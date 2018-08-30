Работаю в ОВЗ вот уже почти год. За этот год руководство менялось 3-4 раза. Никаких проблем с руководителями никогда не было, коллектив отличный, в общем все было нормально. После прихода С.О. были мелкие конфликты, но тут уже дело было не во мне, с новым руководством конфликтовали абсолютно все мои коллеги... Но все было более или менее сносно...



В декабре нас собрали и оповестили, что с 1 января наше рабочее место находится в Саратове, либо мы соглашаемся и переезжаем туда с условием сохранения оклада, либо работодатель предлагает мне свободные вакансии, а в случае отсутствия таковых - увольнение через полтора месяца (15 февраля 2013 г.). Естественно, что в Саратов я не собиралась, да и вакансии работодатель мне никакие за месяц не предложил (хоть такие и были, но, видимо, для НБ Траст трудовой кодекс не указ ). Но это уже, как говорится, мои проблемы, меня заранее оповестили. Вроде бы все хорошо: на Новый год взяла отпуск, отдохнула, вернулась в Москву... Все тихо-мирно, нашла себе достойную работу, осталось доработать до середины февраля и благополучно попрощаться с НБ Траст.



Но не тут то было... Днем 9 января получаю смс от С.О. (руковод.), где мне сообщают, что график 2/2 работы изменился на противоположный, и сегодня, оказывается, у меня первый рабочий день! Но т.к. уважаемая С.О. забыла заранее оповестить меня, то по доброте душевной разрешает отработать этот день 10 или 11 января. Я позвонила, попыталась пояснить, что у меня нет возможности работать по новому графику, но все было тщетно... Сделала попытку поменяться с коллегами, но все мы люди, у всех есть планы.



Пришла на работу 11 января, написала письмо С.О., в котором подробно объяснила, что до НГ подписала график, который меня устраивал, что у меня другая работа, семья, запланированная поездка и т.д. На что получила ответ: "Это твои проблемы, значит будешь работать 5/2, как указано у тебя в трудовом договоре, а лучше пиши заявление по собственному желанию!" Шок, это мне говорит человек, который ссылался на нехватку рабочих мест! Ладно думаю, осталось отработать месяц, напишу вышестоящему руководству Х.О., но плодов это не дало, меня решили проигнорировать.



Зато С.О. устроила разбор полетов по почте, я начиталась угроз, оскорблений и прочего. Всю переписку сохранила, пригрозила обратиться к вышестоящему руководству, на что мне ответили, что как раз именно Х.О. предложил "избавиться" от меня ... Дальше лучше. Сегодня вечером получила смс от С.О., что по новому графику у меня сегодня рабочий день, а т.к. я не пришла, то касаемо меня составлен акт о прогуле и уже направлен в отдел кадров и бухгалтерию, про зарплату я могу забыть. Да уж, у НБ Траст, видимо, какой-то свой ТК.



Вот теперь у меня осталось пару вопросов, да вот только задать их некому:

- Почему руководитель отказывается предоставить подписанный в декабре график работы (на январь)?

- Почему руководитель предупреждает меня о смене графика не за месяц, согласно ТК?

- Почему руководитель угрожает мне невыплатой ЗП, обращением в Службу Безопасности НБ Траста и тд?

- Почему руководитель разрешает себе обсуждать с коллегами мою личность, употреблять в мой адрес нецензурную лексику и оскорбительные сравнения? Да и кстати трудовой договор не соответствует действительности: график работы у нас 2/2, ни один праздничный день не был оплачен по двойному окладу.



Такое чувство, что просто не хотят переплачивать и пытаются заставить уйти по собственному желанию (согласно ТК 2-х недельное пособие полагается после увольнения). Кстати, одного сотрудника уже так довели, заявление было им написано пару дней назад.



По факту были нарушены мои права, а так же трудовой кодекс РФ. Я обращусь в Федеральную Службу По Труду и Занятости завтра же, тем более, что вся переписка, все сообщения от руководства сохранены. У самой нет желания скандалить, переписываться, пытаться обратиться к вышестоящему руководству, терпеть всю эту "грязь", угрозы и оскорбления.



Посмотрим, что из этого получится...