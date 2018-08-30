Здравствуйте! Хотела бы сказать, что банк очень хороший, классный коллектив в офисе ВТБ. Знаю, т.к приходила на собеседования в отдел CОL-центр. Но жаль, что так и не рискнула вступить в коллектив. Т.к. приехала из г.Орел и побоялась устроиться в Москве на такую серьёзную работу (на работу уже приглашали выходить, службу безопасности прошла). В данный момент есть работа, но не радует она меня, коллектив маленький, работают сотрудники с большим опытом работы, а так как я позитивная девушка, для меня важна команда молодых, активных коллег, есть ли возможность испытать судьбу и вернуться в ВТБ?! Спасибо большое за внимание.