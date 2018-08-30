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Добрый день! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Зашёл в служебный рейтинг КЕБ и не смог не оставить свой комментарий относительно Банка, в котором работаю. Люди, которые пишут негативные отзывы, вероятно, просто работать не умеют или не хотят. smile:) Коллектив замечательный! Работа интересная! И карьерный рост есть! Пошёл уже 6 месяц моей работы в московском Отделе сетевых продаж (работаю в Снежной королеве). Пожалуй, единственный минус - приходится часто «биться за кредиты» с конкурентами, хотя это и добавляет определённой остроты и интереса в работе.

Что ещё хочу сказать, оплата труда своевременная и достойная, за хорошую работу получаю «очень хорошие деньги», работая по агентскому договору точно знаю, что сколько оформлю - столько и получу. Работа по агентскому договору – относительно новый этап в нашей организации, но это, по моему мнению, общая заряженность на результат.

Помимо всего в нашем подразделении среди кредитных спецов проводятся разные мотивационные конкурсы, и мне уже довелось одержать победу. Награды разные, «кубок лидера»,финансовая награда, награда культурного характера… Приятно, когда ты получаешь не просто бонусы, но и дополнительную благодарность. Совсем недавно завершился конкурс «Лучшие из лучших», призовое место получила и моя напарница за колоссальное упорство в размере «кругленькой суммы», награждение проходило в Центральном офисе в конце декабря, было большое количество специалистов из разных проектов + сладости и фирменные подарки от Банка, даже Президент Банка в шапке Санты лично поздравил победителей smile:) - было очень приятно получить столько внимания от руководства!

Я уже много где успел поработать, могу сказать одно Кредит Европа Банк – это замечательное подспорье для развития, проводится огромное количество тренингов по каждой доп.услуге, те, кто не смог разобраться с первого раза, может посетить тренинг повторно, кроме того сами менеджеры раз в неделю проводят в офисе мини-семинары и делятся своим опытом продаж, в общем, «незнающим» и «неумеющим» никто не останется!

За время моей работы в Кредит Европа Банке несколько моих коллег сделали шаг по карьерной лестнице, и те, кто каким-либо образом, когда-либо сталкивался с системой работы КЕБа знает, что если ты способный, трудолюбивый и амбициозный, хочешь стремительно построить свою карьеру – у тебя здесь все получится! smile:) Звучит, как слоган, практически, уже в каждой организации, но масса примеров существует, именно в КЕБ!

Хотелось бы отдельно затронуть и моих руководителей. Многие абсолютно разные отзывы довелось здесь прочитать и возникает вопрос к тем, кто уходит с негативом. Где видано, чтобы руководители с подчинёнными чаи, например, распивали на рабочих местах (конечно и такое наверное бывает, но это по моему мнению не нормальные отношения), или часами болтали о жизни или уговаривали людей работать?! В КЕБе начальство строгое, но справедливое. Если вы будете соблюдать правила и выполнять поставленные вполне реальные задачи, то и не столкнётесь Вы ни с одной нижеупомянутой так называемой «несбправедливостью». Не хочу хвастаться своими доходами и называть их, но мне кажется, что я за свой усердный труд получаю намного больше некоторых моих руководителей.

В общем, хорошего всем дня и не забывайте, что ВСЁ только в ВАШИХ руках… smile:)
1224817 • сотрудник
19.01.2013 16:30
6 комментариев
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Aleks_222
19.01.2013 17:30
Работа по ГПХ, отсутствие социальных гарантий автор считает отличным соцпакетом... smile:o
интересно, а что тогда плохой соцпакет smile:)
1224817
Автор отзыва
19.01.2013 17:41
Я считаю все отличным что связано с КЕБ а соцпакет будет smile:) Я перехожу в штат скоро



фил андреев
21.01.2013 16:31
Приторно сладкий отзыв, вряд ли писал сотрудник
LadyVamp
21.01.2013 16:54
filandreeff@yandex.ru, а вы сами попробуйте поработать! Первый шаг сделали - ради одного комментария зарегистрировались, теперь осталось сходить на собеседование и оформиться. Вдруг и Вас Президент в шапке Санты с Крещением поздравит? smile:) А отзыв писал действительно не сотрудник, а контрагент в чем он честно признается )))))))))))))

Изменено: LadyVamp - 21.01.2013 17:29
salamandra.m
04.07.2013 01:19
Доброго времени суток . Кто собирается идти кредитным специалистом будьте готовы : постоянные переработки , зп 20.000 ( ЭТО ПРИ ПЕРЕРАБОТКАХ !) Бонусов не дождетесь как и улучшения условий труда , какие бы конусы ты не делал ,если банк не выполнил свой план на 80% вам их не видать , трубили о повышении зп а по факту прибавили 800р.smile:-D:-D:-D смех да и только , зато в следующем месяце вычли за что только могли. А в последующие месяцы пошел такой прессинг , что хотелось послать всех ! Не слушайте тех кто говорит что там хорошая зп!!!!!!!Бред полный бред! За канц товарами мотаться придется через весь город ...в главный офис. Сплошная демативация в работе ! Постоянные угрозы что депримирут, что и так много вам платят, мозгоделание с НПФ, за который так же не платят !!!!! Стремятся просто выжать из тебя что только можно, а когда слышишь сколько получают кредитные специалисты других банков , при таких же показателях в работе аж слезы наворачиваются
Tristax
12.08.2014 13:09
У автора как то все слишком неправдоподобно написано. Коллектив бывает разный и хороший и плохой, как попадешь! Руководители действительно хорошие, адыкватные люди так это вообще единицы по пальцам можно пересчитать. Соцпакет я считаю хороший, что бы там не говорили. З/п не высокая но конкурентоспособная, а развитие получает в основной своей массе только те, кто занимается подхалимством тот и идет вверх, а на верху либо все свои, либо ты лишний.
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