Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Барнаул, ОО 2203
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Здравствуйте. Хотела с вами поделиться, как я работала в банке Хоум Кредит, г. Барнаул, офис на Строителей, 25, филиал ОО 22/03.
С виду офис красивый, большой и даже кажется, что там работают профессионалы, но, к сожалению, это не так, там работают одни лицемеры и злыдни! Люди, которые обманывают не только своих клиентов, но и сотрудников.
Во-первых, там работает клан людей, которые являются друг другу родственниками либо хорошими друзьями, т.е. там все схвачено... они все в шоколаде, а другие этот шоколад для них отрабатывают!
Операционисты обманывают клиентов, втюхивая им втихаря страховку, а руководство ходит и говорит: "Если вы не хотите тут работать, у меня еще много знакомых кто хочет...".
В общем, всем понятно, что за атмосфера в офисе. Я сразу поняла, кто здесь чего стоит и надолго не задержалась!
|
0
Homyaki-12 • бывший сотрудник
23.12.2012 19:01
|
Ответ банка:
Добрый день,
Рада, что Вы так быстро во всем разобрались – работать в компании, которую Вы не любите, среди людей, которых не уважаете, не только большой стресс для Вас, но и потеря прибыли для Банка. И нам не нужны такие сотрудники.
Кстати, когда вместе работают друзья – в офисе создается дружеская и комфортная обстановка, и мы это приветствуем.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|zburld (гость)
23.01.2013 12:38
|Добрый день! Являюсь бывшим сотрудником офиса в г. Барнауле, Строителей, 25. Сейчас увидела отзыв от якобы "бывшего" сотрудника этого офиса, написанный 23.12.2012. Предполагаю, что данный пользователь писал его с умыслом, чтобы навести всех на мысль, что писала это я. Думаю сотрудники понимают о ком идет речь (кто действительно там недолго задержался и уволился в конце 2012 ). Так вот, по поводу того, что сотрудники этого офиса цитирую "лицемеры и злыдни ( )" - это очернение репутации офиса. 95% сотрудников этого офиса - это профессионалы и труженики, действительно отличные компетентные специалисты этого банка. Но вот... конечно есть ооочень большая проблема у этого офиса, ведь "рыба гниет с головы". А когда "голова" еще и совершает противоправные деяния на рабочем месте... ну в общем, не буду продолжать, все были в курсе, все всё обсудили еще в декабре прошедшего года. Всем удачи! Девочки на Строителей 25 держитесь, вспоминаю о вас с большим уважением!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.