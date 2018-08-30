Добрый день! Я являюсь сотрудником Банка уже более 1,5 лет и занимаю должность менеджера ОРСУП 1-й категории. Работа нравится, все вполне устраивает, плановые показатели стараюсь выполнять, работаю 5/2 без претензий к переработке, которая не оплачивается. В декабре, ожидая премии по итогам работы за год, я обнаруживаю, что мне ее не начислили. Обратившись к своему ведущему менеджеру по поводу премии, в связи с чем меня ее лишили, ответа я так и не получила, что так и осталось полной загадкой и не дает мне покоя. Где справедливость?