Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Северо-Осетинское отделение 8632: индейцы были правы! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток, друзья. Есть в системе Сбера отделение 8632 - Северо-Осетинское. Хорошее было отделение, приятно работалось, оставался очень допоздна и получал удовольствие, здесь и далее выражаю мнение всего коллектива. Последние несколько лет начался кошмар. Сменилось несколько управляющих, всяких. Все со своими странностями, но было терпимо. Даже псс и прочий грефовский маразм уже не раздражал, можно даже к радиации привыкнуть. smile:)

И вот случилось! Из Тербанка присылают к нам управляющего. То, что Тербанка ставропольский вел паразитарный образ жизни, уже стерпелось, но здесь Тербанка переплюнул сам себя! Персонаж уникальный. Человек-робот, порождение ПССа, слов не подобрать! И тут началось! С непонятным рвением он начинает вытеснять и изживать всех руководителей и рядовых сотрудников - настоящих профессионалов. Я даже заметил критерий отбора кандидатов - харизматичность и стержень! В почете же пластилиновые сотрудники! Коллектив уничтожен, кадров нет, бизнес умер. Такое ощущение, что это надо кому-то.

Спасите 8632!

От админа: Уточните, Вы - бывший или "практикующий" сотрудник указанного отделения? Кем трудитесь? Добавьте, пожалуйста, и о своем опыте работы.
Osetбывший сотрудник
22.12.2012 09:29
9 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
cghfdjxybr
22.12.2012 10:27
Эх, батенька. Что-то вы поздно спохватились. У вас только сейчас это произошло, а по всей стране уже давно. Не осталось профессионалов в сбере. Всех изжили. Спасать 8632 да и весь сбер поздно.
КсенияЛи
22.12.2012 10:57
Особенно 11 отделение((((
Dimson51
22.12.2012 11:15
у нас такой только год продержался. тырил все что не приколочено smile:D
мне непонятен критерий "стержень". это как? по длине, по толщине или твердости? smile;)
boristheblade
22.12.2012 11:47
а это и есть роботы. смотрели фильм "кукловоды"?
Васёк
22.12.2012 13:00
У нас и управляющий не менялся уже лет сто наверное, один хрен все развалилось. Это система...
Oset (гость)
24.12.2012 15:09
На днях планируется создать блог Банковского сектора Северной Осетии где подробнейшим образом будем обсуждать весь бардак который творится в банках и Сбере в частности
Дим-Димыч (гость)
24.12.2012 15:09
уже есть http://osberbanke.com/, закрытые группы smile8) VK и 1классниках. Зачем еще?
ДеадМарос
24.12.2012 19:57
"Хорошее было отделение, приятно работалось, оставался очень допоздна и получал удовольствие, здесь и далее выражаю мнение всего коллектива. " - вашими словами мысли всего сбера (практически)
asik
03.01.2013 13:08
дА УЖ ГОДА 3 НАЗАД МНЕ СБЕР ОЧЕНЬ НРАВИЛСЯ, А СЕЙЧАС ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ...(((
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)