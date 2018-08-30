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|Со своим уставом в чужой монастырь...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Устроилась работать кассиром месяц назад. Принимали по графику 2/2, а фактически получилось 5/2. Потом еще выяснилось, что я одна ответственная за загрузку банкоматов, хотя в распоряжении прописаны несколько лиц. Невозможно добиться присутствия контролеров, нормальной охраны при выездах, здесь я уже боюсь просто за свое физическое здоровье, да что там, и жить пока хочу, удивидельно, что на лощади не отправляют банкоматы грузить. Все инструкции грубо нарушаются (до этого работала зав. кассой в другом банке около трех лет, поэтому могу объективно оценивать ситуацию), руководство к этому само подталкивает, мотиваций каких-либо -НОЛЬ. Никто не выполняет своих обязанностей, все перекладывают всё на других.
Когда я заговорила о должностных инструкциях ипрочих инструкциях по работе (в частности 318-П), мне сказали, что я со своим уставом в их монастырь... Думала, что 318-П для всех кассиров... Оказывается нет... В плане технического оснащения всё крайне печально тоже, ни одна программа не работает нормально, всё постоянно висит и вылетает, по чекам деньги выдают, не акцептовывая в программе, без подписей контролеров... Каждая операция - с нарушениями. Безопасность кассира полностью отсутствует, так как все нормы (которые придуманы не просто так) нарушаются. Нафиг-нафиг такой график, напишу завтра заявление. Работала сама раньше в двух банках, много знакомых работали, но такого я ни разу не видела и не слышала от других, что такое бывает. Не буду говорить где конкретно, в Курганской области туда, по-крайней мере, идти работать крайне не советую.
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daykiri • сотрудник
21.01.2013 18:23
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|daykiri
Автор отзыва
07.02.2013 20:02
|Написала заявление, уволилась. Сразу, правда, предложили и график другой, и банкоматы на другого кассира скинуть, но я всё же уволилась. Прошло чуть больше недели,мне оттуда позвонили и сказали, что в банкомате, который я разгрузила еще работая в банке за неделю примерно до уволнения, недостача! И предложили мне её закрыть. Сумма, правда, небольшая 1000 рублей, но неприятно. И гасить её отказалась, так как что-то слишком уж намутили воду. На это мне ответили, что мне же еще и дальше работать, то есть они не дадут мне найти другую работу... Я, правда, её уже нашла, но дело не в этом. Так что не ходите работать туда, поберегите свои нервы и свои деньги.
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