Да уж, опять этот Сбербанк! В мае этого года меня угораздило попасть на работу в Сбер, но на удивление мне понравилось. Дружный коллектив, хорошие условия для работы, для меня все было удобно. Да, забыл сказать о должности, работал я DSAем, в отделении на Преображенке, очень круто там, мне действительно все нравилось. Приемлемые планы продаж, вполне выполнимые, а обучение в Сбере выше всех похвал, мне очень понравилось, отличные преподаватели, спасибо им.



В общем, так все лето и пролетело, в ощущении гармонии и счастья... Но вот, как гром среди ясного неба, в начале сентября в отделение переехал господин К., с задачей: повысить уровень продаж нашего отделения. Обещал приложить все силы для этого, "Кому нужен мастер-класс, я его покажу", поговаривал он. Но как это обычно бывает, обязательно нужно внести свои поправки: требовать космических планов, запретить находиться в офисе с 10-00 до 16-00, ну и всякие мелочи незначительные, но неприятные. В коллективе начинаются разговоры об увольнении, поиске новой работы, я и сам стал об этом подумывать. Люди работают по договору ГПХ, з\п задерживают на 10-20 дней(!), а тут еще каждый день тебе мозг выносит этот господин.



Но я все это близко к сердцу не принимаю, планы у меня выполняются, клиенты есть, все в норме, иду в лидерах группы, как уже написал выше - меня все устраивает и мне нравится эта должность и то чем я занимаюсь. Но есть такая не приятная вещь, как личная неприязнь, которую ко мне испытывал господин К. Я конечно усугубил ее, нарушая его правило нахождения в офисе, чуть больше чашек чая-кофе в день, ну все в таком духе. Однако план я выполняю, одет чисто и аккуратно, как оно требуется, не опаздываю, не болею, а самое главное - я нацелен на результат, мне есть к чему стремиться, но такие сотрудники как я Сберу не нужны, горько это осознавать, но такова правда - Сбер не ценить людей которые у него или на него работают. Меня попросили написать заявление...



Я видел его мастер-класс, его просто очень вежливо послали два раза, когда он попытался что-то продать. Он бросил эту затею и ушел в отделение. Вечером опять давал всем антимотивацию на работу. Отделение по выполнению плана упало на позиции которых ни когда не занимало, хорошие ребята уволились, а все потому, что один дядька ни чего не смыслит в том что делает.



Сдаваться не хотелось и я решился на ход конем! С НН отправил свое резюме опять в Сбер, предварительно изменив станцию метро и удалив работу в Сбере... Есть! Меня пригласили на собеседование, прошел его легко, т.к. это уже было полгода назад, направили в отделение на Юго-Западной, пойдет. Сдал документы в службу безопасности, дождался от них звонка... задали вопросы, не те, на которые я готовился, спросили какую-то мелочь, типа где я был в 2009 году и что делал, все.



Отделение на Южке было на ремонте и мы базировались на Смоленской. В первый же день я прибывал в некотором шоке от места, от атмосферы, от коллектива, от стандартов работы и еще куча от чего. Начальник сектора - Мария, болезненно худая девушка, с завышенной самооценкой, каждый день антимотивировала всех ребят на работу. В этом подвальном помещении, в котором даже не хватало на всех стульев, она рассказывала о стандартах, которых не было на Преображенке: ходить только в белых рубашках, обязательно оставаться еще на 2-3 часа после работы - вы же хотите добиться успехов в этом банке, не успел сделать план в течении дня - сиди и делай пока не выполнишь, люди сидят там до 23-00, не нравится - проваливай. Коллеги работают в таких условиях и считают, что так и должно быть, они и не знают о стандартах работы и то, что они просто пляшут под дудку этой мадам!



В итоге я работаю в ноябре еще два дня и пишу заявление, такого идиотизма я не наблюдал уже давно, за два дня работы в ноябре должны мне около 2000 рублей, за октябрь з\п получил, а вот ноябрьскую сказали не дадут, потому что у них нужно переписывать договор ГПХ каждый месяц. Я на Стромынке переписывал каждые три месяца, так правильно, он и составляется на 3 месяца, и здесь у меня договор был на те же три месяца, но мне сказали, что он составлен неправильно и в нем была ошибка в виде даты, в ответ они получили мое противостояние и аргумент - сам договор с печатями и подписями. Они только развели руками и согласились с моей правотой, обещав, что з\п будет, но в декабре, как и у всех.



Сегодня 24 декабря, а от Сбера только смс с агитацией подключить что-то, Сбер опять обманул... Эта смс и напомнила мне о моей работе в Сбере и о том, что пора написать им письмо.