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|3 года в ТРАСТе...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу поделиться своими впечатлениями о работе в Банке ТРАСТ.
В банке работаю уже 3 года: начинала с должности специалиста КЦ, на данный момент занимаю позицию помощника Директора Дирекции. За годы моей работы негативных моментов было очень мало, даже и вспомнить сразу не получается, если что-то и происходило, то это были конфликты с отдельно взятыми коллегами (думаю такое бывало у всех и не только в ТРАСТе).
Если выделить основные параметры, то:
1) Уровень З/П - находится на уровне рыночной, но конечно всем и всегда хочется больше, Не нужно останавливаться на достигнутом и всегда стремиться развивать себя.
2) Социальный пакет - ДМС (Желаю всем быть здоровыми и не проверять на практике все услуги).
Отдельно хочется отметить, что несмотря на не самое удачное расположение офиса - БАНК организовал транспорт (маршрутка) до метро.
3) Перспективы роста - несмотря на занимаемую позицию, стараюсь глубже погружаться во все происходящее в Дирекции. Участвую в переписках с партнерами, выполняю функцию менеджера проектов.
4) Коллектив - молодой, активный, со многими сдружилась и общаюсь не только в пределах работы.
Безусловно - у каждого есть свое мнение, и каждый отзыв имеет право на жизнь, но у меня только положительные эмоции. Всегда нужно начинать с себя.
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DarF • сотрудник
21.01.2013 18:34
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Тогда какой функционал у вас???
функцуионал какой? чай делать и стаканы мыть...
Смотря с кем сравнивать...
Да, он есть, только толку от него ноль.
Еще бы... расположен так, что там даже рейсовые маршрутки не ходят
Их нет, к сожалению.
Соглашусь.
Как я высказалась ранее, Помощник Директора это не секретарь, в своем отзыве я написала кратко чем я занимаюсь, дополнять и описывать свой функционал не считаю нужным. Для информации - мытье чашек не входит в мои обязанности, лично мое желание содержать рабочее место в порядке, кстати чего и Вам желаю - порядок на рабочем месте значит порядок в голове
Уровень ЗП - согласна, написала, что находится на уровне рыночной.
Социальный пакет (ДМС) - не согласна, наши сотрудники пользуются, нареканий не слышала.
Перспективы роста - не согласна, перспективы есть, нужно уметь проявить себя! Есть очень много примеров, как за время моей работы в Трасте коллеги получали повышение.