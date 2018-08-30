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Несостоявшийся сотрудник не голосовал
Здравствуйте! Хотела бы сказать, что банк очень хороший, классный коллектив в офисе ВТБ. Знаю, т.к приходила на собеседования в отдел CОL-центр. Но жаль, что так и не рискнула вступить в коллектив. Т.к. приехала из г.Орел и побоялась устроиться в Москве на такую серьёзную работу (на работу уже приглашали выходить, службу безопасности прошла). В данный момент есть работа, но не радует она меня, коллектив маленький, работают сотрудники с большим опытом работы, а так как я позитивная девушка, для меня важна команда молодых, активных коллег, есть ли возможность испытать судьбу и вернуться в ВТБ?! Спасибо большое за внимание.
horkova-oksana • несостоявшийся сотрудник
23.12.2012 22:25
Администратор:
Давайте лучше без оценки в данном случае...
6 комментариев
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savik
24.12.2012 09:05
2 horkova-oksana
Попробуйте еще раз, только учитывайте, что это МАШИНА, в небольшом банке уютней будет smile;)
Дим-Димыч
24.12.2012 09:20
To: horkova-oksana
Отпишитесь через пол-года - год, что получится из второй попытки и сколько сможете там продержаться.
См. также http://www.banki.ru/services/official...3#comments
Pennywice
24.12.2012 09:44
Колл-центр - это серьезная работа?? smile:D Не думаю...
MEN_018
24.12.2012 10:32
Абра_кадабра какая-то... smile:D
Bavard
12.01.2013 00:52
Знавал в 2006 ребят из колл центра РСБ. ЗачОтный и молодой коллектив...но и оторванный, в меру, бывает))))
Bavard
12.01.2013 00:53
автору: как можно судить об организации ни дня не проработав в ней...хотя...работать Романом Аркадиевичем Абрамовичем однозначно круто и легко))
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