Доброго время суток форумчанам... Побывала и я на собеседовании в данном банке. Вакансия: кассир... Не МСК. область. Сейчас смотрела в почте, когда с ОПП первый раз списалась о вакансии, 2 июля 2012 года!.. С тех пор объявление висит на стене Допа и сайте, регулярно обновляется. Я долго раздумывала. Присматривалась Пятидневка. Махонькое помещение кассы, холодильника, микроволновки нет, экспресс офис в торговом центре, где нет даже кафе, где можно покушать, есть две палатки с выпечкой и ВСЕ.



Зашла в соседние магазины и кассу соседнего Банка. Может что-то там нечисто, раз так долго висит вакансия. Продавцы в магазинах сказали, да, кто будет пять дней в неделю, в этой собачьей (ДОСЛОВНО!) конуре сидеть, по нужде семь верст на собаках, всегда очередь, народа много в ТЦ, поесть негде. А до тебя здесь у них алкашка работала, любила на работе пригубить. И вот после нее гиблое место. Все подменки...



Осенью задумалась о смене работы, главным образом из-за дороги до настоящей работы... Вакансия Авангарда все висит. Выбрала 3 подходящие вакансии, Авангард - только из-за близости к дому и з.п. По поводу графика поддержала семья. Иди. Если что - вдруг, поможем! До дома 5-7 мин на машине, думаю, я и обедать буду домой летать. 40 мин - перерыв...



После новогодних праздников вакансия Авангарда уже висела на сайте. Позвонила. Убила время, деньги на дорогу, нервы!.. Сразу скажу проф тест сдала на отлично... И вот у психолога... Заранее прочитала все рекомендации, отзывы здесь. Наизусть выучила, что есть что, зверь невиданный, что нужно рисовать, что не нужно. Спросила про жизнь с детства... В каком году это, то в моей жизни было. В каком году закончила учебу, с декретного отпуска вышла! ЗАЧЕМ?.. Ладно мелочи. Все жизненно! Ответила все как есть! Даже про то, что трудовую деятельность начала рано, и так получилось, что пришлось мыть полы! По всякому в жизни может быть... Может надо было врать?.. Но впереди был ЗВЕРЬ. Где обитает? Чем питается, как спасается и т.д. Убило: Как размножается?.. Ответ: ММ... Естественным способом. Вопрос: А как?.. ЁЁЁ... ЧТО ОТВЕЧАТЬ? Чувствую, кровь хлынула к лицу... Смотрю на тетю, КОМИЧНО выглядящую со своими вопросами. И пробирает ржач!.. Бежать, бежать отседа, роняя тапки!..



Я поняла одно, есть план, отсеянные и прошедшие. Ну не могут все пройти, было б подозрительно! Авангард спросит, а за что мы вам деньги отбашляем?.. Вот они и делают вид. И я не считаю себя глупее, вороватее, тупее, смешнее, непорядочнее тех, кто работает. Действительно, как сказано выше, повезло... Я честный человек, ответственный и исполнительный сотрудник... Да, так и хотелось спросить, а как ж Вы уважаемая пропустили человека любителя выпить?.. А требования в вакансии у меня, знающего свою работу, кассира, вызывают по меньшей мере смех, ЗНАНИЕ 113-И - ОБЯЗАТЕЛЬНО!..



На следующий день, пошла устраиваться, туда где ждали МОЕГО ответа. Подальше от дома, чуть з.п поменьше, зато график, ООО-О-тличный. А опыт собеседования в Авангарде, да пусть будет. Раньше читала и слышала. Теперь сама испытала, посмотрела... Всем пока.