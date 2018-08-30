Видно в банке положение с каждым годом все хуже и хуже! В этом году вот решили, что сотрудники, находящиеся в декрете, не достойны получать новогодние подарки на своих детей. Понятно, что никаких нормативных актов о выдаче подарков, количестве и обязательствах выдачи нет. Все регламентируется внутренними док-тами конкретного предприятия.

...хотя чисто по человечески понятно, что декретницам должны дать подарки. Но во внутренних документах руководство, видно, решило прописать..."выдача подарков производится сотрудникам банка, кроме находящихся в декретн.отпуске". Вот такое отношение к своим сотрудникам.