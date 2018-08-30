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Слава Богу, уже не сотрудник плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работал в данном банке около 5,5 лет. 5 лет назад я шел на работу с удовольствием, был ГОРД, что там работаю. 4 года назад я шел на работу счастливым. 3 года назад просто шел. С появление г-на Грефа все изменилось. Работа стала невыносимой, появилось огромное количество новых начальников. Однажды я присутствовал на ВКС с ТБ. Это ужас. 4 часа 8 начальников разных направлений (я работал в секторе по работе с предприятиями, партнерами и удаленными каналами обслуживания, если кто не знает, туда входят: Эквайринг, Зарплатные проекты, Банкоматы, Заключение договоров на прием платежей, Страхование, и еще около 3-4 направлений, сейчас уже не помню каких.) Трем сотрудникам данного сектора рассказывали не КАК мы будем работать, а то КАКИЕ ОТЧЕТЫ мы должны представлять. У каждого начальника 3-4 отчета. Всего по всем направлениям около 30 отчетов. Времени на РАБОТУ как таковую не остается. Один из начальников сказал, Днем до 18-00 работает с клиентами, пока они не закончат свой рабочий день, а после 18-00 возвращаетесь в банк и строчите отчеты.

Я работал в Уральском ТБ, не знаю как в других ТБ, но у нас полная Ж... К руководству на местах как ни странно претензий нет, спасибо им огромное за всю ту помощь что они мне оказали во время моей работы в ОСБ. Мне их искренне жаль, они тоже заложники ситуации, которая сложилась по всей стране. Я Люблю Сбербанк, но НЕНАВИЖУ ВЫСШЕЕ руководство, которое превратило ТАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ в жалкое подобие.
Versoosбывший сотрудник
23.01.2013 08:22
3 комментария
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Бывший сотрудник Сбербанка
23.01.2013 18:03
Надеюсь,что все то руководство,что сейчас управляет Сбербанком, тоже скоро окажется на улице!

Изменено: Бывший сотрудник Сбербанка - 23.01.2013 18:03
TT2012
24.01.2013 08:38
А мне было бы интересно посмотреть как ОНО смотрелось бы в окне smile:painful: - предлагать продукты + стандарты сервиса+ свести отчет+ добираться до дома не в 18.00 на служебной иномарке с водителем, а пешочком или на такси - ближе к 22.00. В конце месяца написать объяснительную - почему из 17 продуктов не продано 5-6 и за каждый продукт - 5% премии честно заработанной. Выбить себе положенный отпуск с руганью и не факт, что летом, получить отпускных тысяч 12 и поехать отдыхать на них в Дубай!!! smile:relax: Вот где было бы интересно (надолго ли их хватило?) и ище макушку проедать им до самого основания мозга. А, что если они окажутся на улице, я думаю ОНИ уже на безбедную старость себе накопили (Перед отпуском наш управляющий оплачивал сертификат на сумму 1 000 000 рублей), ну или в конце концов можно машину поменять на простенькую и дом не 3-х этажный, а на остальное жить! smile:crazy:
LoveLean
27.01.2013 14:35
....Надеюсь,что все то руководство,что сейчас управляет Сбербанком, тоже скоро окажется на улице!....

Пока Вован у власти - Ваши ожидания беспочвенны.
Сперва Вован - потом руководство СБ.
Только так.
Желательно сразу за решетку.
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