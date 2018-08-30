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|План из своего кармана
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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А наше отделение за невыполнение плана покупало лотерейные билеты. У начальства для тех, кто говорил, что нет денег, был один ответ - на вашу карточку пришел же сегодня аванс.
От админа: О каком регионе идет речь? И вообще, можно чуть поподробнее?
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Ulil4ka • сотрудник
28.12.2012 09:02
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вот когда Сбер IPO размещал...
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
[B]Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.
Обращайтесь в трудовую инспекцию, потому что Статья 237 ТК РФ. Возмещение морального вреда, причиненного работнику
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.