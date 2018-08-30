Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Премия по итогам года
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день! Я являюсь сотрудником Банка уже более 1,5 лет и занимаю должность менеджера ОРСУП 1-й категории. Работа нравится, все вполне устраивает, плановые показатели стараюсь выполнять, работаю 5/2 без претензий к переработке, которая не оплачивается. В декабре, ожидая премии по итогам работы за год, я обнаруживаю, что мне ее не начислили. Обратившись к своему ведущему менеджеру по поводу премии, в связи с чем меня ее лишили, ответа я так и не получила, что так и осталось полной загадкой и не дает мне покоя. Где справедливость?
|
0
vivatv • сотрудник
18.01.2013 12:01
|
Администратор:
Оценку пока снимаем.
|
Ответ банка:
Добрый день, vivatv!
Благодарю за обращение. Информация направлена в профильное подразделение Банка для анализа.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Рассмотрев Ваше обращение на banki.ru, сообщаем, что согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В соответствии с локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «Банк Русский Стандарт», для Вашей должности предусмотрено ежемесячное премирование, при условии выполнения установленного плана и добросовестного отношения к трудовым обязанностям.
В Банке отсутствуют локальные нормативные документы предусматривающие выплату премии по итогам работы за год.
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)