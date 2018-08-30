Добрый день, на данный момент являюсь сотрудником БРС в Украине, мне нравится наш банк, мне нравится моя работа и стараюсь ее выполнять в полном объеме, но есть проблемы с непосредственным руководителем и решить ее на уровне нормального обсуждения возникающих проблем "так сказать не вынося сор из избы" нет возможности, т.к. руководитель позволяет себе хамское отношение к сотрудникам (повышение голоса, употребление ненормативной лексики), в коллективе сложилось панибратское отношение к сотрудникам и кому-то позволено (приближенным) опаздывание на работу. Свободное общение на "ты", не соблюдение дресс-кода в одежде, а остальным (в том числе и мне) публичные оскорбления и множество объяснительных по поводу и без.