Зашёл в служебный рейтинг КЕБ и не смог не оставить свой комментарий относительно Банка, в котором работаю. Люди, которые пишут негативные отзывы, вероятно, просто работать не умеют или не хотят. Коллектив замечательный! Работа интересная! И карьерный рост есть! Пошёл уже 6 месяц моей работы в московском Отделе сетевых продаж (работаю в Снежной королеве). Пожалуй, единственный минус - приходится часто «биться за кредиты» с конкурентами, хотя это и добавляет определённой остроты и интереса в работе.



Что ещё хочу сказать, оплата труда своевременная и достойная, за хорошую работу получаю «очень хорошие деньги», работая по агентскому договору точно знаю, что сколько оформлю - столько и получу. Работа по агентскому договору – относительно новый этап в нашей организации, но это, по моему мнению, общая заряженность на результат.



Помимо всего в нашем подразделении среди кредитных спецов проводятся разные мотивационные конкурсы, и мне уже довелось одержать победу. Награды разные, «кубок лидера»,финансовая награда, награда культурного характера… Приятно, когда ты получаешь не просто бонусы, но и дополнительную благодарность. Совсем недавно завершился конкурс «Лучшие из лучших», призовое место получила и моя напарница за колоссальное упорство в размере «кругленькой суммы», награждение проходило в Центральном офисе в конце декабря, было большое количество специалистов из разных проектов + сладости и фирменные подарки от Банка, даже Президент Банка в шапке Санты лично поздравил победителей - было очень приятно получить столько внимания от руководства!



Я уже много где успел поработать, могу сказать одно Кредит Европа Банк – это замечательное подспорье для развития, проводится огромное количество тренингов по каждой доп.услуге, те, кто не смог разобраться с первого раза, может посетить тренинг повторно, кроме того сами менеджеры раз в неделю проводят в офисе мини-семинары и делятся своим опытом продаж, в общем, «незнающим» и «неумеющим» никто не останется!



За время моей работы в Кредит Европа Банке несколько моих коллег сделали шаг по карьерной лестнице, и те, кто каким-либо образом, когда-либо сталкивался с системой работы КЕБа знает, что если ты способный, трудолюбивый и амбициозный, хочешь стремительно построить свою карьеру – у тебя здесь все получится! Звучит, как слоган, практически, уже в каждой организации, но масса примеров существует, именно в КЕБ!



Хотелось бы отдельно затронуть и моих руководителей. Многие абсолютно разные отзывы довелось здесь прочитать и возникает вопрос к тем, кто уходит с негативом. Где видано, чтобы руководители с подчинёнными чаи, например, распивали на рабочих местах (конечно и такое наверное бывает, но это по моему мнению не нормальные отношения), или часами болтали о жизни или уговаривали людей работать?! В КЕБе начальство строгое, но справедливое. Если вы будете соблюдать правила и выполнять поставленные вполне реальные задачи, то и не столкнётесь Вы ни с одной нижеупомянутой так называемой «несбправедливостью». Не хочу хвастаться своими доходами и называть их, но мне кажется, что я за свой усердный труд получаю намного больше некоторых моих руководителей.



В общем, хорошего всем дня и не забывайте, что ВСЁ только в ВАШИХ руках…