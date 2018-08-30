Добрый день! Я тоже бы хотела оставить свой отзыв. Меня так же Я-ва Ольга из рекрутинговой компании пригласила на обучение в Екатеринбург в СКБ-банк, что мол, я такая вся замечательная, только я прошла конкурс при отборе. Я, сорвавшись с места насиженного, рванула в Екатеринбург, естественно, за их счет. Такая счастливая, думаю, ну вот, руководящая должность и все такое - новый банк в нашем городе - набирали сотрудников при открытии банка.



Когда была на обучении (нас было много с разных городов), то мне девчонки, с которыми я жила, рассказывали всякие истории из СКБ-банка, мол: Я вот учусь на место того сотрудника, который в отпуске и ничего не знает о том, что, когда она выйдет с отпуска, я уже буду на её месте работать... Я подумала, ну, значит тот сотрудник что-то косячит и т.п. Затем мне про г. Владивосток такую же историю рассказали, только задействованы были уже другие должности, более выше. Причем, это все мне рассказывали и сами сотрудники СКБ-банка. Я тогда думаю, ну у нас-то в городе только открытие, новый банк, будет все отлично.



Тут, короче, с утра слушаю прогноз астролога, мол будьте аккуратнее, руководитель что-то хочет замутить... и ч/з 2 дня мне говорят, что я не прошла испытательный срок. Я, не понимая за что, руководитель так и не смогла ответить на вопрос, оказалась вообще в шоке. Я себя считаю очень грамотным специалистом в банковской сфере, все у меня по инструкциям, все документы в порядке, отчеты вовремя отправляю, тем более, что мы только открылись - все с нуля.



Меня давай пугать, что если я не напишу по собственному - выгонят по статье, тут же придумали какие-то несуществующие служебки и за моей спиной учили другого специалиста в Екатеринбурге, короче, полное кидалово. Так же на сайте была открытая вакансия, а я еще думаю, что это в открытом доступе? Наверное, запамятовали. Теперь я понимаю, что все отзывы не на пустом месте, что выживают сотрудников, которые в лидерах и грамотные. Поганенько Дирекция относится к сотрудникам. Такой не хороший осадок, просто пипец. Зато при звонке - Я-ва уверяла, что испытательный срок - это просто формальность.



Кстати, сотрудники, которые в Екатеринбурге, говорили, что очень большая текучка. А мне так радостно было ходить на работу - мой профиль! Вот такая история, теперь я в активном поиске работы. ОНИ СЕБЕ "ХОРОШУЮ" РЕПУТАЦИЮ ЗАРАБОТАЛИ,

сейчас буду в трудовую инспекцию писать в Екатеринбург, кинули с расчетными...