Всем добрый день! Проработала в Райффе почти 2 года, и могу поделиться только приятными воспоминаниями и впечатлениями о банке. Это был мой первый работодатель в Москве, пришла на работу сразу после института в отдел анализа кредитных карт. Сложно говорить о чем то, когда вы только пришли работать, я имею ввиду первые месяцы работы. Изначально у нас отдел был крошечный, и в кратчайшие сроки нас стало около 60 чел. Всех обучали около 2-3 недель, всем давали время для начала работы 2 недели работа на пол плана,т.к. отдел предусматривает выполнение плана. С канцелярией туго, скажу честно, но не так уж она там и нужна. А мелочь можно уж и купить для себя только.



Отношения в коллективе между коллегами замечательное, я не знаю как начальство смогли так нас всех подобрать... столько общих интересов и друзей теперь уже. Отношение между начальством и сотрудниками... естественно у всех есть момент проверки и доверия, когда вы это проходите и показываете свое трудолюбие и способность работать, начальство вас будет уважать и прислушиться, поверьте. У меня начальница была строгая, но с нами так и надо было, никак иначе, спасибо ей, иначе начиналась чехарда, при этом мы все работали, но шумно, что естественно ненормально в рабочее время. Поэтому лично я, сначала ее боялась, а потом уважение безграничное к ней появилось, и до сих пор ЖЕНЩИНА - НАЧАЛЬНИЦА - ПРИМЕР ДЛЯ МЕНЯ!! ПРи тет-а-тетах она старалась услышать и понять, всегда давали выходные за отработанные выходные, и это приятно, и опять же - это все от качества работы, и за умение работать. Кто как-то где-то провинился или накосячил... был немного наказанным, скажем так, не было ему все так как хочет он. Я считаю, это верно!



Многие конечно жаловались на низкую з/п, но для меня на тот момент больше важна сама работа и опыт, который я приобретаю, конечно мне не все равно было сколько я получаю, но мне хватало, и собирать как-то получалось на поездки. Так что жить на эту з/п спокойно можно, в других банках на этих позициях примерно такая же было... ну плюс минус, но тогда в другом условия были хуже или лучше. Отделом выезжали на тим-билдинги, на шашлыки, банк частично нам компенсировал наши затраты в немалых суммах, что тоже радут. В других банках особо это не встречается, захотели куда-то выехать - езжайте, при чем здесь бюджет банка. Это тоже очень классно. Достаточно расширенная страховка ДМС, ОМС, медицинский осмотр на профпригодность проводят - это радует!



Вообщем, что касается работы еще раз, скажу вам так, если вы работает действительно, не опаздываете, чем многие злоупотребляют, а в нашем отделе это абсолютно неприемлемо было - вас замечают, понимают, поднимают з/п и по должности, считаются с вашим мнением, интересами и пожеланиями для работы. За ответственное отношение к работе и качество работы меня даже временно отправляли на помощь в отдел по работе с юридическими лицами, что оч круто, я считаю, но это было временно, нам сразу так и говорили, ничего не обещали больше, но отправили ответственных сотрудников. И за это им, спасибо, благодаря этому опыту, сейчас я работаю с юридическими лицами в ведущем банке России.



И до сих пор, уже практически год, как я уволилась, со многими общаюсь, ходила на Новогодний корпоратив, приглашают на тим-билдинги... это приятно. И не могу ничего плохого даже написать и вспомнить. А уволилась я потому что хотела развития, мне не интересно уже было делать одно и тоже, а кардинально другого не могли предложить. Не хотели чтобы я увольнялась, предлагали дугие отделы, но мне это было неинтересно. Долго проходил процесс увольнения и мучительно для меня, потому что я вроде как и не хотела увольняться, но понимала, что нужно это сделать, на одном месте нельзя сидеть и как робот делать одно и тоже изо дня в день. Но все-таки уволилась.



Поделиться с Вами об опыте в Райффайзенкебанке было очень приятно. Очень неприятно было читать от вас такие ужасные комментарии о банке, что решилась на откровенность. Друзья, нужно РАБОТАТЬ, а не штаны протирать на работе ( извиняюсь, если кого-то обижу), и вы добьетесь всего чего хотите, где угодно, было бы желание. На то она и работа. А банку Большое спасибо и моим бывшим коллегам, и конечно же начальству - Они все люди!