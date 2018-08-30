А наше отделение за невыполнение плана покупало лотерейные билеты. У начальства для тех, кто говорил, что нет денег, был один ответ - на вашу карточку пришел же сегодня аванс.



От админа: О каком регионе идет речь? И вообще, можно чуть поподробнее?