Ответ банка: Добрый день!



По Вашему обращению было проведено служебное расследование, которое выявило следующие обстоятельства.



Сотрудница, о которой идет речь в отзыве, была принята на должность менеджера по работе с клиентами в ОО «Шахты» 25 сентября 2012. До подписания документов девушку предупредили, что она принимается на работу по срочному договору, на время нахождения основного сотрудника в декретном отпуске.



В течение октября, ноября и декабря 2012 года установленные нормативы по продажам продуктов сотрудником выполнены не были. Несмотря на пройденные тренинги, обучение, совместные мероприятия по проведению активностей и т.д., наблюдалась отрицательная динамика от месяца к месяцу. В октябре при проверке качества сервиса в дополнительном офисе сотрудником был получен результат 72 из возможных 100, что является обнуляющим параметром премирования для всего офиса. Заполнение инструмента планирования активностей и клиентского файла сотрудником регулярно игнорировалось.



В январе сотрудник был приглашен на беседу с заместителем регионального директора по развитию розничного бизнеса. На встрече также присутствовал начальник отдела кадров ростовского офиса. Беседа проходила корректно, что также может подтвердить начальник отдела кадров. Давление и грубость, указанные в отзыве, со стороны персонала в отношении сотрудника не подтверждаются. Сотруднице было предложено расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, в связи с несоответствующим выполнением должностных обязанностей.



Подписывать дополнительное соглашение сотрудница отказалась, сказав, что находится в положении. Официальная справка о беременности не предоставлена.



По итогам разговора было принято решение, что сотрудник возвращается в офис и совместно с руководителем точки планирует свою работу для достижения поставленных показателей.



С уважением,

Розничный блок ОАО «Промсвязьбанк»

Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»