСТРОИТЬСЯ ТУДА НА РАБОТУ. Это не банк, а болото со множеством лягушек. Чем хочет этот банк привлечь клиентов не понятно, ставки по вкладам - смех, кредиты выдаются под бешенные проценты. Зато с сотрудниками проводятся постоянные тренинги продаж (обмани, надави, соблазни да вообще делай с клиентом что хочешь только продай).

Кто занимает хоть какую-нибудь даже самую маленькую, но РУКОВОДЯЩУЮ должность, носит такую корону, что не сбить лопатой. На вас смотрят, как на расходный материал, главное, чтобы вы выполняли нереальные планы по продажам (все равно какими способами вы этого достигните). Иначе вам скажут, что вы тупой сотрудник и не важно, что отлично справляетесь с текущей работой. НЕТ ПЛАНА - сотрудник дурак.

В головной офис на позиции территориальных начальников и прочих начальников набирают приезжих из других городов, которые ничего не знают кроме как командовать и орать. По з.п. это смех 60 % оклад 40 % как говорят гарантированная премия? Ежеквартальная премия при выполнении плана, который естественно не выполняется, а уж если такое чудо случилось, то за три месяца вам заплатят копейки.

С моим опытом работы в различных банках я могу со всей ответственностью сказать это не банк, это организация, которой надо еще очень много поменять 1. В кадровой политике, 2. В продуктовой политике (ведь люди не дураки и не ведутся на всякий бред как бы ты сладко не пел им про это). Так что из этого вытекает, что банку надо поменять и отношение к своим клиентам, а не заниматься ловлей ЛОХОВ!
babibiбывший сотрудник
20.12.2012 16:38
19 комментариев
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MEN_018
20.12.2012 17:41
Автор, вы пошли туда работать от безысходности " так сказать прижало" или повелись на Бренд и на то что Банк новый и там можно чего-то достичь ?
Lawyer_civilist
20.12.2012 22:15
Как мне показалось, Вы больше говорите о недостатках Банка, как " продавца на рынке финансовых продуктов", вместо того, что бы рассказать о недостатках Банка, как работодателя. Скорее Вам, с Вашим отзывом, нужно было разместиться на " Народном рейтинге банков".
babibi
Автор отзыва
21.12.2012 12:26
Добрый день MEN 018! На работу я устраивалась потому что мне напели на собеседовании про динамичный банк и наобещали гор золотых, а по факту я уже описала что твориться в банке.Идея бренда очень хороша, но чтобы раскрутить этот бренд нужно еще много работать, и разрабатывать привлекательные продукты, а не надеятся сделать деньги из воздуха.
babibi
Автор отзыва
21.12.2012 12:31
Добрый день lawyer civilist! В том то и дело что как работодатель этот банк ведет агресивную политику по отношению к фронт персоналу, делая из работника тупого продавца, а по моему мнению работник банка должен уметь не только торговать но и знать все банковские операции и фед.законы, что как работодателя МТС банк не интересует.Поэтому и сидят в банке не компетентные сотрудники.
iviav
22.12.2012 15:23
я не знаю, с чего вы взяли про "ставки смех" и "проценты бешенНые" - вполне рыночные ставки, сравните с любимым госбанком. если не упереться только в одну максимальную ставку по к/карте МТС-деньги - 55, но и подороже есть в очень известных теперь банках. а коллектив то вам чем не угодил? не написали. впечатление, что вы просто не сработались ни с кем.
babibi
Автор отзыва
24.12.2012 17:26
Уважаемый iviav, вы наверное полностью не компетентный человек в области продуктов предлагаемых банками или пользуетесь услугами только Сбера.Для сравнения Московский Кредитный Банк, Восточный Экспресс Банк, ВТБ 24, можно продолжать список предлагают ставку по вкладам 12 % годовых и даже выше, а что МТС по обычным вкладам максимум 9,8% по сезонному 11%.По кредитам тот же Связной предлагает карту с начислением на остаток собственных средств 10% ставка по кредиту максимум 29%, Банк Авангард предлагает карту с льготным периодом 200 дней, Альфа Банк предлагает карту с льготным периодом 100 дней, что в сравнении карта МТС Деньги просто смех. Про коллектив: как можно не сработаться с девочками которые так же сидят и тянут эту лямку, в отделении со всеми сложились нормальные рабочие отношения.А вот про руководство сверху это отдельный разговор.Не пишу потому что ничего не измениться.
kolyan125
25.12.2012 12:50
"вы наверное полностью не компетентный человек в области продуктов предлагаемых банками"
Автор, извините, но пока свою некомпетентность показываете только Вы. Я не знаю, какие ставки по кредиткам в МТС, но думаю не сильно выше Связного. "МТС.Деньги" - стандартная кредитная карта мгновенной выдачи, для оформления которой не потребюуются справки с работы и т.п. Поэтому сравнивать с Альфовской картой - это Ваша некомпетентность. У карты несколько важных атрибутов, которые влияют на ее привлекательность: ставка, особенности грейса, простота оформления, качество постпродажного обслуживания. А раз для Вас важна только ставка, то Вас продавать не научили.

Далее, ставки по вкладам. У ВТБ24 ставку в 12% (именно годовых, с первого года) не видел, иначе бы цбшная расчетная ставка сразу бы по ТОП-10 возросла выше 10%. Каждый предлагает те ставки, которые привлекут клиента с учетом надежности/имиджа банка и в том объеме, который необходим. Госбанки могут предлагать ставки ниже, т.к. у них достаточно привлекаемых средств и помимо розничных депозитов (в ..ч. адресная помощь Правительства), и за их спиной государство. У МТС-Банка за спиной АФК "Система", которая тоже не даст Банку упасть.

Если Вы не умеете продавать, то не надо сваливать все на руководство. Причина прежде все в Вас - это не Ваше.
babibi
Автор отзыва
25.12.2012 17:29
Вообще оставляла комментарий как сугубо личное мнение, а не чтобы спорить.Пусть каждый останется при своем мнении. Наверное действительно не мое, быть продавцом.На данный момент работаю в хорошем банке, где ценятся такие качества, как знание нормативных законов, бухгалтерских проводок, банковских положений, все на своих местах и очень квалифицированные, и с продуктовой линейкой все в порядке, поэтому и планы выполняются на раз.ОЧЕНЬ НРАВИТЬСЯ.
incub
12.01.2013 00:54
babibi
Я написал вам в личку, посмотрите пожалуйста
Malinki
16.01.2013 16:49
А как обстоят дела в подразделениях Бек-офис, сопровождение кредитов?
Там планов то нет. Какая атмосфера в подобных подразделениях
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