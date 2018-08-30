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избранный отзыв Да уж, опять этот Сбербанк! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Да уж, опять этот Сбербанк! В мае этого года меня угораздило попасть на работу в Сбер, smile:D но на удивление мне понравилось. Дружный коллектив, хорошие условия для работы, для меня все было удобно. Да, забыл сказать о должности, работал я DSAем, в отделении на Преображенке, очень круто там, мне действительно все нравилось. Приемлемые планы продаж, вполне выполнимые, а обучение в Сбере выше всех похвал, мне очень понравилось, отличные преподаватели, спасибо им.

В общем, так все лето и пролетело, в ощущении гармонии и счастья... Но вот, как гром среди ясного неба, в начале сентября в отделение переехал господин К., с задачей: повысить уровень продаж нашего отделения. Обещал приложить все силы для этого, "Кому нужен мастер-класс, я его покажу", поговаривал он. Но как это обычно бывает, обязательно нужно внести свои поправки: требовать космических планов, запретить находиться в офисе с 10-00 до 16-00, ну и всякие мелочи незначительные, но неприятные. В коллективе начинаются разговоры об увольнении, поиске новой работы, я и сам стал об этом подумывать. Люди работают по договору ГПХ, з\п задерживают на 10-20 дней(!), smile:help: а тут еще каждый день тебе мозг выносит этот господин.

Но я все это близко к сердцу не принимаю, планы у меня выполняются, клиенты есть, все в норме, иду в лидерах группы, как уже написал выше - меня все устраивает и мне нравится эта должность и то чем я занимаюсь. Но есть такая не приятная вещь, как личная неприязнь, которую ко мне испытывал господин К. smile:nunu: Я конечно усугубил ее, нарушая его правило нахождения в офисе, чуть больше чашек чая-кофе в день, ну все в таком духе. Однако план я выполняю, одет чисто и аккуратно, как оно требуется, не опаздываю, не болею, а самое главное - я нацелен на результат, мне есть к чему стремиться, но такие сотрудники как я Сберу не нужны, горько это осознавать, но такова правда - Сбер не ценить людей которые у него или на него работают. Меня попросили написать заявление...

Я видел его мастер-класс, его просто очень вежливо послали два раза, когда он попытался что-то продать. Он бросил эту затею и ушел в отделение. Вечером опять давал всем антимотивацию на работу. smile:wall: Отделение по выполнению плана упало на позиции которых ни когда не занимало, хорошие ребята уволились, а все потому, что один дядька ни чего не смыслит в том что делает.

Сдаваться не хотелось и я решился на ход конем! С НН отправил свое резюме опять в Сбер, предварительно изменив станцию метро и удалив работу в Сбере... Есть! Меня пригласили на собеседование, прошел его легко, т.к. это уже было полгода назад, направили в отделение на Юго-Западной, пойдет. Сдал документы в службу безопасности, дождался от них звонка... задали вопросы, не те, на которые я готовился, спросили какую-то мелочь, типа где я был в 2009 году и что делал, все.

Отделение на Южке было на ремонте и мы базировались на Смоленской. В первый же день я прибывал в некотором шоке от места, от атмосферы, от коллектива, от стандартов работы и еще куча от чего. Начальник сектора - Мария, болезненно худая девушка, с завышенной самооценкой, каждый день антимотивировала всех ребят на работу. В этом подвальном помещении, в котором даже не хватало на всех стульев, она рассказывала о стандартах, которых не было на Преображенке: ходить только в белых рубашках, обязательно оставаться еще на 2-3 часа после работы - вы же хотите добиться успехов в этом банке, не успел сделать план в течении дня - сиди и делай пока не выполнишь, люди сидят там до 23-00, не нравится - проваливай. Коллеги работают в таких условиях и считают, что так и должно быть, они и не знают о стандартах работы и то, что они просто пляшут под дудку этой мадам!

В итоге я работаю в ноябре еще два дня и пишу заявление, такого идиотизма я не наблюдал уже давно, за два дня работы в ноябре должны мне около 2000 рублей, за октябрь з\п получил, а вот ноябрьскую сказали не дадут, потому что у них нужно переписывать договор ГПХ каждый месяц. Я на Стромынке переписывал каждые три месяца, так правильно, он и составляется на 3 месяца, и здесь у меня договор был на те же три месяца, но мне сказали, что он составлен неправильно и в нем была ошибка в виде даты, в ответ они получили мое противостояние и аргумент - сам договор с печатями и подписями. smile:ura: Они только развели руками и согласились с моей правотой, обещав, что з\п будет, но в декабре, как и у всех.

Сегодня 24 декабря, а от Сбера только смс с агитацией подключить что-то, Сбер опять обманул... Эта смс и напомнила мне о моей работе в Сбере и о том, что пора написать им письмо. smile:write_nr:
sev85бывший сотрудник
24.12.2012 22:48
8 комментариев
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mi70
25.12.2012 10:35
Чем дальше в лес- тем больше дров! Слава богу год уже не работаю в этом банке. Отзывы от бывших коллег, тех, кто остался- всё хуже и хуже. Что Вы вцепились в этот Сбер, если Вы умеете выполнять план и добиваться результатов, то можно работать и в другом месте.
Я заметила такую тенденцию, что сейчас среди новых руководителей Сбера очень много людей не из банковской системы, поэтому полное отсутствие профессионализма с их стороны как сотрудников банка, так и как руководителей. На всевозможных тренингах всех руковрдителей Сбера обучают правильной мотивации для сотрудников, но на деле сплошная демотивация. Опытные сотрудники ушли, а теперь вторая волна- те, кто нахватался верхушек тоже увольняются, т.к. невозможно работать в моразмотичной обстановке.Собственно, этого и добивался г-н Греф.Что хотел, то и получает. Прямо-таки школа для олигархов- как сделать так, чтобы люди сами увольнялись, чтобы не платить выходного пособия.
sev85
Автор отзыва
26.12.2012 05:10
А я сейчас и работаю в комерческом банке, спокойно и без нервотрепки. Меня удивляет сама система Сбера, а точнее её отсутствие. Служба безопасности тебя не проверяет и не видет что ты работал уже у них две недели назад, один банк, один город, одна и таже должность, но разные отделения и абсолютно разные условия работы, в одних работать хочется а в других невыносимо просто находиться.
Тартарен
29.12.2012 03:53
Ну, и напишите жалобу в трудовую инспекцию. Это грубейшее нарушение: подменять трудовой договор договором гражданско-правового характера. И судебная практика об этом говорит.
koteikin
12.01.2013 22:48
Ну насчет агитации - Вы правы! Каждое утро на летучке мы слышим какие мы никчемные сотрудники, что ничего не делам и ничего не умеем! Что заведующая увольняется из за нас и тд, очень "позитивный" настрой на весь рабочий день! После того как Тебя с утра обозвали какашкой - о каких планах может идти речь.....
Grekos
15.01.2013 19:51
Мало того, я там сейчас как раз и работаю))))Пришел туда как раз в начале ноября. Честно, добавить нечего, кроме наверное что чуть ли не каждый вечер проверки(мисс Д, мисс ЭШ, и конечно Маша (учим как рассчитывать свою премию, проводим псевдо тренинги по продажам, в которых ни разу не обыгрывались ситуации в которые мы с коллегами попадали на предприятиях). Все три сие личности абсолютно не понимая ни как должен строиться рабочий день. каким образом должны строиться планы и что такое вообще мотивация сотрудников, ни вообще как продавать какой либо продукт, требуют каких-то заоблачных результатов за день , и мало того им АБСОЛЮТНО наплевать на твои внутренние проблемы: умер дед и ты сидишь на похоронах - пофигу, приезжай работать; дома тебя ждет годовалый ребенок - плевать, сиди до 21 в офисе и назначай встречи на завтра. Когда сегодня выживших отправляли на трудоустройство по ТД, это была песня. Мало того что СПП узнали что сегодня последний день когда можно перейти на трудовую(первый был вчера), так и еще и начальство (все) орет на тебя что ты уехал и так далее и не делаешь план. Ситуация с мидл-офисом, людьми вбивающими данные и особенно аналитиком уже даже не удручает, скорее вызывает нервный смех. Так что думаю получу ксиву, пару неделек и свалю или в другое отделение или в другой отдел. Единственное что наверно является светлым пятном в работе, так это все таки мои коллеги - рядовые СППшники. Особенно команда где я работаю, на работу хочется приходить исключительно чтобы увидеть их)))) Так что моему бывшему коллеге что писал основной пост - привет тебе брат по несчастью)))

Изменено: Grekos - 15.01.2013 20:33
sev85
Автор отзыва
15.01.2013 23:37
На следующий день после этого поста, мне позвонила Ольга-статист. Сказала что им нужно закрывать год, а у меня з\п висит, приходите акт подпишите. smile:D Пришел, встретил Марию.... smile:vnature: , " молодец, красноречиво" - говорит. "Все по честному"- отвечаю. В общем все подписал, опять-таки обещали деньги заплатить, " В следующем 2013 году жди"- сказали. Вот сижу жду.
А по поводу задержек на работе, сказал сразу, что в 18-00 я ухожу и плевал на ваши проблемы, но по факту 30 мин все же пересиживал smile:relax:
Когда, кстати, подписывал акты на з\п, у меня за спиной молодой СПП высчитывал для Марии свою премию smile:D
Morfius
16.01.2013 09:01
2 Автор
И что даже не пригрозили уволить за то что на сайте пишите?
Мне вот пригрозили. Но я и сам хотел уволится, так что сам принёс заявление.
А если таки хочется ещё поработать, то не стоит афишировать, что пишешь на этом сайте. Даже если всё указывает на тебя всё равно в отказ идти надо. smile:)
sev85
Автор отзыва
16.01.2013 13:22
Grekos, ты прав, переходи в другой офис или отдел. Я вообще не понимаю, как это Брянское чудо света попало на должность НС smile:D
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