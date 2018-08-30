Должность - кредитный инспектор. Устроилась 02.2012. Уволилась 01.2013. Зарплата-средняя. Премию заработать можно, но пахать надо как стадо лошадей. Обещанных повышений - 4. Фактических-0. Туманное понятие дефолтность (у меня в инструкции прописано по каким критериям я могу пропустить положительного заявителя - я их выполнила...). Соцпакет - не знаю, мне все равно. ДМСом я не пользуюсь и прочими услугами тоже. Руководители - отдельная каста. Есть нормальные и адекватные, есть не очень... как повезет) если один Рг не дружит с твоим РГ - проблемы будут у тебя) прослушку никто не отменял (и когда уже сделают так, чтобы звонок в случайном порядке просто попадал сам, а не его выбирали бы).



Итог. Из плюсов: для начала работы студенты и тп подходит супер! Все объяснят, все помогут, все расскажут. З/п на уровне 25 000 тоже нормально. График 5/2 (пока что) смена утро/вечер (для студентов подходит идеально). За обучение еще и платят (в случае успешно сданного экзамена)... кстати как взяли меня не понятно, я б сама себя не взяла бы. Выплаты без задержек. Все руководство в шаговой доступности и стараются помочь тебе решить любой вопрос. Коллеги тоже как у всех, есть странные есть не очень, но в целом атмосфера отличная.



Так случилось, что мне предстояло переехать в другой город и пришлось уволится... к сожалению, а может нет, покажет время. Отдельное спасибо аквариуму за возможность все-таки уехать с семьей, а не в одиночку. Кстати трудовую и все документы мне выдали минут за 10. Дольше бумажки подписывала.



Из минусов: драться в рейтингах до последнего, сражаться за места, но оверы. гигантские штрафы за опоздание, хотя Олег Юрьевич обозвал их как-то другому в своем твиттере, правда не помню как. (Очень обидно было написать объяснительную, все обосновать и все равно получить штраф... хотя из-за аварии на ленинградском шоссе (да-да знаю, что пробка - не причина и все же) нас на работу в тот день опоздало человек 15...). очень трудно добраться общественным транспортом в 7 утра и 10 вечера, да и опасно (представители вы должны быть в курсе ситуаций).



Вывод: молодые люди, кто начинает карьеру или у кого есть опыт работы, но они хотят именно переквалифицироваться и работать в банке - вэлком. мошенникам - даже не суйтесь, все равно вычислят.