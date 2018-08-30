Доброго времени суток всем, кто читает мой так называемый "крик души"! Хочу рассказать вам мою историю о том, как я устраивалась на работу в Ренесанс Кредит! В поисках работы, наткнулась в сети на вакансию этого банка, называлась она так "Кредитный представитель". Так как опыта работы в банке ранее я не имела, но всегда мечтала построить банковскую карьеру, то решила, что надо с чего-то начинать и двигаться далее по карьерной лестнице. В общем внимательно изучив вакансию я отправила отклик и на следующий день мне перезвонили с отдела кадров и пригласили на собеседование, звонила мне Е. Ж-ва.



Приехав в главный офис банка, меня и еще 15 человек пригласили в одну переговорную комнату, выдали анкеты для заполнения и начали рассказ о всех прелестях банка и собственно работы в нем, после чего нам предложили поиграть в игру "Торговый представитель" где мы якобы предлагаем покупателю свой товар, проведя 2 часа на этом собеседовании нас наконец-то отпустили и велели ждать ответа, после которого должно начаться обучение, а после уже сама работа. Не успев зайти в метро, мне позвонили и сообщили радостную новость, о том что я прошла собеседование и они рады меня пригласить на обучение, на что я конечно же согласилась(лучше бы я этого не делала). И так первый день обучения.



Меня и мою группу из 20-ти человек собрали в классе и сообщили, что сейчас будет проходить сбор пакета документов для оформления в штат. Сняли копии всех возможных документов, написали заявление о приеме на работу и заявление на открытие счета в Райфайзен банке. Закончив сбор документов кадровый сотрудник банка нас покинул и мы перешли непосредственно к самому обучению. Так прошло несколько дней изучения сути работы в этом банке. а точнее неделя! После нас направили на стажировку на тт банка, могу сказать, что стажировка прошла замечательно, менеджер и сотрудники данной тт произвели на меня только положительное впечатление. Стажировка проходила на ТТ "мичура" ТЦ "Фестиваль" менеджера звали Баир (хороший наставник). благополучно пройдя стажировку, наступает второй этап обучения.



Хочу заметить, что не все вышли на второй этап, кто-то сам не пришел, а кого-то просто не пустили в тренинг центр, что тщательно скрывали от других обучающихся. Наш тренер Борисова Алена, поинтересовалась о наших впечатлениях о стажировке, после чего предложила пройти тест, который я прошла успешно, набрав 90 баллов из 100 возможных. В конце учебного дня.а точнее в 18:00, когда я выходила с этого тренинг центра, мне позвонили из главного офиса и сообщили. что я не прошла второй этап проверки службой безопасности, на что я была очень удивлена, так как проверку проходила не раз и в банках куда более крупного маштаба, чем этот и не только в банках.



Но суть не в этом, а в том, что только спустя полторы недели мы узнаем, что проверка проводилась не сразу. как это должно быть, а в конце обучения, которое нам никто не оплачивал, мы на свои средства ездили каждый день на другой конец москвы и с 10 утра до 18 вечера проходили это обучение. Было бы не так обидно, если бы на след день мне один из парней, который со мной проходил это обучение не сказал, что он находится в Федеральном Розыске и что он прошел все проверки СБ!!!! Уважаемые сотрудники Службы Безопасности банка Ренесанс. так каим же образом вы проверяете кандидатов или у вас какой-то свой специальный отсев?



Люди, не тратьте свое время и деньги на этот банк! Текучка жуткая, каждую неделю приходят обучатся по 20-30 новых сотрудников! Если вам не жаль свое здоровье, силы, нервы и деньги, тогда можете смело шагать на порог этого банка! А вообще не плохо было бы, если бы все, кто побывал в такой же ситуации как я обратились в трудовую инспекцию, может тогда Кадровые службы банка научатся работать! Да и просите снять копию договора при оформлении, в подобной ситуации он бы вам пригодился!



Всем спасибо за внимание. Извините, что много текста.