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Спустя год хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Прошел год с момента моего первого отзыва, где я описывал свою работу в колл-центре. Символично, что первый раз я вошел в двери ТКС 11.11.2011 (6 раз первый) и до сих пор каждый день открываю их снова и снова. Опыт колл-центра оказался бесценным для работы на будущих должностях. Это не только знание определенных действий, но понимание поведения коллег. Знание ситуации помогает её улучшить.

Новым местом работы стал отдел по работе с электронными обращениями. С момента перехода на новую должность вокруг меня развернулась невиданная активность. Все что-то подсказывали, объясняли, помогали отвечать. В такой атмосфере работать было одно удовольствие, за месяц получил огромный объем знаний. Если в КЦ в сложных случаях достаточно передать информацию, то в новой роли необходимо добиваться решения самому: заводить задачи, связываться с коллегами. Такой порядок дел мне понравился и тут то я нашел своё.

Каждое замечание или предложение обязательно фиксируется. Замечания и проблемы коллеги стараются исправить, а предложения рассматривают и воплощают в жизнь. Благо, что клиенты очень активны, недостатка в работе не наблюдается.

Клиенты - это наше всё. Каждый день клиенты нам дарят интересные положительные, негативные и нестандартные ситуации. Всё необходимо решить, чтобы обращающийся остался доволен. Такой принцип был ещё в КЦ. Недостаточно просто исполнить по пунктам необходимое, но иногда требуется сделать больше. Огромное спасибо клиентам, которые пишут отзывы, сообщения и e-mail. Пусть даже и негативные. Это помогает нам понять важность ситуации, лучше в ней разобраться и быстрее разрешить.

Огромное спасибо коллегам, готовым помочь в любой ситуации. Иной раз клиент получает больше, проблема решается быстрее, предложение воплощается скорее, чем я мог это предположить. Удивительная атмосфера, в которой хочется работать.

Социальный пакет - плюс/минус. С одной стороны зарплата приличная и на неё можно всё необходимое приобрести, с другой стороны хочется не только денег. ДМС может быть кому-то интересен, но мне до ближайшей поликлиники из Подмосковья ехать и ехать. Время работы медицинских учреждений тоже не особо радует. За 6 лет трудового стажа так и не узнал, что такое больничный и зачем он нужен. Фитнес имеется , но тоже далеко ехать для меня. Считаю, что HR-подразделению есть, о чем подумать.

Про "текучку" отдельная история. Кто-то рассказывал, что в колл-центре она ужасная, все оттуда бегут. Так то оно так, но бегут все в другие подразделения банка, где с достойным опытом работы можно продолжить свою деятельность на более престижной и подходящей по духу должности. Некоторые до сих пор в КЦ остаются, я постоянно встречаю людей, которые пришли вместе со мной на обучение в банк ещё в ноябре 2011 года.

Если Вы хотите работать и получать от работы материальное и моральное удовлетворение, то сейчас самое время для вступления в команду ТКС. Если хотите приходить на работу не только потому, что должны по графику, но и потому, что каждую минуту даже в роли младшего специалиста ты можешь и должен что-то улучшить и помочь клиентам. За предложения в банке не только не карают, но активно стараются всё воплотить в жизнь и исправить недочеты. Если бы за каждое предложение/недочет платили бы даже по 100 рублей, то сумма вышла бы существенная. Главное, что проблема решена и клиенты довольны. Порой просто не остаётся времени, чтобы эффективно вложить и потратить пусть и не фантастическую, но всё-таки значительную сумму зарплаты. При такой поддержке начальников и коллег, положительного заряда от клиентов и не хочется думать о цифрах в ИБ, которых всегда много, но становится ещё больше.

P.S. Отзыв не согласован, не оплачен (очередная претензия к HR smile:)) и является сугубо личным мнением. На banki.ru у меня уже 999 сообщений. Рекомендую почитать и первый отзыв о ТКС, где полным-полно критики и недовольства. Если я и продамся какой-нибудь компании, то это будет не банк. Ну, не могу от них зафанатеть, все они в определенной мере жадные, а мне (как клиенту) хочется получить больше. smile:) К ТКС у меня требования самые строгие. Хорошо, что меня пока терпят.
Igor503 • сотрудник
23.01.2013 01:57
12 комментариев
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Igor503
Автор отзыва
23.01.2013 02:30
Вы точно не поверите, но отзыв я начал писать ещё 12 января и не предполагал, что Арсений тоже напишет, да ещё и опередит меня. Как-то реально подозрительно получается. smile:D А что я могу поделать? Работа в КЦ мне тоже нравилась. Об отзыве узнал уже после написания своего. Честно-честно. smile:)

Изменено: Igor503 - 23.01.2013 02:39
SpikeTheVampire
23.01.2013 08:14
>> где полным-полно критики и недовольства
почитал. Ровно такие же восторги, чего только "если работать только за еду, то я бы согласился" стОит
В любом случае, засчитывать положительную оценку, на мой взгляд, не за что. Уже одну засчитали - и хватит с Вас
Pennywice
23.01.2013 08:37
Мне кажется, что еще пару подобных отзывов о банке ТКС, и возможность написания отзывов об этом банке на этом ресурсе надо закрывать... А то уже до смешного доходит. smile:D
Igor503
Автор отзыва
23.01.2013 08:57

SpikeTheVampire, Я про отзыв клиента - http://www.banki.ru/services/response...ID=3127612
Igor503
Автор отзыва
23.01.2013 09:01
Pennywice, расскажите. Посмеемся вместе. smile:)
Pennywice
23.01.2013 09:17
Igor503, вполне достаточно того, что рассказали вы. smile:D
Igor503
Автор отзыва
23.01.2013 10:20
Pennywice, правду говорить просто. Больше я просто не стал писать по той причине, что читать никто столько не будет. smile:) А написать можно ещё много. По сравнению с работой в КЦ - это рай. Жаль, что Вы дальше не пошли.

Изменено: Igor503 - 23.01.2013 10:21
Pennywice
23.01.2013 10:39
Igor503, было бы жаль, если бы я в этом банке осталась бы. smile:) Вот это было бы действительно очень жаль. smile:D
Igor503
Автор отзыва
23.01.2013 10:56
Pennywice, может и так. ) Всегда надо стремиться к лучшему, начинал я ещё в школе, мне платили в самом начале что-то около 4 тыс. smile:D И ничего так. Мне работа нравилась до прихода нового директора, которая заставила работать уж слишком много за слишком маленькие деньги. Мы "поругались", на этой волне выбили у минобразования постройку спортзала и расстались. smile:)
Exception
25.01.2013 22:29
Не, ну в самом деле - слишком уж слащаво. Последний комментарий к тому же не понятен smile:)
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