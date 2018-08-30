Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|"Потому что уходим, потому что Нордеа"
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Начало
Пришел я в этот банк, тогда еще Оргрэсбанк (есть много вариаций на это простое русскому уху название), из TOP-10, на сугубо технические обязанности. В отделе было 4 человека, нагрузки были небольшие, именно на мне были банкоматы и POS-терминалы. Зарплата по рынку нормальная, условия работы хорошие, коллектив молодой, в общем – мне понравилось. Инженеру, если ему давать работать, и работается в радость. «Давать работать» в разрезе инженера – отсутствие интереса к вашей персоне со стороны высокого руководства; вообще, будет лучше, если руководство не знает ни вашего имени, ни обязанностей, здоровается из вежливости, а интересуется у вас исключительно погодой в Северо-Западном регионе. Тогда все дела ваши будут в порядке, вы будете все успевать делать, и нервы ваши будут целыми.
За это время я успел понемногу разобраться с оборудованием, клиентами, расставить их по приоритетам и осмотреться вокруг. Коллектив вне нашего отдела работал ровно, делал свое дело спокойно, клиенты были постоянные и надежные. Кризис мы пережили также спокойно. Это было самое спокойное и скучное время, все почему-то знали, что будет завтра, и даже послезавтра. Не было планов, отчеты делали для Москвы ради приличия, на цифры все равно внимания никто не обращал.
Рост
Следующий год ознаменовался стартом самых интересных проектов в нашем пластике. Все было для многих новым, учились быстро и с огоньком. К тому же, банк переименовался в Нордеа, и это вызвало достаточно большой приток клиентов. Не секрет, что в Скандинавии Нордеа – как Сбер для России, а многие жители Питера любят ездить в Финляндию по поводу и без – для покупки куска сыра или загородного дома, на ПМЖ и отправки своих детей на учебу. А раз так, то необходимы оплата штрафов, карты с льготным снятием наличных и денежные переводы. С этого момента начала проявляться странная тенденция – если в банк обращался клиент, которые имел неосторожность сказать слово «карта» (неважно – пластиковая, миграционная или образцов подписей), этот клиент автоматически перенаправлялся по телефону в наш отдел, а при возможности – приводился за руку к нам в кабинет. Далее, выявлялась суть обращения, и шла дальнейшая работа с клиентом (правда, обычно силами наших рук и голов, но, конечно, при телефонной и личной поддержке мужественных коллег). С учетом того, что в отделе нас стало трое, а нагрузка выросла, работать стало намного веселее. Во мне стал умирать инженер, и родилось уродливое чудовище, которое одинаково несправедливо будет назвать по отдельности и «банкиром», и «менеджером», и «экономистом». Через несколько лет гадкий утенок превратился в подобие лебедя, но в самом начале – это была просто песня. Тем не менее...
Отступление. Я бесконечно благодарен Норде за те уникальные знания и навыки, которыми я стал обладать. Параллельно я учился на втором высшем по «Финансы и Кредит», но что такое ИНЖЭКОН по сравнению с этим чудным банком! Инженеры, программисты, где еще вам станут доступны таинства квартальной отчетности в ЦБ и проводок по банкоматам и эквайрингу, особенности выпуска пластика и оформлению документов для Консульства несовершеннолетним и нерезидентам? Короче, высшая школа курит в стороне, преклоняясь перед особенностями русского банковского дела. Хочу отметить также предельно допустимую бюрократизацию всех, абсолютно всех процессов в банке. Сделать реально ничего нельзя, проще повеситься. Служебки, согласования, резолюции, делают те кто не должен, кто должен – не делает, сплошные письма, по любому вопросу надо подключить, уговорить, угрожать и унижаться, упрашивать 20 человек, от уборщицы до заместителя председателя правления.
Расцвет
Параллельно с ростом клиентов, росла и численность наших коллег. Если до этого момента текучки кадров практически не было, тот процесс пошел. Почти все новенькие за год-полтора уже успели уволиться. Этому очень способствует отсутствие внятного регламента, должностных инструкций, все должны уметь делать всё. Причем, действительно Нордеа – это очень особенный банк, тут нужно знать процесс работы всего Филиала и Москвы в целом. У новичков таких знаний нет, и они, в конце концов, не выдерживают. Особенно о тренингах, они делятся на две категории – за бугор или в Москву (сами знаете, что там можно делать и какой их КПД), либо локальные. Мне теперь есть, с чем сравнить, поэтому я гарантирую – локальные просто бесполезны. Одни лозунги, без «привязки к местности».
Отдельно про покорившую многих фразу «Правильно ли я понимаю» (да, она тоже стала проникать в наш банка!). Не знаю как вам, а для меня это второй тест на IQ после «Вы смотрите Дом-2?». Это значит, человек уже мыслит не сам, а только скриптами, мнение не его, а чужое, реакция не его, а чужая, это не человек – это болванчик. Потому, что живой мыслящий человек никогда не ляпнет собеседнику «Правильно ли я понимаю» - либо его сочтут за идиота (он что, не может понять с первого раза?), либо обидит клиента или коллегу (я что, так невнятно говорю?).
Так вот, про «расцвет» - это про наш отдел. Мы просто сдохли от нагрузки, клиентов стало больше в 3-4 раза, а нас было также трое. Но мы были действительно целым организмом, нас было не сломать, не разбить, мы знали хорошо свою работу, и нам она нравилась. Самая лучшая награда и оценка работы – отзывы клиентов нашего отдела. В процентном соотношении довольных было около 95%, такого не было никогда, и никогда больше не будет.
Упадок
Если вы смотрите новости, то тоже заметили, что даже в благополучной Европе найдется человек с автоматом, которому захочется расстрелять всех своих соседей без особых на это причин. Это не значит, что он очень плохой, просто когда практически все низшие потребности из пирамиды Маслоу удовлетворены, то у людей, обремененных властью, приходит время для странных решений. Русская Нордеа не стала исключением – необратимые процессы стали происходить и в Москве, и у нас. Результат внезапно стал не так важен, как видимость процесса, как он выглядит со стороны, его красочность, важность. Некоторым с низов это понравилось, и они влились в струю – у них стало все хорошо (и я искренне желаю им подольше такого благополучия, им же семьи кормить). Незаметно исчез профессионализм, зато возродилось актерское мастерство, были принесены в жертву целые направления. У меня возникло давно забытое ощущение «Предчувствия гражданской войны» ©. Наш отдел держался до последнего, и, слава Богу, не сдался и не продался - я десантировался первым («удачно» всплыли некоторые мои косяки – подставили некоторые не очень хорошие личности, и кому надо возвели эти косяки в ранг преступления – я стал мудрее и перестал верить людям), мой друг меня поддержал через 2 недели, девочка по картам ушла еще через полтора месяца – последний человек, кто знал как должен работать пластик в этом банке. С августа 2012 года отдел переживает мучительную агонию, которую пытаются вылечить вливанием новой крови, но мне почему-то кажется, что уже не поможет (в фильмах ужасов часто такой больной хрипит «Убейте меня!»), точка невозврата пройдена. Правда, я буду искренне рад, если я ошибаюсь, и отдел выздоровеет.
Теперь полезная информация – ДМС есть, и хороший. Работу в выходные по приказам выплачивают, банк отличается в этом плане приличием. Уволить могут за день (но это надо сильно постараться). Очень любят сотрудников крупных банков, желательно с западным капиталом, или хотя бы западным названием. Карьерный рост зависит только от личных качеств (но не чаще раза в год). Зарплату повышают раз в год (если вам напутали с окладом, и взяли на меньший, не верьте речам «сейчас поправим через месяц» - это невозможно, выбирайте - либо терпеть год, либо сразу на выход). Если вы совершили подвиг, вас повысили в должности, а зарплату «по ошибке» только на 1 т.р., тоже не верьте, что «по ошибке» и «сейчас поправим» - ваше повышение зарплаты целенаправленно ушло куда-то налево, а вам с этой зарплатой тоже жить еще целый год.
Готовьтесь, если работа связана с разъездами, это делать за свой счет - выпросить машину можно, но не всегда. Декреты есть, и пользуются спросом. Компьютеры и ПО дико тормозят, но не потому, что автоматизаторы плохие, а потому, что все рулится из Москвы.
В общем, я не знаю, как там финны и шведы работают, но уверен, что лучше и производительнее, чем мы. Для справки – на 1 сотрудника финской Нордеа клиентов примерно в 10 раз больше, чем в России. В Эстонии – в 3 раза. Это для расчета КПД сотрудников, и, что самое главное, эффективного менеджмента.
Рабочий процесс в русской Нордеа – это игра, игра в банк. Многие играют – руководители играют в менеджеров, сотрудники играют в работающих. Клиенты – они-то настоящие… Бедные клиенты…. Кстати, тут в Народном рейтинге есть отзывы – вы сами поймете, какие от клиентов, а какие «свои», «заказные». От этого еще противнее.
Но нет, не все так плохо. Есть! Есть и хорошие люди в этом Ералаше, и в суровой, но справедливой бухгалтерии, и в жизнерадостном УМБ, и в крупном корпорате, и в розничной рознице, и в автоматизации, и в мужественном МТО, и среди юристов, и умниц в оперзале, и трудолюбивой кассе, и мониторинге, и планово-экономическом, и открытия счетов, и секретари, и Москва (простите, если забыл кого…) Их мало, но от этого их ценность только растет. Терпения вам, здоровья, и счастья, личного счастья, которое связано не с работой, а с настоящими, семейными, живыми ценностями.
А я ушел, и не жалею. Вы не поверите, я ушел в Сбербанк, в самое пекло, и не жалею. Но это уже совсем другая история.
P.S. Люди, профессионально работавшие в Нордее, говорят, что вернулись бы, если бы сменилось нынешнее руководство. А я бы уже не вернулся. 4 года, что я отработал – и так большой срок, а Нордеа – не то место, где мне хочется встретить старость.
Спасибо.
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Grinder • бывший сотрудник
25.01.2013 20:57
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Тема подготовки банковского персонала - вообще особая. Однако, приятно читать, что ТАМ рады опытным сотрудникам из других банков : кое-где наоборот предпочитают брать молодежь вообще без опыта.
Интересно, а ОТКУДА в безденежной Эстонии в 3 раза больше клиентов, чем у нас ?
Странник - опытным сотрудникам там рады потому, что учить с нуля ни у кого нет ни времени, ни средств, а человек со стажем может поделиться полезными знаниями, принести что-то новое.
В безденежной Эстонии клиентов в 3 раза больше на одного сотрудника банка не потому, что там людей и денег много, а потому, что у русской Нордеа клиентов мало, а штат раздут, особенно руководящий в Москве (отсюда и повышенная бюрократизация - кучу начальников занять чем-то надо, а ответственность на себя никто брать не хочет). Да и с чего Вы взяли, что в Эстонии денег нет? Нефть и золото они не добывают, но кто хочет, тот работает, и неплохо зарабатывает. А по технологиям и доступности Интернета населению Эстония была первой в ЕС уже давно.
Лично я слышал такое объяснение : проще обучить "обезьяну" с нуля, чем переучивать опытного сотрудника, который вечно все делает "не так", да еще и задает все время лишние вопросы... Да и "полезные знания" и вообще что-то "новое" нужно далеко не всем, особенно из руководства...
Конечно, соглашусь с Вами : штаты некоторых столичных банков "раздуты" до неприличия. Но с другой стороны, во МНОГИХ банках в период кризиса 2009 года прошли МАССОВЫЕ сокращения. И что же получается : снова "набрали балласта" совершенно непонятно для чего ? А читаешь отзывы - и наоборот, народ "жалуется" : работать просто НЕКОМУ. Какой-то странный парадокс...
А вот насчет Эстонии, Вы меня НЕ УБЕДИЛИ. Не знаю, как в Таллине, но население Риги с 3000000 человек при Союзе, в настоящее время составляет каких-то пол-миллиона. Только СЕЙЧАС стало понятно, до КАКОЙ степени при СССР там все искусственно дотировалось : БЕЗ этих дотаций экономика всех прибалтийских стран за 20 лет пришла в полный упадок, а ЕС сейчас - просто не до них : свои проблемы бы решить... А по-Вашему : КТО там "хорошо зарабатывает" и КАК ХОРОШО (евро в месяц) ?
Про обучение персонала - это точка зрения огромных компаний, которые имеют обучающие центры везде. В Питере у Нордеа такого центра нет, поэтому "обезьян" обучать некому. У таких выхода два - пытаться обучиться самому (вероятность успеха почти ноль), либо пытаться "стать своим в доску" (образно говоря, "бегать за пивом", восхвалять талант, и грамотную линию партии).
Про сокращения - почитайте ветки больших банков, кого там сокращали - инкассаторов, водителей, оперзал - но только не начальников управлений Рогов и Копыт. Кризис пережили, и, конечно, опять набрали "балласт", совершенно понятно для чего - по двум столицам болтается очень много "хороших людей", которых надо куда-то устроить. А работать по-настоящему, естественно, опять некому. Руководители работать не могут (они могут только руководить), а низы сокращены. Коллизия.
Про Прибалтику - там несколько другая экономика, нежели у нас. Да, тарифы ЖКХ и общественный транспорт безумно дороги, но остальное - для сравнения, "домик в деревне" = "однокомнатная квартира" = 20 000 евро. Машины - без пошлин, из Европы, в хорошем состоянии, по 3-4 т. евро. Нокиа выпускала там свои телефоны, т.е. они вообще почти даром раздавались. Продукты - свои, дешевые и хорошие. У меня знакомые есть там - журналисты, юристы, строители, им своих зарплат прекрасно хватает. Да, роль ЕС и наших туристов велика, но я думаю, эти народы могут и сами себя прокормить, если придется. З.Ы. В Таллинне сейчас проезд в общественном транспорте бесплатный для водителей машин, чтобы пробок не было зимой пока снег убирают. Что наши лучезарные могут противопоставить в ответ "загнивающему капитализму" в "нищей Эстонии"? Вопрос риторический, если что
Что же получается ? Чтобы долго и успешно работать в Нордеа-банке, непременно надо стать ПОДХАЛИМОМ, угодником или даже СОБУТЫЛЬНИКОМ своего непосредственного начальника ?
Ну, про сокращения в крупных банках в период кризиса - вообще разговор особый. Например, абсолют сократил свою филиальную сеть чуть ли не на половину (как и общее число сотрудников). Естественно, под сокращение попали ВСЕ сотрудники, включая и управляющих и директоров. Я честно говоря не очень понял : ЗАЧЕМ сокращать водителей инкассаторских машин и самих инкассаторов ? Ведь они обслуживают и БАНКОМАТЫ, сеть которых не только не сокращается, но и все время растет. То есть, "свой хлеб" эта категория сотрудников уж точно ест НЕ ЗРЯ !
Про НИЗКИЕ ЦЕНЫ на недвижимость и машины в Прибалтике, я тоже НАСЛЫШАН. Только вот про НАЛОГИ Вы упомянуть забыли : "домик на хуторе" потому так мало и стоит, что его СОДЕРЖАНИЕ обходится в очень кругленькую сумму - и не только по линии ЖКХ. Продукты также ДЕШЕВЫЕ только потому, что покупать их ПОЧТИ НЕКОМУ, а если не продать - они испортятся и придется выкинуть.
Не знаю, НА КОМ там хорошо зарабатывают журналисты и юристы, но СТРОИТЕЛИ оттуда все больше к ним едут - просто там мало кто чего строит. Экономия на расходах бюджета и непомерные налоги привели к тому, что ВЫГОДНО там стало жить только пенсионерам и некоторым бюджетникам. Раз даже СНЕГ с улиц Таллина не на что убрать - о КАКОМ "благополучии" ГОРДЫХ ЭСТОНЦЕВ можно говорить ?
Прокормить остатки населения конечно можно (особенно когда все, кто работает, кормятся у нас).
А с другой стороны, МЫ теперь для них больше - НЕ ОККУПАНТЫ : русский язык там снова в почете, как и НАШ российский рубль ! Даже голодная бродячая собака не станет лаять на того, кто кидает ей кусок мяса - чего уж говорить о туристах с РЕАЛЬНЫМИ деньгами, которым там теперь рады, как никогда !
Жаль только - для того, чтобы понять : КТО КОМУ нужнее - потребовалось каких-то 20 лет !
За 20 купите у нашей границы. Чем дальше на запад, тем дороже. Но все равно, не сравнить с нашими ценами - в Таллинне 70 килоевро стоит трешка в новом доме, 80 метров, ремонт, мебель и сауна. В Питере столько стоит однокомнатный хрущ. В Москве - комната. Если у Вас отложено немного евро, Прибалтика - хороший вариант. Пляж прекрасный, по-русски говорят, Европа рядом.
Странник, про бухать с начальством - это Ваши слова, а не мои Я, вообще, очень ценю Ваше чувство юмора Смею Вас огорчить, на троллинг я не поведусь, и раскрывать смысл каждой строки своего отзыва тоже не буду. И мой Вам совет - не сваливайтесь в политику, это грязное и неприличное дело.
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