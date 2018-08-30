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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день! Работаю уже 3,5 месяца в одном из отделов ДУРКР. Юникредит - третий банк в моей профессиональной деятельности, поэтому есть с чем сравнивать.
Пришла я сюда уже с некоторым опытом работы в моем направлении. Но в каждом банке свои особенности, так что на адаптацию время понадобилось... Вопросов по бизнес-процессу сначала было достаточно: руководитель группы на все отвечал. Хочу отметить, руководство здесь замечательное (как начальник отдела, так и руководители групп) - адекватные, понимающие люди, настоящие специалисты в своей области, с безграничным терпением, все вопросы решаются спокойно, в рабочем порядке, без повышения голоса. Коллектив молодой, дружный, коллеги всегда готовы помочь - такой поддержки я еще не видела нигде. Загруженность работой - более или менее стабильная. Зарплата конкурентноспособная + бесплатные обеды.
Главный и, наверное, единственный минус - должность вне штата (работаю по договору через кадровое агентство, поэтому соцпакет не оцениваю), но очень хочется верить, что этот вопрос решится, т.к. такое трудоустройство создает некоторые сложности.
В общем, очень рада, что работаю в Юникредите, на сегодняшний день - это лучшее из всех моих мест работы.
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koTYNok • сотрудник
26.12.2012 19:47
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Ответ банка:
Уважаемый, koTYNok
Спасибо за Ваш отзыв. Мы рады, что Вы являетесь частью команды ЮниКредит Банка.
Желаем Вам успехов и карьерного роста в рамках нашего Банка.
С уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
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|ДжинНик
27.12.2012 10:33
|Наш ответ на отзыв внизу? Шаблонно работаете, господа. Даже особо не заморачивались с никами, там Барсик, здесь Котенок. Там все плохо - тут все хорошо.
|koTYNok
Автор отзыва
27.12.2012 21:32
|ДжинНик, какой Вы подозрительный! Моему нику уже 7 лет и к Барсику он никакого отношения не имеет))) Я не заинтересована в написании ответов, я просто рассказала о своей работе - работе, на которую хочется идти. Вот представьте, здесь действительно все хорошо! Речь идет о разных отделах одного департамента и о том, что комфорт в отделе зависит, в первую очередь, от непосредственных руководителей и их отношении к подчиненным. Ситуацию, описанную ниже, я знаю со слов подруги, которая работала в том отделе - к сожалению, тот отзыв написан без преувеличений.
|Alhimik88
19.01.2013 13:09
|Интересно сколько ЮниКредит платит за каждый положительный отзыв
|koTYNok
Автор отзыва
20.01.2013 00:17
|Alhimik88, нисколько!
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