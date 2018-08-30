Устроилась работать кассиром месяц назад. Принимали по графику 2/2, а фактически получилось 5/2. Потом еще выяснилось, что я одна ответственная за загрузку банкоматов, хотя в распоряжении прописаны несколько лиц. Невозможно добиться присутствия контролеров, нормальной охраны при выездах, здесь я уже боюсь просто за свое физическое здоровье, да что там, и жить пока хочу, удивидельно, что на лощади не отправляют банкоматы грузить. Все инструкции грубо нарушаются (до этого работала зав. кассой в другом банке около трех лет, поэтому могу объективно оценивать ситуацию), руководство к этому само подталкивает, мотиваций каких-либо -НОЛЬ. Никто не выполняет своих обязанностей, все перекладывают всё на других.



Когда я заговорила о должностных инструкциях ипрочих инструкциях по работе (в частности 318-П), мне сказали, что я со своим уставом в их монастырь... Думала, что 318-П для всех кассиров... Оказывается нет... В плане технического оснащения всё крайне печально тоже, ни одна программа не работает нормально, всё постоянно висит и вылетает, по чекам деньги выдают, не акцептовывая в программе, без подписей контролеров... Каждая операция - с нарушениями. Безопасность кассира полностью отсутствует, так как все нормы (которые придуманы не просто так) нарушаются. Нафиг-нафиг такой график, напишу завтра заявление. Работала сама раньше в двух банках, много знакомых работали, но такого я ни разу не видела и не слышала от других, что такое бывает. Не буду говорить где конкретно, в Курганской области туда, по-крайней мере, идти работать крайне не советую.