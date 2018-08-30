Прошел год с момента моего первого отзыва, где я описывал свою работу в колл-центре. Символично, что первый раз я вошел в двери ТКС 11.11.2011 (6 раз первый) и до сих пор каждый день открываю их снова и снова. Опыт колл-центра оказался бесценным для работы на будущих должностях. Это не только знание определенных действий, но понимание поведения коллег. Знание ситуации помогает её улучшить.



Новым местом работы стал отдел по работе с электронными обращениями. С момента перехода на новую должность вокруг меня развернулась невиданная активность. Все что-то подсказывали, объясняли, помогали отвечать. В такой атмосфере работать было одно удовольствие, за месяц получил огромный объем знаний. Если в КЦ в сложных случаях достаточно передать информацию, то в новой роли необходимо добиваться решения самому: заводить задачи, связываться с коллегами. Такой порядок дел мне понравился и тут то я нашел своё.



Каждое замечание или предложение обязательно фиксируется. Замечания и проблемы коллеги стараются исправить, а предложения рассматривают и воплощают в жизнь. Благо, что клиенты очень активны, недостатка в работе не наблюдается.



Клиенты - это наше всё. Каждый день клиенты нам дарят интересные положительные, негативные и нестандартные ситуации. Всё необходимо решить, чтобы обращающийся остался доволен. Такой принцип был ещё в КЦ. Недостаточно просто исполнить по пунктам необходимое, но иногда требуется сделать больше. Огромное спасибо клиентам, которые пишут отзывы, сообщения и e-mail. Пусть даже и негативные. Это помогает нам понять важность ситуации, лучше в ней разобраться и быстрее разрешить.



Огромное спасибо коллегам, готовым помочь в любой ситуации. Иной раз клиент получает больше, проблема решается быстрее, предложение воплощается скорее, чем я мог это предположить. Удивительная атмосфера, в которой хочется работать.



Социальный пакет - плюс/минус. С одной стороны зарплата приличная и на неё можно всё необходимое приобрести, с другой стороны хочется не только денег. ДМС может быть кому-то интересен, но мне до ближайшей поликлиники из Подмосковья ехать и ехать. Время работы медицинских учреждений тоже не особо радует. За 6 лет трудового стажа так и не узнал, что такое больничный и зачем он нужен. Фитнес имеется , но тоже далеко ехать для меня. Считаю, что HR-подразделению есть, о чем подумать.



Про "текучку" отдельная история. Кто-то рассказывал, что в колл-центре она ужасная, все оттуда бегут. Так то оно так, но бегут все в другие подразделения банка, где с достойным опытом работы можно продолжить свою деятельность на более престижной и подходящей по духу должности. Некоторые до сих пор в КЦ остаются, я постоянно встречаю людей, которые пришли вместе со мной на обучение в банк ещё в ноябре 2011 года.



Если Вы хотите работать и получать от работы материальное и моральное удовлетворение, то сейчас самое время для вступления в команду ТКС. Если хотите приходить на работу не только потому, что должны по графику, но и потому, что каждую минуту даже в роли младшего специалиста ты можешь и должен что-то улучшить и помочь клиентам. За предложения в банке не только не карают, но активно стараются всё воплотить в жизнь и исправить недочеты. Если бы за каждое предложение/недочет платили бы даже по 100 рублей, то сумма вышла бы существенная. Главное, что проблема решена и клиенты довольны. Порой просто не остаётся времени, чтобы эффективно вложить и потратить пусть и не фантастическую, но всё-таки значительную сумму зарплаты. При такой поддержке начальников и коллег, положительного заряда от клиентов и не хочется думать о цифрах в ИБ, которых всегда много, но становится ещё больше.



P.S. Отзыв не согласован, не оплачен (очередная претензия к HR ) и является сугубо личным мнением. На banki.ru у меня уже 999 сообщений. Рекомендую почитать и первый отзыв о ТКС, где полным-полно критики и недовольства. Если я и продамся какой-нибудь компании, то это будет не банк. Ну, не могу от них зафанатеть, все они в определенной мере жадные, а мне (как клиенту) хочется получить больше. К ТКС у меня требования самые строгие. Хорошо, что меня пока терпят.