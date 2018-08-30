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Премия по итогам года не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Я являюсь сотрудником Банка уже более 1,5 лет и занимаю должность менеджера ОРСУП 1-й категории. Работа нравится, все вполне устраивает, плановые показатели стараюсь выполнять, работаю 5/2 без претензий к переработке, которая не оплачивается. В декабре, ожидая премии по итогам работы за год, я обнаруживаю, что мне ее не начислили. smile:cry: Обратившись к своему ведущему менеджеру по поводу премии, в связи с чем меня ее лишили, ответа я так и не получила, что так и осталось полной загадкой и не дает мне покоя. Где справедливость?
vivatv • сотрудник
18.01.2013 12:01
Администратор:
Оценку пока снимаем.
Ответ банка:
Добрый день, vivatv!

Благодарю за обращение. Информация направлена в профильное подразделение Банка для анализа.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
4 комментария
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Pennywice
18.01.2013 12:38
В коммерческой деятельности никакой справедливости не существует. smile:)
OspUpk
18.01.2013 13:39
Исходя из вышесказанного, не совсем понятно почему отзыв положительный. Только потому, что "Работа нравится, все вполне устраивает"? Из положительных моментов вижу только это и то не очень-то весомые аргументы. А из всего остального видно, плановые показатели Вы стараетесь выполнять, за переработки Вам никто не платит и при этом Вас еще и с премией кинули без объяснения причин. Это даже не нейтральный отзыв - отзыв отрицательный.
MEN_018
18.01.2013 13:39
Автор, а что коллеги по " стойке" премию получили ?
emozgovoy
22.01.2013 10:59
Добрый день, vivatv!

Рассмотрев Ваше обращение на banki.ru, сообщаем, что согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
В соответствии с локальными нормативными актами, действующими в ЗАО «Банк Русский Стандарт», для Вашей должности предусмотрено ежемесячное премирование, при условии выполнения установленного плана и добросовестного отношения к трудовым обязанностям.
В Банке отсутствуют локальные нормативные документы предусматривающие выплату премии по итогам работы за год.

С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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