Здравствуйте! Очень жаль, что оставшееся руководство банка так не дальновидно рассталось с массой профессиональных сотрудников, в том числе руководителями филиалов, отдавших банку годы своей жизни и всеми силами поддерживавшими руководство во время сложнейших годов кризиса (2008-2010). Уверен, что обида в их сердце осталась навсегда и кардинально изменилось отношение к людям.