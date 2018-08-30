Доброго время суток всем кто собирается пойти на работу в МТС Банк. Я как бывший сотрудник, хочу предостеречь вас от такой ошибки: ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ УСТРОИТЬСЯ ТУДА НА РАБОТУ. Это не банк, а болото со множеством лягушек. Чем хочет этот банк привлечь клиентов не понятно, ставки по вкладам - смех, кредиты выдаются под бешенные проценты. Зато с сотрудниками проводятся постоянные тренинги продаж (обмани, надави, соблазни да вообще делай с клиентом что хочешь только продай).



Кто занимает хоть какую-нибудь даже самую маленькую, но РУКОВОДЯЩУЮ должность, носит такую корону, что не сбить лопатой. На вас смотрят, как на расходный материал, главное, чтобы вы выполняли нереальные планы по продажам (все равно какими способами вы этого достигните). Иначе вам скажут, что вы тупой сотрудник и не важно, что отлично справляетесь с текущей работой. НЕТ ПЛАНА - сотрудник дурак.



В головной офис на позиции территориальных начальников и прочих начальников набирают приезжих из других городов, которые ничего не знают кроме как командовать и орать. По з.п. это смех 60 % оклад 40 % как говорят гарантированная премия? Ежеквартальная премия при выполнении плана, который естественно не выполняется, а уж если такое чудо случилось, то за три месяца вам заплатят копейки.



С моим опытом работы в различных банках я могу со всей ответственностью сказать это не банк, это организация, которой надо еще очень много поменять 1. В кадровой политике, 2. В продуктовой политике (ведь люди не дураки и не ведутся на всякий бред как бы ты сладко не пел им про это). Так что из этого вытекает, что банку надо поменять и отношение к своим клиентам, а не заниматься ловлей ЛОХОВ!