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Просим подумать о повышении заработной платы... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Уважаемое руководство! Подумайте хоть о сотрудниках банка, которые работают и тем самым создают для вас возможность получать заработную плату намного, отличающуюся от самого работника. Может руководство банка считает, что все оплачивается и оплачивается нормально. И вообще, создается впечатление, что система планирования призвана у нас не развивать бизнес, а сокращать расходы на мотивацию. Вы можете сказать незаменимых нет, ну и вы тоже не незаменимы! Почему мы должны зарабатывать доход не себе, а руководству, которое даже не интересуется, а хватает ли зарплата установленная в начале трудоустройства! Хоть раз поинтересуйтесь заработной платой сотрудников.

Настоятельно просим подумать о повышении ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ ПОНИМАНИЕ И ДУМАЕМ, ЧТО ВЫ НЕПРЕМЕННО ПОВЫСИТЕ СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ЭТОМ ГОДУ! Вот в АФБАНКе постоянно повышают зарплату своим сотрудникам. Вот в этом году минимальное повышение зарплаты составило 3 т. руб. это только минимальное и это всем сотрудникам! Хоть что-то, но очень приятно. Там руководство понимает, что надо поддерживать свой персонал.
arkhidearozo4ka • сотрудник
22.01.2013 20:00
1 комментарий
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kredittka
22.01.2013 20:47
"Почему мы должны зарабатывать доход не себе, а руководству,..."

открывайте свой бизнес и зарабатывайте себе, а не кому-то!
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