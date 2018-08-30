Уважаемое руководство! Подумайте хоть о сотрудниках банка, которые работают и тем самым создают для вас возможность получать заработную плату намного, отличающуюся от самого работника. Может руководство банка считает, что все оплачивается и оплачивается нормально. И вообще, создается впечатление, что система планирования призвана у нас не развивать бизнес, а сокращать расходы на мотивацию. Вы можете сказать незаменимых нет, ну и вы тоже не незаменимы! Почему мы должны зарабатывать доход не себе, а руководству, которое даже не интересуется, а хватает ли зарплата установленная в начале трудоустройства! Хоть раз поинтересуйтесь заработной платой сотрудников.



Настоятельно просим подумать о повышении ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ДУМАЕМ, ЧТО ВЫ НЕПРЕМЕННО ПОВЫСИТЕ СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ЭТОМ ГОДУ! Вот в АФБАНКе постоянно повышают зарплату своим сотрудникам. Вот в этом году минимальное повышение зарплаты составило 3 т. руб. это только минимальное и это всем сотрудникам! Хоть что-то, но очень приятно. Там руководство понимает, что надо поддерживать свой персонал.