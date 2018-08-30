Работал в данном банке около 5,5 лет. 5 лет назад я шел на работу с удовольствием, был ГОРД, что там работаю. 4 года назад я шел на работу счастливым. 3 года назад просто шел. С появление г-на Грефа все изменилось. Работа стала невыносимой, появилось огромное количество новых начальников. Однажды я присутствовал на ВКС с ТБ. Это ужас. 4 часа 8 начальников разных направлений (я работал в секторе по работе с предприятиями, партнерами и удаленными каналами обслуживания, если кто не знает, туда входят: Эквайринг, Зарплатные проекты, Банкоматы, Заключение договоров на прием платежей, Страхование, и еще около 3-4 направлений, сейчас уже не помню каких.) Трем сотрудникам данного сектора рассказывали не КАК мы будем работать, а то КАКИЕ ОТЧЕТЫ мы должны представлять. У каждого начальника 3-4 отчета. Всего по всем направлениям около 30 отчетов. Времени на РАБОТУ как таковую не остается. Один из начальников сказал, Днем до 18-00 работает с клиентами, пока они не закончат свой рабочий день, а после 18-00 возвращаетесь в банк и строчите отчеты.



Я работал в Уральском ТБ, не знаю как в других ТБ, но у нас полная Ж... К руководству на местах как ни странно претензий нет, спасибо им огромное за всю ту помощь что они мне оказали во время моей работы в ОСБ. Мне их искренне жаль, они тоже заложники ситуации, которая сложилась по всей стране. Я Люблю Сбербанк, но НЕНАВИЖУ ВЫСШЕЕ руководство, которое превратило ТАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ в жалкое подобие.