А у нас в филиале ни картриджей на принтеры, ни бумаги чистой нет и черновая вдобавок подходит к концу. У руководителя спросили про бумагу - он сказал: "Покупайте сами". Самый бедный банк. А премию руководство получает по пятьсот тысяч и выше. И это я уже о расходных материалах не говорю (о ручках, скобах, скрепках).