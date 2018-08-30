Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Добрый день, на данный момент являюсь сотрудником БРС в Украине, мне нравится наш банк, мне нравится моя работа и стараюсь ее выполнять в полном объеме, но есть проблемы с непосредственным руководителем и решить ее на уровне нормального обсуждения возникающих проблем "так сказать не вынося сор из избы" нет возможности, т.к. руководитель позволяет себе хамское отношение к сотрудникам (повышение голоса, употребление ненормативной лексики), в коллективе сложилось панибратское отношение к сотрудникам и кому-то позволено (приближенным) опаздывание на работу. Свободное общение на "ты", не соблюдение дресс-кода в одежде, а остальным (в том числе и мне) публичные оскорбления и множество объяснительных по поводу и без.
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цюв • сотрудник
24.01.2013 01:00
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Ответ банка:
Добрый день, цюв!
Пришлите мне, пожалуйста, данные для Вашей идентификации. Данные просьба направить мне через личное сообщение на Банки, ру
С уважением,
Евгений Мозговой
Банк Русский Стандарт (ЗАО)
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|RBH1911
22.02.2013 02:56
|Подобная ситуация встречалась и у меня , вероятнее всего это связано не с панибратским отношением , а с показателями вашей успеваемости , как только план в % соотношении будет выполняться то и отношение к вам резчайшим образом изменится . Это стандартная ситуация для крупных компаний и обусловлена методикой тренинга руководящих должностей, тк любой менеджер (управленец) должен уметь ставить персонал на место и различать и поощрять сотрудника в соответствии с их показателями.
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