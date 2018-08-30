Вот, решилась...

Не буду писать кто хорош, плох, сообщу всю важную инфу:



1. ДМС не было ни при старом руководстве, ни при новом. Новеньких берут на работу и говорят, что скоро ДМС появится (не верьте, нет и не будет).



2. Нет и корпоративов, подарков на 8 марта, 23 февраля, др. (ни цветочка, ни 500 р. к зп).



3. Нет тренингов, аттестаций (соответственно, чтобы вырасти, надо кого-то пересидеть, но это невозможно).



4. Многие уверены, что они работают в 100% российском банке, в связи с этим на рабочем месте едят, решают домашние вопросы, крутятся на плойку, спят на столах, обедают по 1,30, вместо 45 минут (ссылаясь на то, что мол нас вон какая сила держит, мы же дочка ВЭБ, что нам будет).



5. Самое страшное. Клиенты никому не нужны, все перекидывают его с телефона на телефон, пока он не закипит и не сольется. (Легко проверить, обратитесь в справочную и спросите что-нибудь о вкладах, ипотеке, сервис класс просто!)



6. Так вопрос с больничным, если заболел, то посчитают так: положим в месяц вам платят 40 тр, из них оклад 20 тр (вот от него отнимут 13% налога и рассчитают что вы получите в итоге).



7. Столовки нет, ешь где хочешь (уложись в 45 мин), есть кухня 1 стол, 4 стула и холодильник, такой как на отдыхе на морях (мини бар, на весь этаж!)



Из хорошего:

1. Зп вроде ничего, дают то, что обещают (50 - оклад, 50 - премия), есть 13 зп, работаешь 3 месяца без больничных, 1 день к отпуску в подарок (т.е. 4 дня в год).

2. Офис чистенький, столы большие, все норм с канцелярией...

Вроде и все из плюсов.



Так что если у вас нет планов на карьеру, вы готовы кушать как лошадь в стойле, проживать серые будни, у вас семья и выходите от нее отдыхать, вам сюда.

Если вы молоды (до 35 минимум), у вас стаж, опыт и вы хотите еще что-то из себя показать, не видитесь на слова, идите другой дорогой.

В Глобэксе все заросло трясиной, это топь и болото.

Надеюсь, кого-то это спасет, нет, тогда ждем вашего отзыва...