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Декретники в этом банке не в почете отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Видно в банке положение с каждым годом все хуже и хуже! В этом году вот решили, что сотрудники, находящиеся в декрете, не достойны получать новогодние подарки на своих детей. smile:( Понятно, что никаких нормативных актов о выдаче подарков, количестве и обязательствах выдачи нет. Все регламентируется внутренними док-тами конкретного предприятия.
...хотя чисто по человечески понятно, что декретницам должны дать подарки. Но во внутренних документах руководство, видно, решило прописать..."выдача подарков производится сотрудникам банка, кроме находящихся в декретн.отпуске". Вот такое отношение к своим сотрудникам.
eva106 • сотрудник
25.12.2012 14:21
18 комментариев
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MEN_018
25.12.2012 14:44
Восточный Экспресс Банк Как не стыдно...ведь это такая мелочь, а приятно будущим и состоявшимся мамам!!
Наверное на сэкономленные деньги на детях Банк добавит премии руководителям ((((
Pennywice
25.12.2012 15:25
smile:) Неужели такая ерунда стОит того, чтобы об этом писать? Купите своему ребенку эту горстку конфет сами, потратьте 200 рублей - не разоритесь. smile:)
MEN_018
25.12.2012 15:31
Pennywice полагаю тут не в 200 руб. дело а в отношении...
Автор а у вас есть подтвержденная информация что сотрудники вообще получили подарки детям ?
eva106
Автор отзыва
25.12.2012 15:38
В том то и дело, что подарки получают все, кроме декретниц. А мы что-не достойны или мы уже не сотрудники!!
Pennywice
25.12.2012 15:39
MEN_018, я понимаю, что речь идет об отношении. Но всё же это такая мелочь жизни, что не стоит даже писать о ней здесь. На мой взгляд. smile:)
Uff6ff
25.12.2012 16:05
2 Pennywice
Вся жизнь состоит из мелочей, наполняющих ее приятными или не очень эмоциями. Для радикально настроенного религиозного фанатика, скажем, Ваше здоровье, жизнь Вашей семьи – да что там – жизни пары сотен тысяч ничто в борьбе за господство вселенской истины.
Мелочь? smile:D
Pennywice
25.12.2012 16:21
Uff6ff, вы утрируете. Хотя веселое сравнение. smile:D
Но всё же, согласитесь, что "жизни пары сотен тысяч " всё-таки поважнее десятка "Барбарисок". smile:D
SpikeTheVampire
26.12.2012 06:45
мдаааа.... ставить банку отрицательную оценку из-за полкило конфет
я больше чем уверен, что оценку абсолютно справедливо не засчитают
MEN_018
26.12.2012 11:05
Нет конфет, нет премии, не корпоратива, да за что вообще ставить оценку низкую???!!!!
Pennywice
26.12.2012 11:49
Если зарплаты хватает и на конфеты детям и на корпоротив, то можно и без премии поработать! smile:D
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