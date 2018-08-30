Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Должность - кредитный инспектор. Устроилась 02.2012. Уволилась 01.2013. Зарплата-средняя. Премию заработать можно, но пахать надо как стадо лошадей. Обещанных повышений - 4. Фактических-0. Туманное понятие дефолтность (у меня в инструкции прописано по каким критериям я могу пропустить положительного заявителя - я их выполнила...). Соцпакет - не знаю, мне все равно. ДМСом я не пользуюсь и прочими услугами тоже. Руководители - отдельная каста. Есть нормальные и адекватные, есть не очень... как повезет) если один Рг не дружит с твоим РГ - проблемы будут у тебя) прослушку никто не отменял (и когда уже сделают так, чтобы звонок в случайном порядке просто попадал сам, а не его выбирали бы).
Итог. Из плюсов: для начала работы студенты и тп подходит супер! Все объяснят, все помогут, все расскажут. З/п на уровне 25 000 тоже нормально. График 5/2 (пока что) смена утро/вечер (для студентов подходит идеально). За обучение еще и платят (в случае успешно сданного экзамена)... кстати как взяли меня не понятно, я б сама себя не взяла бы. Выплаты без задержек. Все руководство в шаговой доступности и стараются помочь тебе решить любой вопрос. Коллеги тоже как у всех, есть странные есть не очень, но в целом атмосфера отличная.
Так случилось, что мне предстояло переехать в другой город и пришлось уволится... к сожалению, а может нет, покажет время. Отдельное спасибо аквариуму за возможность все-таки уехать с семьей, а не в одиночку. Кстати трудовую и все документы мне выдали минут за 10. Дольше бумажки подписывала.
Из минусов: драться в рейтингах до последнего, сражаться за места, но оверы. гигантские штрафы за опоздание, хотя Олег Юрьевич обозвал их как-то другому в своем твиттере, правда не помню как. (Очень обидно было написать объяснительную, все обосновать и все равно получить штраф... хотя из-за аварии на ленинградском шоссе (да-да знаю, что пробка - не причина и все же) нас на работу в тот день опоздало человек 15...). очень трудно добраться общественным транспортом в 7 утра и 10 вечера, да и опасно (представители вы должны быть в курсе ситуаций).
Вывод: молодые люди, кто начинает карьеру или у кого есть опыт работы, но они хотят именно переквалифицироваться и работать в банке - вэлком. мошенникам - даже не суйтесь, все равно вычислят.
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mufasa • бывший сотрудник
28.01.2013 12:26
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наводит на мысли...
Еще странно - поставлена положительная оценка, а отзыв, мне кажется, больше отрицательный...
Leximo ну если б вычислили я б писала другой отзыв не правда ли?что все начальство идиоты а я вся такая белая пушстая и ни фига не мошенничала))))нет просто на заметку ибо были у нас люди которые мошенничали не по чуть чуть (как в принципе все делают) а глобально)ну собственно их через пару дней вычисляли и адьес)
Сомнительная польза возможности звонка "наверх".
Потом на вас наедет непосредственный руководитель и отношения с ним могут быть испорчены, ведь такой звонок могут трактовать как неспособность Вашего рук. решить тот или иной вопрос.
Субординация.
Изменено:
Сомнительная польза возможности звонка "наверх".
Потом на вас наедет непосредственный руководитель и отношения с ним могут быть испорчены, ведь такой звонок могут трактовать как неспособность Вашего рук. решить тот или иной вопрос.
Субординация. [QUOTE]
Как-то маловато для коллеги из того же подразделения.
Изменено:
Говоря о доступности руководства следует понимать, что имеется ввиду возможность лицезреть и общаться с Олегом Юрьевичем (Тинькофф) или с членами правления, т.к. все работают под одной крышей, в отличии от Рустама Тарико, который уже на форумах Давоса и на своих яхтах.
По итогу: "доступность" руководства (отделов и управлений) в ТКС , ничем не отличается от "доступности" таких же людей, в других иерархических структурах.
Сейчас Тиньков переехал в супер современный бизнес-центр (не помню название, если хотите легко найдете), основная масса "рабочих" осталась в БЦ Диапозон, так что встретить и пообщаться О.Ю. врят-ли удастся
Кстати в опенспейсе отдела очень тесно, ширина прохода между столами около метра, фактически там не пройти толком, во время работы все постоянно стучат друг-другу спинками своих стульев . Если затекли ноги, то с ростом 175 выпрямить их уже не получится . Когда встаешь с места постоянно врезаешься в коллегу . Беспрепятственно пронести носилки с человеком из конца ряда врят-ли получиться, хотя я не проверял.
Изменено:
по поводу ширины прохода..ну это да))))хотя мне с моими 160 с кепкой в прыжку(шутка) ничего так нормально) был правда один сосед любитель отъехать подальше врезаться в меня вытянуть назад руки и попасть мне по голове но после фразы еще раз и я тебе то нибудь оторву перестал так делать....зато на павелке мы катались))вот там вытягивайся не хочу..но то же есть минут лифт работает с 8-00 до 20-00 кайф с утреца пробежать на 4 этаж особенно если опаздываешь)\ну я думаю если ситуация дойдет до носилок то все встанут не обломятся...