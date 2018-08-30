Добрый день! Работаю уже 3,5 месяца в одном из отделов ДУРКР. Юникредит - третий банк в моей профессиональной деятельности, поэтому есть с чем сравнивать.



Пришла я сюда уже с некоторым опытом работы в моем направлении. Но в каждом банке свои особенности, так что на адаптацию время понадобилось... Вопросов по бизнес-процессу сначала было достаточно: руководитель группы на все отвечал. Хочу отметить, руководство здесь замечательное (как начальник отдела, так и руководители групп) - адекватные, понимающие люди, настоящие специалисты в своей области, с безграничным терпением, все вопросы решаются спокойно, в рабочем порядке, без повышения голоса. Коллектив молодой, дружный, коллеги всегда готовы помочь - такой поддержки я еще не видела нигде. Загруженность работой - более или менее стабильная. Зарплата конкурентноспособная + бесплатные обеды.



Главный и, наверное, единственный минус - должность вне штата (работаю по договору через кадровое агентство, поэтому соцпакет не оцениваю), но очень хочется верить, что этот вопрос решится, т.к. такое трудоустройство создает некоторые сложности.



В общем, очень рада, что работаю в Юникредите, на сегодняшний день - это лучшее из всех моих мест работы.