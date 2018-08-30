Отзыв месяца:

январь 2013 года Добрый день, уважаемые! Прошло уже много времени с тех пор, как я уже не работаю в Норде (Питер, отдел пластиковых карт), и я попытаюсь написать объективный отзыв, пока остатки воспоминаний не выветрились из памяти. К тому же, считаю несправедливым, что такой "крупный западный банк" обходят своим вниманием на этом сайте бывшие сотрудники. Я пишу отзыв исключительно об отделе пластиковых карт, что касается деталей работы в других отделах – не знаю, врать не буду. Мою работу в Нордее (июль 2008 – май 2012), как и жизнь нашего отдела в целом, можно разделить на 4 отрезка.



Начало



Пришел я в этот банк, тогда еще Оргрэсбанк (есть много вариаций на это простое русскому уху название), из TOP-10, на сугубо технические обязанности. В отделе было 4 человека, нагрузки были небольшие, именно на мне были банкоматы и POS-терминалы. Зарплата по рынку нормальная, условия работы хорошие, коллектив молодой, в общем – мне понравилось. Инженеру, если ему давать работать, и работается в радость. «Давать работать» в разрезе инженера – отсутствие интереса к вашей персоне со стороны высокого руководства; вообще, будет лучше, если руководство не знает ни вашего имени, ни обязанностей, здоровается из вежливости, а интересуется у вас исключительно погодой в Северо-Западном регионе. Тогда все дела ваши будут в порядке, вы будете все успевать делать, и нервы ваши будут целыми.



За это время я успел понемногу разобраться с оборудованием, клиентами, расставить их по приоритетам и осмотреться вокруг. Коллектив вне нашего отдела работал ровно, делал свое дело спокойно, клиенты были постоянные и надежные. Кризис мы пережили также спокойно. Это было самое спокойное и скучное время, все почему-то знали, что будет завтра, и даже послезавтра. Не было планов, отчеты делали для Москвы ради приличия, на цифры все равно внимания никто не обращал.



Рост



Следующий год ознаменовался стартом самых интересных проектов в нашем пластике. Все было для многих новым, учились быстро и с огоньком. К тому же, банк переименовался в Нордеа, и это вызвало достаточно большой приток клиентов. Не секрет, что в Скандинавии Нордеа – как Сбер для России, а многие жители Питера любят ездить в Финляндию по поводу и без – для покупки куска сыра или загородного дома, на ПМЖ и отправки своих детей на учебу. А раз так, то необходимы оплата штрафов, карты с льготным снятием наличных и денежные переводы. С этого момента начала проявляться странная тенденция – если в банк обращался клиент, которые имел неосторожность сказать слово «карта» (неважно – пластиковая, миграционная или образцов подписей), этот клиент автоматически перенаправлялся по телефону в наш отдел, а при возможности – приводился за руку к нам в кабинет. Далее, выявлялась суть обращения, и шла дальнейшая работа с клиентом (правда, обычно силами наших рук и голов, но, конечно, при телефонной и личной поддержке мужественных коллег). С учетом того, что в отделе нас стало трое, а нагрузка выросла, работать стало намного веселее. Во мне стал умирать инженер, и родилось уродливое чудовище, которое одинаково несправедливо будет назвать по отдельности и «банкиром», и «менеджером», и «экономистом». Через несколько лет гадкий утенок превратился в подобие лебедя, но в самом начале – это была просто песня. Тем не менее...



Отступление. Я бесконечно благодарен Норде за те уникальные знания и навыки, которыми я стал обладать. Параллельно я учился на втором высшем по «Финансы и Кредит», но что такое ИНЖЭКОН по сравнению с этим чудным банком! Инженеры, программисты, где еще вам станут доступны таинства квартальной отчетности в ЦБ и проводок по банкоматам и эквайрингу, особенности выпуска пластика и оформлению документов для Консульства несовершеннолетним и нерезидентам? Короче, высшая школа курит в стороне, преклоняясь перед особенностями русского банковского дела. Хочу отметить также предельно допустимую бюрократизацию всех, абсолютно всех процессов в банке. Сделать реально ничего нельзя, проще повеситься. Служебки, согласования, резолюции, делают те кто не должен, кто должен – не делает, сплошные письма, по любому вопросу надо подключить, уговорить, угрожать и унижаться, упрашивать 20 человек, от уборщицы до заместителя председателя правления.



Расцвет



Параллельно с ростом клиентов, росла и численность наших коллег. Если до этого момента текучки кадров практически не было, тот процесс пошел. Почти все новенькие за год-полтора уже успели уволиться. Этому очень способствует отсутствие внятного регламента, должностных инструкций, все должны уметь делать всё. Причем, действительно Нордеа – это очень особенный банк, тут нужно знать процесс работы всего Филиала и Москвы в целом. У новичков таких знаний нет, и они, в конце концов, не выдерживают. Особенно о тренингах, они делятся на две категории – за бугор или в Москву (сами знаете, что там можно делать и какой их КПД), либо локальные. Мне теперь есть, с чем сравнить, поэтому я гарантирую – локальные просто бесполезны. Одни лозунги, без «привязки к местности».



Отдельно про покорившую многих фразу «Правильно ли я понимаю» (да, она тоже стала проникать в наш банка!). Не знаю как вам, а для меня это второй тест на IQ после «Вы смотрите Дом-2?». Это значит, человек уже мыслит не сам, а только скриптами, мнение не его, а чужое, реакция не его, а чужая, это не человек – это болванчик. Потому, что живой мыслящий человек никогда не ляпнет собеседнику «Правильно ли я понимаю» - либо его сочтут за идиота (он что, не может понять с первого раза?), либо обидит клиента или коллегу (я что, так невнятно говорю?).



Так вот, про «расцвет» - это про наш отдел. Мы просто сдохли от нагрузки, клиентов стало больше в 3-4 раза, а нас было также трое. Но мы были действительно целым организмом, нас было не сломать, не разбить, мы знали хорошо свою работу, и нам она нравилась. Самая лучшая награда и оценка работы – отзывы клиентов нашего отдела. В процентном соотношении довольных было около 95%, такого не было никогда, и никогда больше не будет.



Упадок



Если вы смотрите новости, то тоже заметили, что даже в благополучной Европе найдется человек с автоматом, которому захочется расстрелять всех своих соседей без особых на это причин. Это не значит, что он очень плохой, просто когда практически все низшие потребности из пирамиды Маслоу удовлетворены, то у людей, обремененных властью, приходит время для странных решений. Русская Нордеа не стала исключением – необратимые процессы стали происходить и в Москве, и у нас. Результат внезапно стал не так важен, как видимость процесса, как он выглядит со стороны, его красочность, важность. Некоторым с низов это понравилось, и они влились в струю – у них стало все хорошо (и я искренне желаю им подольше такого благополучия, им же семьи кормить). Незаметно исчез профессионализм, зато возродилось актерское мастерство, были принесены в жертву целые направления. У меня возникло давно забытое ощущение «Предчувствия гражданской войны» ©. Наш отдел держался до последнего, и, слава Богу, не сдался и не продался - я десантировался первым («удачно» всплыли некоторые мои косяки – подставили некоторые не очень хорошие личности, и кому надо возвели эти косяки в ранг преступления – я стал мудрее и перестал верить людям), мой друг меня поддержал через 2 недели, девочка по картам ушла еще через полтора месяца – последний человек, кто знал как должен работать пластик в этом банке. С августа 2012 года отдел переживает мучительную агонию, которую пытаются вылечить вливанием новой крови, но мне почему-то кажется, что уже не поможет (в фильмах ужасов часто такой больной хрипит «Убейте меня!»), точка невозврата пройдена. Правда, я буду искренне рад, если я ошибаюсь, и отдел выздоровеет.



Теперь полезная информация – ДМС есть, и хороший. Работу в выходные по приказам выплачивают, банк отличается в этом плане приличием. Уволить могут за день (но это надо сильно постараться). Очень любят сотрудников крупных банков, желательно с западным капиталом, или хотя бы западным названием. Карьерный рост зависит только от личных качеств (но не чаще раза в год). Зарплату повышают раз в год (если вам напутали с окладом, и взяли на меньший, не верьте речам «сейчас поправим через месяц» - это невозможно, выбирайте - либо терпеть год, либо сразу на выход). Если вы совершили подвиг, вас повысили в должности, а зарплату «по ошибке» только на 1 т.р., тоже не верьте, что «по ошибке» и «сейчас поправим» - ваше повышение зарплаты целенаправленно ушло куда-то налево, а вам с этой зарплатой тоже жить еще целый год.



Готовьтесь, если работа связана с разъездами, это делать за свой счет - выпросить машину можно, но не всегда. Декреты есть, и пользуются спросом. Компьютеры и ПО дико тормозят, но не потому, что автоматизаторы плохие, а потому, что все рулится из Москвы.



В общем, я не знаю, как там финны и шведы работают, но уверен, что лучше и производительнее, чем мы. Для справки – на 1 сотрудника финской Нордеа клиентов примерно в 10 раз больше, чем в России. В Эстонии – в 3 раза. Это для расчета КПД сотрудников, и, что самое главное, эффективного менеджмента.



Рабочий процесс в русской Нордеа – это игра, игра в банк. Многие играют – руководители играют в менеджеров, сотрудники играют в работающих. Клиенты – они-то настоящие… Бедные клиенты…. Кстати, тут в Народном рейтинге есть отзывы – вы сами поймете, какие от клиентов, а какие «свои», «заказные». От этого еще противнее.



Но нет, не все так плохо. Есть! Есть и хорошие люди в этом Ералаше, и в суровой, но справедливой бухгалтерии, и в жизнерадостном УМБ, и в крупном корпорате, и в розничной рознице, и в автоматизации, и в мужественном МТО, и среди юристов, и умниц в оперзале, и трудолюбивой кассе, и мониторинге, и планово-экономическом, и открытия счетов, и секретари, и Москва (простите, если забыл кого…) Их мало, но от этого их ценность только растет. Терпения вам, здоровья, и счастья, личного счастья, которое связано не с работой, а с настоящими, семейными, живыми ценностями.



А я ушел, и не жалею. Вы не поверите, я ушел в Сбербанк, в самое пекло, и не жалею. Но это уже совсем другая история.



P.S. Люди, профессионально работавшие в Нордее, говорят, что вернулись бы, если бы сменилось нынешнее руководство. А я бы уже не вернулся. 4 года, что я отработал – и так большой срок, а Нордеа – не то место, где мне хочется встретить старость.



Спасибо.