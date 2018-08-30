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|Все за свой счет
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|А у нас в филиале ни картриджей на принтеры, ни бумаги чистой нет и черновая вдобавок подходит к концу. У руководителя спросили про бумагу - он сказал: "Покупайте сами". Самый бедный банк. А премию руководство получает по пятьсот тысяч и выше. И это я уже о расходных материалах не говорю (о ручках, скобах, скрепках).
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Ulil4ka • сотрудник
19.01.2013 17:02
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У вас бывают недостачи по исппн? У кого не спрошу, только двое сказали, что были. Неужели у всех так гладко с самого начало работы идёт? Подскажите, пожалуйста, как распечатать общую сумму, принятую через исппн, до закрытия смены?
boristheblade, знакомому написала: в интернете ходят слухи, что Греф разваливает Сбер, а он мне в ответ- не похоже, вроде прибыли в Сбербанке хорошие. Как что этому гнойнику что лопаться то.
Южанке: я не совсем Вас понимаю, может быть потому, что в разных тербанках могут быть немного разные программы: у нас контролер с правами администратора исппн видит сумму принятых платежей каждым сотрудником, ну и общую тоже, и распечатать можно было. поэтому не поняла, что нужно в столбик считать, тем более при клиентах - ведь заключение-то делается после окончания работы с клиентами.Или я что-то не так понимаю? И неужели в филиале обратиться не к кому?
Изменено:
У нас эти принтеры долго не работали, но сдесь увы больше виноваты сотрудники а не банк, в 70% случаев в принтере находились скрепки или скобки от степлера. К слову ситуация улучшилась, после того как официально оформили порчу имущества на одну из зав. ДО.
2 farlyne@gmail.com
"Попробуйте с программистами поговорить"
вы правы все зависит от людей, но когда тебе целый день названивают с вопросом как поглядеть, найти, выгрузить то, другое, третье, в ИСППН, АС Филиале, филиал сбербанке, и еще куче программ. Когда не могут однозначно даже назвать программу в которой нужна помощь. Типа в програме, ну в этой, ну где мы печатам/вводим/заполняем и так далее. Я что телепат. При всем при этом, все распивывались что проши обучение по работе в этих программах. И да мне не важно как там проходило обучение, не важно что после очередного обновления вылезли какие-то глюки, и что там за проблемма возника, почему во всей этой цепочке программист должен быть крайним? Он не может быть для каждого персоональм помошником, учитесь находит другие меторы решения ваших проблемм или хотя бы научесь формулировать вопросы.
Южанка, а у Вас в исппн 2 входа (логина и пароля)-Каку админа смены и работника или один?
Изменено: