Здравствуйте. Хотела с вами поделиться, как я работала в банке Хоум Кредит, г. Барнаул, офис на Строителей, 25, филиал ОО 22/03.



С виду офис красивый, большой и даже кажется, что там работают профессионалы, но, к сожалению, это не так, там работают одни лицемеры и злыдни! Люди, которые обманывают не только своих клиентов, но и сотрудников.

Во-первых, там работает клан людей, которые являются друг другу родственниками либо хорошими друзьями, т.е. там все схвачено... они все в шоколаде, а другие этот шоколад для них отрабатывают!



Операционисты обманывают клиентов, втюхивая им втихаря страховку, а руководство ходит и говорит: "Если вы не хотите тут работать, у меня еще много знакомых кто хочет...".

В общем, всем понятно, что за атмосфера в офисе. Я сразу поняла, кто здесь чего стоит и надолго не задержалась!