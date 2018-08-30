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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
А наше отделение за невыполнение плана покупало лотерейные билеты. У начальства для тех, кто говорил, что нет денег, был один ответ - на вашу карточку пришел же сегодня аванс. smile:(

От админа: О каком регионе идет речь? И вообще, можно чуть поподробнее?
Ulil4ka • сотрудник
28.12.2012 09:02
10 комментариев
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MEN_018
28.12.2012 09:36
Ну это уже не первый отзыв на эту тему, автор в люом случае коенчно это мягко говоря УЖАС! а на какую сумму заставляют покупать эти билетики ?
SpikeTheVampire
28.12.2012 10:13
лотерейки - это еще фигня ))
вот когда Сбер IPO размещал...
kredittka
28.12.2012 19:00
а у нас в банке (не Сбер) сотрудников заставляли покупать акции, которые с каждым годом дешевели и дешевели... так что лотереи, это еще цветочки
100$*
29.12.2012 14:10
Кому-нибудь повезло с выигышем??
Sergb37
29.12.2012 18:52
Мне повезло, 40 рубликов выиграл smile:D
Ulil4ka
Автор отзыва
30.12.2012 20:18
на две тысячи пятьсот рублей покупали билеты
Zluyka13
03.01.2013 22:04
Читаем ТК РФ Статья 131. Формы оплаты труда

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
[B]Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.
Обращайтесь в трудовую инспекцию, потому что Статья 237 ТК РФ. Возмещение морального вреда, причиненного работнику

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. smile;)
Бывший сотрудник Сбербанка
17.01.2013 15:43
А нас всегда заставляли покупать лотерейные билеты, открывать счета и покупать сбер сертификаты для плана филиала,позор Сберу!
Ulil4ka
Автор отзыва
19.01.2013 16:56
очень обидно слышать,что наш филиал такой не один(((
liali
07.07.2013 18:14
у нас не только лотерейные билеты заставляют приобретать для выполнения плана, но и монеты, которые стоят далеко не 40 рублей
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