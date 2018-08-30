Доброго времени суток, друзья. Есть в системе Сбера отделение 8632 - Северо-Осетинское. Хорошее было отделение, приятно работалось, оставался очень допоздна и получал удовольствие, здесь и далее выражаю мнение всего коллектива. Последние несколько лет начался кошмар. Сменилось несколько управляющих, всяких. Все со своими странностями, но было терпимо. Даже псс и прочий грефовский маразм уже не раздражал, можно даже к радиации привыкнуть.



И вот случилось! Из Тербанка присылают к нам управляющего. То, что Тербанка ставропольский вел паразитарный образ жизни, уже стерпелось, но здесь Тербанка переплюнул сам себя! Персонаж уникальный. Человек-робот, порождение ПССа, слов не подобрать! И тут началось! С непонятным рвением он начинает вытеснять и изживать всех руководителей и рядовых сотрудников - настоящих профессионалов. Я даже заметил критерий отбора кандидатов - харизматичность и стержень! В почете же пластилиновые сотрудники! Коллектив уничтожен, кадров нет, бизнес умер. Такое ощущение, что это надо кому-то.



Спасите 8632!



От админа: Уточните, Вы - бывший или "практикующий" сотрудник указанного отделения? Кем трудитесь? Добавьте, пожалуйста, и о своем опыте работы.