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|Декретники в этом банке не в почете
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Видно в банке положение с каждым годом все хуже и хуже! В этом году вот решили, что сотрудники, находящиеся в декрете, не достойны получать новогодние подарки на своих детей. Понятно, что никаких нормативных актов о выдаче подарков, количестве и обязательствах выдачи нет. Все регламентируется внутренними док-тами конкретного предприятия.
...хотя чисто по человечески понятно, что декретницам должны дать подарки. Но во внутренних документах руководство, видно, решило прописать..."выдача подарков производится сотрудникам банка, кроме находящихся в декретн.отпуске". Вот такое отношение к своим сотрудникам.
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eva106 • сотрудник
25.12.2012 14:21
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Наверное на сэкономленные деньги на детях Банк добавит премии руководителям ((((
Автор а у вас есть подтвержденная информация что сотрудники вообще получили подарки детям ?
Вся жизнь состоит из мелочей, наполняющих ее приятными или не очень эмоциями. Для радикально настроенного религиозного фанатика, скажем, Ваше здоровье, жизнь Вашей семьи – да что там – жизни пары сотен тысяч ничто в борьбе за господство вселенской истины.
Мелочь?
Но всё же, согласитесь, что "жизни пары сотен тысяч " всё-таки поважнее десятка "Барбарисок".
я больше чем уверен, что оценку абсолютно справедливо не засчитают