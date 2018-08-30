Хочу поделиться своими впечатлениями о работе в Банке ТРАСТ.



В банке работаю уже 3 года: начинала с должности специалиста КЦ, на данный момент занимаю позицию помощника Директора Дирекции. За годы моей работы негативных моментов было очень мало, даже и вспомнить сразу не получается, если что-то и происходило, то это были конфликты с отдельно взятыми коллегами (думаю такое бывало у всех и не только в ТРАСТе).



Если выделить основные параметры, то:

1) Уровень З/П - находится на уровне рыночной, но конечно всем и всегда хочется больше, Не нужно останавливаться на достигнутом и всегда стремиться развивать себя.

2) Социальный пакет - ДМС (Желаю всем быть здоровыми и не проверять на практике все услуги).

Отдельно хочется отметить, что несмотря на не самое удачное расположение офиса - БАНК организовал транспорт (маршрутка) до метро.

3) Перспективы роста - несмотря на занимаемую позицию, стараюсь глубже погружаться во все происходящее в Дирекции. Участвую в переписках с партнерами, выполняю функцию менеджера проектов.

4) Коллектив - молодой, активный, со многими сдружилась и общаюсь не только в пределах работы.



Безусловно - у каждого есть свое мнение, и каждый отзыв имеет право на жизнь, но у меня только положительные эмоции. Всегда нужно начинать с себя.