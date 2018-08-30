Добрый день. Хочу оставить свой отзыв о непродолжительной работе в данном банке.



Начну сначала. Пришел на собеседование на должность специалиста колл-центра, пообщались со специалистом по отбору персонала, всё ок. Советовали продажи, но я выбрал отдел Amex. Скопировали документы, заполнил анкеты и ушли. Вообщем, приняли меня на работу - обучение проходило около недели. Спасибо нашему тренеру - разъясняла всё грамотно, если что не понимал кто-то, повторяла ещё раз (Марина, если не ошибаюсь). Далее экзамен и прослушка. Потом уже работа самостоятельно. Проработал я весьма недолго в колл-центре в Казани, даже не успел пройти аттестацию, полтора месяца, ушел по собственному желанию, т.к. были на то свои причины.



Что могу сказать в целом? Зарплата адекватная, за месяц выплатили вовремя. Потом ещё за доп.подключенные услуги выплачивали 2 месяца. Старшие вполне адекватные люди, старались помочь. Уволился почти без проблем. Место хорошее, не жалею, что поработал там. Кстати, за полтора месяца мне даже прислали благодарность от клиента за хорошую работу, но я её уже не застал. И за благодарность вроде бы ничего не дали. Ну это так, мелочи.



Далее вопрос, интересующий меня. Через 3 месяца, как я уладил свои дела - решил опять устроиться к вам на работу, в тот же колл-центр, но в отдел продаж. Пригласили, прошел собеседование, опять скопировали документы и т.п. Через пару дней позвонила спец-т отдела кадров и сообщила, что я не прошел по руководству.



Ну так вот есть вопросы:

- это может быть связано с тем, что я уволился быстро от вас?

- теперь мне дорога в РС закрыта на другие позиции в банке?

Спасибо.