Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Кадровая чистка.
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Здравствуйте! Очень жаль, что оставшееся руководство банка так не дальновидно рассталось с массой профессиональных сотрудников, в том числе руководителями филиалов, отдавших банку годы своей жизни и всеми силами поддерживавшими руководство во время сложнейших годов кризиса (2008-2010). Уверен, что обида в их сердце осталась навсегда и кардинально изменилось отношение к людям.
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pwds • бывший сотрудник
22.01.2013 09:58
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Администратор:
В данном случае - без оценки.
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