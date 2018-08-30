Добрый день. Отработал в ВТБ 5 лет в одном Филиале. Пришел в клиентское отделение в 2006 году, практически без опыта работы. Первое впечатление о банке было двоякое, интересная работа, но условия очень странные и схожи рабовладельческим строем. Уходить с работе в 18-00 запрещалось, так как если над чем работать, а если работа сделана, то в наличии тонна инструктивного материала, которые надо знать. Сиди и учи. Т.е. если у вас семья, то это не для вас.



Средний возраст сотрудников клиентского подразделения нашего филиала на тот момент составлял 24 года. Практически бывшие студенты. Зарплата была в районе 13 000 рублей (без учета премии) на ставке ст. специалиста. Вед. спец - 16 000 +/- 1 000, глав. спец - до 22 000 рублей. Порядок начисления премии так и не понял, максимум, что я получал на ставке стар. специалиста - 40 000 рублей. Платится раз в квартал. Средняя премия - 20 000 рублей, и это при том, что планы выполнены. Знаю, что у гл. специалистов премия доходила до 80 000 рублей, при хорошей работе. Для 2006 года более менее нормальный доход для молодого начинающего специалиста.



За время работы в банке произошло столько внутренних изменений, кредитной политики, отделы разделялись, переименовывались, объединялись, переходы на новые программы и так далее. Главное, что на итоговый результат работы (повышение кредитного портфеля и так далее) эти изменения никак не повлияли. А лишь усложнили работу сотрудникам. Про нормативную документацию писать не буду, скажу лишь, что ее очень много, она разная и новые документы могут расходиться с какими-нибудь приказами 10-ти летней давности и так далее и тому подобное. Очень много приходится дублировать информации о клиенте. Забить туда, сюда, в программу, в отчет и еще какому-нибудь руководителю блока из Москвы на память по его форме. Все это отвлекает от основной работы. Еще разница во времени с Москвой. У нас обед, в Москве начало дня.



Люди, которые решают вопросы, т.е. большие московские начальники приходят не к 9-00, и для того, чтобы дождаться от них ответа приходится ждать второй половины дня, а это уже не рабочее время у нас (позже 18-00). Уходить домой не выполнив работу? За это можно получить на следующий день от начальства, лишиться премии, так как подвел клиента. Ну и еще много интересного можно получить в свой адрес. А еще есть другие работники отдела, без семьи и детей, которые могут выполнить твою работу, так как их никто не ждет дома или в детском саду. Конкуренция, так сказать. От этого не уйти.



Так что моя семья и стала помехой работы в ВТБ. Я стал неконкурентоспособным. А отсюда и падение заработной платы, премирования и так далее. К концу своей деятельности я был глав. специалистом. Заработная плата - 34 000 рублей. Премии особо не выросли за эти 5 лет. Разброс от 5 000 до 70 000, опять же все зависит от работы не только твоей, но и отдела. Ты можешь выполнить все показатели, а отдел в целом не выполнить поставленных задачей и "плакала" твоя премия. Нет, ты получишь больше остальных в отделе, но не на много, и эти 15 000 - 20 000 не стоят потраченных сил и твоего личного времени за квартал.



Всем спасибо, занимайтесь спортом.