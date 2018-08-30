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|Это не банк это болото
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Доброго время суток всем кто собирается пойти на работу в МТС Банк. Я как бывший сотрудник, хочу предостеречь вас от такой ошибки: ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ УСТРОИТЬСЯ ТУДА НА РАБОТУ. Это не банк, а болото со множеством лягушек. Чем хочет этот банк привлечь клиентов не понятно, ставки по вкладам - смех, кредиты выдаются под бешенные проценты. Зато с сотрудниками проводятся постоянные тренинги продаж (обмани, надави, соблазни да вообще делай с клиентом что хочешь только продай).
Кто занимает хоть какую-нибудь даже самую маленькую, но РУКОВОДЯЩУЮ должность, носит такую корону, что не сбить лопатой. На вас смотрят, как на расходный материал, главное, чтобы вы выполняли нереальные планы по продажам (все равно какими способами вы этого достигните). Иначе вам скажут, что вы тупой сотрудник и не важно, что отлично справляетесь с текущей работой. НЕТ ПЛАНА - сотрудник дурак.
В головной офис на позиции территориальных начальников и прочих начальников набирают приезжих из других городов, которые ничего не знают кроме как командовать и орать. По з.п. это смех 60 % оклад 40 % как говорят гарантированная премия? Ежеквартальная премия при выполнении плана, который естественно не выполняется, а уж если такое чудо случилось, то за три месяца вам заплатят копейки.
С моим опытом работы в различных банках я могу со всей ответственностью сказать это не банк, это организация, которой надо еще очень много поменять 1. В кадровой политике, 2. В продуктовой политике (ведь люди не дураки и не ведутся на всякий бред как бы ты сладко не пел им про это). Так что из этого вытекает, что банку надо поменять и отношение к своим клиентам, а не заниматься ловлей ЛОХОВ!
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babibi • бывший сотрудник
20.12.2012 16:38
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Автор, извините, но пока свою некомпетентность показываете только Вы. Я не знаю, какие ставки по кредиткам в МТС, но думаю не сильно выше Связного. "МТС.Деньги" - стандартная кредитная карта мгновенной выдачи, для оформления которой не потребюуются справки с работы и т.п. Поэтому сравнивать с Альфовской картой - это Ваша некомпетентность. У карты несколько важных атрибутов, которые влияют на ее привлекательность: ставка, особенности грейса, простота оформления, качество постпродажного обслуживания. А раз для Вас важна только ставка, то Вас продавать не научили.
Далее, ставки по вкладам. У ВТБ24 ставку в 12% (именно годовых, с первого года) не видел, иначе бы цбшная расчетная ставка сразу бы по ТОП-10 возросла выше 10%. Каждый предлагает те ставки, которые привлекут клиента с учетом надежности/имиджа банка и в том объеме, который необходим. Госбанки могут предлагать ставки ниже, т.к. у них достаточно привлекаемых средств и помимо розничных депозитов (в ..ч. адресная помощь Правительства), и за их спиной государство. У МТС-Банка за спиной АФК "Система", которая тоже не даст Банку упасть.
Если Вы не умеете продавать, то не надо сваливать все на руководство. Причина прежде все в Вас - это не Ваше.
Я написал вам в личку, посмотрите пожалуйста
Там планов то нет. Какая атмосфера в подобных подразделениях