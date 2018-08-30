Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Все за свой счет не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
А у нас в филиале ни картриджей на принтеры, ни бумаги чистой нет и черновая вдобавок подходит к концу. У руководителя спросили про бумагу - он сказал: "Покупайте сами". Самый бедный банк. А премию руководство получает по пятьсот тысяч и выше. smile:( И это я уже о расходных материалах не говорю (о ручках, скобах, скрепках).
Ulil4ka • сотрудник
19.01.2013 17:02
25 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Южанка
19.01.2013 20:15
А у меня аливети сломанное, позвонила, привезли такое же, говорят нормального в отделении нет smile:D .
У вас бывают недостачи по исппн? У кого не спрошу, только двое сказали, что были. Неужели у всех так гладко с самого начало работы идёт? Подскажите, пожалуйста, как распечатать общую сумму, принятую через исппн, до закрытия смены?
farlyne@gmail.com
20.01.2013 00:46
Южанка, я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду программу по приему коммунальных платежей? Если да, то разве вы не сверяете сумму перед закрытием смены со старшим контролером смены - он Вашу сумму видит, если не совпадает, то надо пересчитать и прохождение операций проверить: может, что-то отстарнировать забыли, или что-то не село. Разве у Вас не так?
boristheblade
20.01.2013 05:25
сотрудник спрашивает в интернете, как работать в банковской программе... интересно когда этот зеленый гнойник лопнет...
Южанка
20.01.2013 09:15
farlyne@gmail.com, так я и есть старший контролёр смены, но сумму общую не вижу. Мне говорят на листочке считай в столбик. Наверное, так и буду делать, пусть клиенты стоят и ждут.

boristheblade, знакомому написала: в интернете ходят слухи, что Греф разваливает Сбер, а он мне в ответ- не похоже, вроде прибыли в Сбербанке хорошие. Как что этому гнойнику что лопаться то.
farlyne@gmail.com
20.01.2013 11:19
про "лопнет" - что можно сказать о банке, который в финансовом рейтинге занимает первое место, в ретинге клиентов - 29, а в служебном - 129? По-моему, вывод очевиден - банк получает прибыль любой ценой. Но "сколько веревочке не виться".
Южанке: я не совсем Вас понимаю, может быть потому, что в разных тербанках могут быть немного разные программы: у нас контролер с правами администратора исппн видит сумму принятых платежей каждым сотрудником, ну и общую тоже, и распечатать можно было. поэтому не поняла, что нужно в столбик считать, тем более при клиентах - ведь заключение-то делается после окончания работы с клиентами.Или я что-то не так понимаю? И неужели в филиале обратиться не к кому?

Изменено: farlyne@gmail.com - 20.01.2013 12:00
Южанка
20.01.2013 17:13
farlyne@gmail.com, да наверное разные программы. Действительно, обратиться не к кому, только одна ( с другого филиала) знает как это делается , но нам не говорит, отмазывается. Вот в АС -филиале всё понятно, нажимаешь F 11 и видна сумма. Спасибо за ответы, хоть что то прояснилось. smile:)
farlyne@gmail.com
20.01.2013 18:26
Попробуйте с программистами поговорить - конечно, все от людей зависит, но нам программисты помогали разобраться. И потом,на уровне тербанка тоже должен телефон быть по исппн, по которому можно вопросы задать и т.п. Не молчите, теребите всех кого можете!
Big Al
21.01.2013 07:50
Вот хорошая картина складывается из отзыва и коментариев.
У нас эти принтеры долго не работали, но сдесь увы больше виноваты сотрудники а не банк, в 70% случаев в принтере находились скрепки или скобки от степлера. К слову ситуация улучшилась, после того как официально оформили порчу имущества на одну из зав. ДО.
2 farlyne@gmail.com
"Попробуйте с программистами поговорить"
вы правы все зависит от людей, но когда тебе целый день названивают с вопросом как поглядеть, найти, выгрузить то, другое, третье, в ИСППН, АС Филиале, филиал сбербанке, и еще куче программ. Когда не могут однозначно даже назвать программу в которой нужна помощь. Типа в програме, ну в этой, ну где мы печатам/вводим/заполняем и так далее. Я что телепат. При всем при этом, все распивывались что проши обучение по работе в этих программах. И да мне не важно как там проходило обучение, не важно что после очередного обновления вылезли какие-то глюки, и что там за проблемма возника, почему во всей этой цепочке программист должен быть крайним? Он не может быть для каждого персоональм помошником, учитесь находит другие меторы решения ваших проблемм или хотя бы научесь формулировать вопросы.
Южанка
21.01.2013 08:12
Big Al, программистам звонила - они не знают.
farlyne@gmail.com
21.01.2013 08:37
Big Al, Вы правы - прелюбопытная картина сложилась из комментариев! Вы,безусловно, правы - программист не должен быть крайним. Но разве и операционист должен быть им. Понимаю, что Ваш рабочий день похож на " то тюлень позвонит, то олень - и такая дребедень целый день". А у операционистов при такой же картине - плюс клиенты, которые иногда задают ТАКИЕ вопросы или ТАК описывают ситуацию, что пока разберешься - семь потов сойдет. Так что у каждого свои трудности,но я не об этом. Грустно то, что перестали помогать друг другу. Смотрите: у нового сотрудника вопрос, а заведующей не до нее, сотрудник(который знает) -не говорит (наверное, тоже задергали дальше некуда), программисты - не знают(или не поняли вопрос, или были заняты). А в конечном итоге страдает дело. Все вопросы появляются не когда учишься, а когда работать начнешь! Я согласна, что если есть общий невыясненный вопрос, то нет смысла всей толпой программистам (или еще кому-то) звонить. Надо, чтоб позвонил кто-то один и потом донес до остальных. Дело даже не впресловутой командности,а в том, что надо человечнее быть друг к другу в любой ситуации, хоть за это премий и не дают ))).
Южанка, а у Вас в исппн 2 входа (логина и пароля)-Каку админа смены и работника или один?

Изменено: farlyne@gmail.com - 21.01.2013 08:40
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)