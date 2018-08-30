Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Вот, решилась...
Не буду писать кто хорош, плох, сообщу всю важную инфу:
1. ДМС не было ни при старом руководстве, ни при новом. Новеньких берут на работу и говорят, что скоро ДМС появится (не верьте, нет и не будет).
2. Нет и корпоративов, подарков на 8 марта, 23 февраля, др. (ни цветочка, ни 500 р. к зп).
3. Нет тренингов, аттестаций (соответственно, чтобы вырасти, надо кого-то пересидеть, но это невозможно).
4. Многие уверены, что они работают в 100% российском банке, в связи с этим на рабочем месте едят, решают домашние вопросы, крутятся на плойку, спят на столах, обедают по 1,30, вместо 45 минут (ссылаясь на то, что мол нас вон какая сила держит, мы же дочка ВЭБ, что нам будет).
5. Самое страшное. Клиенты никому не нужны, все перекидывают его с телефона на телефон, пока он не закипит и не сольется. (Легко проверить, обратитесь в справочную и спросите что-нибудь о вкладах, ипотеке, сервис класс просто!)
6. Так вопрос с больничным, если заболел, то посчитают так: положим в месяц вам платят 40 тр, из них оклад 20 тр (вот от него отнимут 13% налога и рассчитают что вы получите в итоге).
7. Столовки нет, ешь где хочешь (уложись в 45 мин), есть кухня 1 стол, 4 стула и холодильник, такой как на отдыхе на морях (мини бар, на весь этаж!)
Из хорошего:
1. Зп вроде ничего, дают то, что обещают (50 - оклад, 50 - премия), есть 13 зп, работаешь 3 месяца без больничных, 1 день к отпуску в подарок (т.е. 4 дня в год).
2. Офис чистенький, столы большие, все норм с канцелярией...
Вроде и все из плюсов.
Так что если у вас нет планов на карьеру, вы готовы кушать как лошадь в стойле, проживать серые будни, у вас семья и выходите от нее отдыхать, вам сюда.
Если вы молоды (до 35 минимум), у вас стаж, опыт и вы хотите еще что-то из себя показать, не видитесь на слова, идите другой дорогой.
В Глобэксе все заросло трясиной, это топь и болото.
Надеюсь, кого-то это спасет, нет, тогда ждем вашего отзыва...
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vikkivikki • сотрудник
24.12.2012 19:04
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Ну и в чем минусы?...перечисленное Вами - вполне обычная обстановка в любом Банке РФ. К тому же зп в 40 тыш. - это более чем хорошая зп в банковской сфере. Я мало встречал людей, которые за кооперативы и падарки на 8 марта работают ...
1. Не редко такое встречается, Ваш банк не исключение. В "Альфе", например, за ДМС приходится еще и доплачивать из своего кармана.
2. Нет слов.
3. Смотрите свой п.4, п.5 Чего ради банку тратить деньги на ваше развитие? Тут сокращать надо.
4. Явный перебор количества сотрудников. Только массовые сокращения оздоровят атмосферу.
5. Зажрались, нужны репрессии.
6. Оплата больничного всё равно не превышает какой-то определенной суммы в зависимости от стажа (точно не знаю, но вроде бы сейчас не более 1200 руб за день), а Вы предполагали лежать на больничном и получать полную з/п?
7. Это трагедия! Срочно увольняйтеся
Почти везде так. Нет столовой или специально отведенной комнаты для приема пищи - кушайте за рабочим столом. Ничего тут такого страшного нет. Никто не будет за это на вас косо смотреть, если, с ваших слов, все так делают.
А насчет больничных... Мне кажется, вам еще много платят за нахождение на больничном! Аж целых пол оклада! В других банках вот по 50 рублей в день платят (на больничном), вместо 1500 т.р. (если работаешь).
Так что не надо разводить жалобы. Станиславский сказал бы "Не верю!", а я скажу: "Не жалко!".
Если то чего нет в Глобэксе было у Вас по предыдущему месту, то Вы явно погорячились, его покинув. Полностью согласен с комментариями выше - Глобэкс самый обычный банк, каких (по условиям работы) очень много, если вообще не большинство. Более того, Глобэкс даже как-то выделяется в лучшую сторону своей з/п, которую выплачивают без всяких планов и нормативов (KIP) за обслуживание клиентов.
А в каком регионе Вы работали, если не секрет?
Еще я слышал, что там простых менеджеров вице-президентами или директорами называют...
1) "Нет и кооперативов" - и у нас нет, а еще нет трестов, ООО и ИП. Как дальше жить то?
2) "зп вроде ничего дают то что обещают ( 50 оклад, 50 премия), есть 13 зп, работаешь 3 месяца без больничных 1 день к отпуску в подарок ( те 4 дня в год)" - 50 оклад и 50 премия +13 ЗП и это вроде ничего? И "вроде и все из плюсов" ? А какие еще плюсы нужны? А должность Ваша какая, если не тайна?