Здравствуйте, коллеги по службе в этом замечательном зеленом банке! и все все все. Все, что вы далее прочтёте - крик души рядового инженера автоматизации одного из отделений города N. Не знаю как вам, мне работа с Сбере нравится. Именно сама работа. Как говорится - коллектив у нас хороший, только люди - г..но. Не все конечно, есть и исключения и их немало. Но в большинстве своем фуууу. Напишу все, что накипело. Правильно пишут, что рабство в сбере - в порядке вещей.



Первое, что очень мешает работать - это отношение начальства. Скажите, почему моими действиями управляет человек, который ничего не знает (и не хочет знать), очень многого не понимает (несмотря на то, что у меня непрофильное по отношению к отделу ОИТ образование, а у начальника - профильное) и не умеет просто-напросто по-русски изъясниться... просто объяснить, что надо делать. Команды (задания) мы (я работаю в паре с еще одним инженером) получаем 2-х видов: 1) задание в 2 словах - сделайте то то там то, съездите туда то-туда то. По опыту получения подобных заданий я уже сразу знаю, что все это оборачивается в - пойди туда, не знаю куда... сделай то, не знаю, что, за тем - не знаю зачем.



Почему я должен вытягивать всю сопутствующую информацию по полученному заданию чуть ли не клещами? Если куда-то посылают, я должен выяснить - ждут ли нас там? Зачем нас там ждут? Если не ждут, у кого взять ключи от того места, где нас не ждут? Как снять с сигнализации, есть ли она там вообще? Не будет ли кучи сопутствующих мелких\крупных просьб по приезду на место задания? Нужно ли везти именно эту вещь только одну, не надо ли взять к ней другую, третью, четвертую в комплект? Какие бумажки у кого надо зайти/заехать подписать перед выездом? и т.д. и т.п. Потому что, не выяснив всего этого можно прибыть на место... а оттуда уже наткнувшись на проблему звонить и узнавать что и как. Почему так? Неужели нельзя сразу четко и понятно давать команды, если ты уж попал на такую должность - начальник? Как я услышал недавно в одном фильме - "Хороший командир должен быть готов первым выполнить собственный приказ". Так вот это не относится к моему начальнику.



Так вот, я отвлекся. Есть еще задания вида 2) простейшее на деле действо, дело 2-х кликов мышью, дело 5 минут напряга мозга или что-то подобное. НО конечно нам это задание будут разжевывать, как-будто мы дауны. Да я догадаюсь, что и как делать, если это элементарно! Лучше объясни мне, как делать сложную гемморойную штуку, а не простецкую хрень.



Почему, например, скажите пробрасывать кабель в 2 соседних кабинетах с разницей в потолке в 1.5 метра будет подрядчик? НО будет это только после того, как мы убьем там целый день, тыкая в стену проводом, не имея в принципе никаких средств по прокладке кабеля, кроме стремянки? Чьи деньги экономит начальство? Принтеры по 180 т.р закупают, а тут 3 тысячи на работу сэкономили? Почему только после нескольких разговоров на повышенных тонах все делается так как и должно быть?



Почему якобы нет разделения труда и все сотрудники универсальные? А на практике инженеры автоматизации делают все и вся и компьютеры и вся околокомпьютерная работа, и программы, и телефония, и прокладка, и электрика, и таскание тяжелых принтеров по 40-80 кг. А ведь в трудовом договоре у меня большинства этих работ нет. И оклад у меня только недавно сменился на чуть-чуть повыше. А был, смешно сказать даже, 13.600... с премией месячной 15 т.р. А тут перевели на новую систему оплаты - теперь оклад 20, но нет месячных премий... и квартальные последние прислали - по 2.5 тыщи курам на смех. И под конец года дали не то, что меньше ожидаемого - дали даже меньше, чем в том году. Не буду скрывать - около 30 тысяч... Вот я получил, а потом слышу, что дела у Сбера идут в гору, все хорошо так, да?



А за переработку никто даже спасибо не скажет, не то, чтобы премию или просто оплату труда. Мы горбатимся последнее время без обеда и до 6-7 часов, потому что иначе НИКАК! Идти в 13 обедать, терять час времени, пол часа на путь туда обратно до места... и в итоге закончить в 8-9 вечера? Нет, я так не хочу. Я уже очень морально устал так работать, это не работа, это - рабство.



Мы делаем по приказу начальства кучу глупой, несвоевременной и никому не нужной работы. В последнее время у меня помимо ощущения, что работаю я 1 и надо это только мне - складывается еще одно ощущение. Всю работу в отделе автоматизации тормозит, портит и задерживает ни кто иной как начальник отдела.



А еще есть работники в филиальной сети, которую мы обслуживаем... Люди разные, есть и те, кто нас любит и понимает, уважает наш труд... а есть и те кто смотрит как нас, извините, как на г..но. "Вы мне должны, делайте то то так то, во-первых, во-вторых, я пожалуюсь туда-то"... скажешь, что перерабатываем и так, и мы тут никому ничего не должны - и тут начинается нытье - "А мы тут с 8 утра до 10 вечера сидим"... а тут я говорю, какой у меня оклад - и все, разговор почему-то заходит в тупик.



Есть просто очень эмоционально неуравновешенные люди, в основном конечно женщины. Ну психуешь ты - иди на больничный, зачем на нас срываться? У нас и так хватает нервоза. Но есть и хорошие конечно, и чаем напоят и конфетой вкусной угостят, и поймут все и адекватно оценят... и для таких мы все сделаем в первую очередь... А для тех, кто к нам с неуважением - извините... отложу вас в дальних угол, сделаю в самом конце. Относитесь к нам с пониманием - и мы не останемся в долгу.



Бесит каждодневное изобретение велосипедов и нежелание начальства слушать, понимать и действовать, хотя так делов-то - 1 раз трубку поднять или что-то подобное. За что спрашивается они получают такие бабки? За протирание штанов на стуле? Конечно же очень раздражает, как тут уже писалось - раболепство перед высшим начальство, Москвой... например Переформат старого филиала - нагнали сотрудников из других филиалов... по-красивее видимо что ли... и все это перед проверкой.



Всего и не упомнить так сразу... Общее впечатление от этого банка портится с каждым днем. Никому ничего не надо, каждый старается переложить как можно больше работы на другого. Все делается с пинка, да не с одного. Сначала делают - потом думают. Достало все это, ищу другую работу, не хочу тут больше задерживаться, с каждым днем утопая в этом зеленом гнилом болоте.