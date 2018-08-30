Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Декретная должность
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Моя дочь была привлечена на работу управляющим Промсвязьбанка г.Шахты, который заранее скрыл то, что должность, на которую она идет, является декретной. Об этом она узнала только в отделе кадров уже при трудоустройстве. По божьей воле в октябре месяце дочь забеременела. Из-за стабильного невыполнения общего плана в банке , идет постоянная текучесть кадров, так как она является новым сотрудником, под удар попала именно она! В январе месяце вызвали в Ростов (главный офис), заранее не предупредив и для каких целей тоже не уточнили. Уже на месте, в кабинете зам.рег-ого директора К-ой Г.Ю. на повышенных тонах и в грубой форме моей дочери предложили подписать заявление на увольнение по собственному желанию.
Когда моя дочь отказалась подписывать данный документ, сказав, что она беременная, на что был дан ответ: ЦИТИРУЮ СЛОВА ЗАМ.РЕГ.ДИРЕКТОРА "ОХРЕНЕТЬ..." и все последующие слова К-ой Г.Ю были грубыми, переходящими в крик, постоянное давление со стороны начальства, довели мою дочь до истерики. Имеется запись разговора. На данным момент, после нервного потрясение, были жалобы в низу живота, на данный момент лежит в стационаре с угрозой выкидыша. Если ситуация не изменится, я как мама, которая переживает за свою дочь и будущего ребенка, буду подавать ИСК в СУД на банк и в частности на г-ку Карас-у Г.Ю. Научитесь ИЗНАЧАЛЬНО уважать своих сотрудников! Меняйте лучше руководство, которое не может тактично и культурно разговаривать! "Рыба гниет с головы"
|
1
Екатерина Чикишева • сотрудник
24.01.2013 19:39
|
Администратор:
В данном случае - пока без оценки.
|
Ответ банка:
Добрый день!
По Вашему обращению было проведено служебное расследование, которое выявило следующие обстоятельства.
Сотрудница, о которой идет речь в отзыве, была принята на должность менеджера по работе с клиентами в ОО «Шахты» 25 сентября 2012. До подписания документов девушку предупредили, что она принимается на работу по срочному договору, на время нахождения основного сотрудника в декретном отпуске.
В течение октября, ноября и декабря 2012 года установленные нормативы по продажам продуктов сотрудником выполнены не были. Несмотря на пройденные тренинги, обучение, совместные мероприятия по проведению активностей и т.д., наблюдалась отрицательная динамика от месяца к месяцу. В октябре при проверке качества сервиса в дополнительном офисе сотрудником был получен результат 72 из возможных 100, что является обнуляющим параметром премирования для всего офиса. Заполнение инструмента планирования активностей и клиентского файла сотрудником регулярно игнорировалось.
В январе сотрудник был приглашен на беседу с заместителем регионального директора по развитию розничного бизнеса. На встрече также присутствовал начальник отдела кадров ростовского офиса. Беседа проходила корректно, что также может подтвердить начальник отдела кадров. Давление и грубость, указанные в отзыве, со стороны персонала в отношении сотрудника не подтверждаются. Сотруднице было предложено расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, в связи с несоответствующим выполнением должностных обязанностей.
Подписывать дополнительное соглашение сотрудница отказалась, сказав, что находится в положении. Официальная справка о беременности не предоставлена.
По итогам разговора было принято решение, что сотрудник возвращается в офис и совместно с руководителем точки планирует свою работу для достижения поставленных показателей.
С уважением,
Розничный блок ОАО «Промсвязьбанк»
Департамент управления персоналом ОАО «Промсвязьбанк»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Изменено:
Тот же случай что и с няней- оборотнем.
У самого маленький ребенок, и если бы встретился такой Карас-у Г.Ю , чесно слово " наказал бы" !!!
Изменено:
А шо собственно экстраординарного случилось... В банковской сфере и за меньшие косяки просили " по собственному".....
Взяли на работу потенциальную декретницу, на руководящую должность, которая не справилась с поставленными планами и "по божьей воле" забеременела...
Далее мама этой "девы Марии" начала по прикрытием "нервного потрясения" акцию в СМИ...
История не нова...
А то что руковдители могут так говорить вполне естественно. Орать на беременную женщину, позвольте. этот как минимум не по мужски!
Конечно не по-мужски)) Особенно если Вы посмотрите на окончание фамилии "директора".
И еще, для информации: "заранее не предупредив и для каких целей тоже не уточнили" и тут же "Имеется запись разговора".
Деваха-то с собой диктофончик таскает и сразу же его включает при необходимости. Заказуха какая-то, а не отзыв.
Понимаете, в последнее время стало очень модно решать свои проблемы прикрываясь беременностью. Одна не выполнила поставленные задачи - а я такая вся беременная на меня орать нельзя. Другая сбивает и калечит людей на пешеходном переходе, с божьей помощью в СИЗО резко беременеет и вуаля.... отсрочка исполнения приговора на 14 лет. (гуглите Шавенкову)...
К топикстартеру у меня есть ряд уточняющих вопросов. В свободное время напишу.
1. Что означает «привлечена на работу»? За руку в этот банк тянули? Переведена из другого подразделения или взяли «с улицы»?
2. На какую должность ? Дата трудоустройства?
3. «Из-за стабильного невыполнения общего плана…. под удар попала именно она» Каким образом? Общий план обычно делится между работниками пропорционально их должностным обязанностям. Если постоянно не выполняла личные планы, тогда другой разговор…
4. «В январе месяце вызвали в Ростов (главный офис), заранее не предупредив и для каких целей тоже не уточнили» НЕ ВЕРЮ. Как-то слишком жирно катать сотрудника в ГО и обратно чтобы просто вручить ему заяву на увольнение. Это вполне мог сделать и управляющий по звонку «сверху». Значит цель вызова была озвучена – может быть тестирование с аттестацией… Ну а по результатам аттестации и родилось заявление.
5. «Уже на месте, в кабинете зам.рег-ого директора Кар-вой Г.Ю.» Опять повторюсь как-то уж слишком силами такой тяжелой артиллерии вручать заяву… Где-то накосячила ваша девочка по своим должностным. Может болтала слишком много, может грубила клиентам или руководству, может в одноклассниках сидела… А может и лямур с коллегой по работе. За такое тоже выгоняют…
6. «Имеется запись разговора» Сотрудник едет в ГО и берет с собой диктофон. Это нормально, как считаете? Поэтому что «заранее не предупредив и для каких целей тоже не уточнили» НЕ ВЕРЮ. Знала прекрасно.
7. «На данный момент лежит в стационаре с угрозой выкидыша» Если это правда, я искренне желаю скорейшего выздоровления вашей дочери и легкого рождения ребенку.
8. «Если ситуация не изменится»… Что это значит? Ситуация с работой или с ребенком?
9. «ИСК в СУД на банк» На основании только лишь диктофонной записи? Или кроме диктофона и видеозапись в заначке лежит и компромат на коллег
Ваш отзыв странный, очень странный, не в пользу ни Вам ни Вашей дочери. Чего вы добиваетесь? Опозорить банк, но чтобы ваша дочь продолжила там работать? Чтобы все коллеги знали что она с диктофоном по офису ходит? Ваша дочь далее собирается продолжать работать в банковской сфере?
Вы осознаете, что если указанные лица в отзыве узнают себя и вспомнят разговор об увольнении, то по сути Вы подписали дочери волчий билет на работу во всех банках города?
Город Шахты небольшой и слух о девочке с диктофоном быстро пройдет по безопасникам всех банков города.
И что же дальше? Опять отзывы из серии "позор..." о том как уже молодой маме с ребенком отказывают в трудоустройстве все банки .... а ну да "Имеется диктофонная запись всех собеседований".
Ну и напоследок, как говаривал великий историк Н.М. Карамзин "Вся история государства Российского - это борьба невежества с несправедливостью"...
Изменено:
Если вспомнить все речи КГЮ можно сделать топик на форуме "Приколы которые мы слышим".
Пусть сотрудник отстаивает свои права.
о чем вообще этот пост?
Речь идёт о вопиющем беззаконии и нарушении трудового кодекса. Человека угрозами вынуждают писать псж,за такое нужно крепко наказывать.