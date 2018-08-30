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3 года в ТРАСТе... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу поделиться своими впечатлениями о работе в Банке ТРАСТ.

В банке работаю уже 3 года: начинала с должности специалиста КЦ, на данный момент занимаю позицию помощника Директора Дирекции. За годы моей работы негативных моментов было очень мало, даже и вспомнить сразу не получается, если что-то и происходило, то это были конфликты с отдельно взятыми коллегами (думаю такое бывало у всех и не только в ТРАСТе).

Если выделить основные параметры, то:
1) Уровень З/П - находится на уровне рыночной, но конечно всем и всегда хочется больше, Не нужно останавливаться на достигнутом и всегда стремиться развивать себя.
2) Социальный пакет - ДМС (Желаю всем быть здоровыми и не проверять на практике все услуги).
Отдельно хочется отметить, что несмотря на не самое удачное расположение офиса - БАНК организовал транспорт (маршрутка) до метро.
3) Перспективы роста - несмотря на занимаемую позицию, стараюсь глубже погружаться во все происходящее в Дирекции. Участвую в переписках с партнерами, выполняю функцию менеджера проектов.
4) Коллектив - молодой, активный, со многими сдружилась и общаюсь не только в пределах работы.

Безусловно - у каждого есть свое мнение, и каждый отзыв имеет право на жизнь, но у меня только положительные эмоции. Всегда нужно начинать с себя.
DarF • сотрудник
21.01.2013 18:34
9 комментариев
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Morfius
23.01.2013 11:13
Помощник Директора - это ведь секретарь?
DarF
Автор отзыва
23.01.2013 11:53
Нет) это не секретарь
Morfius
23.01.2013 12:20
Просто я помню, что помощник директора РЦ - это секретарь.
Тогда какой функционал у вас???
DunyaK
26.01.2013 22:45
Morfius, это секретарь smile:rofl:
функцуионал какой? чай делать и стаканы мыть... smile8)
Funtik™
27.01.2013 00:52
Цитата
Уровень З/П

Смотря с кем сравнивать...

Цитата
Социальный пакет - ДМС

Да, он есть, только толку от него ноль.

Цитата
БАНК организовал транспорт (маршрутка) до метро.

Еще бы... расположен так, что там даже рейсовые маршрутки не ходят smile:)

Цитата
Перспективы роста

Их нет, к сожалению.

Цитата
Коллектив

Соглашусь.
DarF
Автор отзыва
28.01.2013 12:24
Уважаемая(ый) DunyaK!
Как я высказалась ранее, Помощник Директора это не секретарь, в своем отзыве я написала кратко чем я занимаюсь, дополнять и описывать свой функционал не считаю нужным. Для информации - мытье чашек не входит в мои обязанности, лично мое желание содержать рабочее место в порядке, кстати чего и Вам желаю - порядок на рабочем месте значит порядок в голове smile;)
DarF
Автор отзыва
28.01.2013 12:25
Уважаемый(ая) Funtik™!
Уровень ЗП - согласна, написала, что находится на уровне рыночной.
Социальный пакет (ДМС) - не согласна, наши сотрудники пользуются, нареканий не слышала.
Перспективы роста - не согласна, перспективы есть, нужно уметь проявить себя! Есть очень много примеров, как за время моей работы в Трасте коллеги получали повышение.
Ksenika
15.05.2013 15:00
Работаю в Трасте с 2011 г, и если пройтись по каждому пункту то только могу согласиться с коллективом - действительно у нас он очень хороший)))) и общаемся не только по работе. А вот что касается другого.... Уровень з/п - оклад в трасте самый низкий по банкам в нашем регионе, мотивация постоянно меняется причем не в лучшую сторону..., Соц.пакет - про ДМС впервые слышу, когда задала вопрос вышестоящему руководству мне ответили что такого нет...Перспектива карьерного роста - ничего....за 2 года работы многие ушли только из-за этого...Постоянная нехватка сотрудников, бывали случаи когда мы работали и по 14 дней без выходных, причем нам на это ответили - переработка у нас не оплачивается....Конечно что касается выплаты з/п это у нас как часы, и это не может не радовать))) Но самые "стойкие" все же надеятся на какие - то перспективы. Если была бы я немного решительнее то уже давно бы поменяла работу)
Наталли
04.07.2013 16:40
ДМС..... smile:o smile:crazy: эх...все благи прошли мимо меня smile:D
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