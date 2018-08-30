Добрый день, или вечер! Да не важно... Начну с того, что работа в Нордеа банке (СПб) невероятно тяжела в моральном плане. Причем острые душевные страдания вас ждут на любой должности, в любом отделе. К большому сожалению, это не команда единомышленников, и не команда профессионалов (профессионализм - вообще штучный товар в этом банке) Это не самая хорошая коммунальная квартира, со всеми вытекающими прелестями. Здесь и общая кухня, а обед у каждого свой. Здесь и вечно занятый туалет с ванной комнатой. Здесь и "радость" компании, когда хочется побыть одному... важно заметить, что в основном "семьи" не жалуют товарищей за стенкой, а зачастую грызутся и внутри себя. Душевных травм, как понимаете, не лишен и управдом, которому все же видится (хочется видеть) большой дом, с приветливыми и отзывчивыми жителями. Ну теперь чуть подробнее.



В Нордеа банке нет четкой организации дела. Не могу сказать, что это очень пагубно влияет на работу, нет, работа идет, но все же наносит определенный отпечаток. Если вы идете на определенную должность, это совершенно не означает, что заниматься будете делами по списку обязанностей по вакансии. Скорее все будет определяться по ходу действия. Иными словами вами заткнут какую-нибудь дыру, которых там достаточно. Не важно подходите ли вы, или вам эта деятельность.

Каких-то вразумительных вводов в специальность не ждите. Максимум вам дадут почитать инструкции и положения, не всегда актуальные и применимые в реальной жизни. Конечно многое зависит от места куда вы придете, но в целом ситуация такова. Кстати, большой текучки кадров там нет. Все отделы в целом сформированы. Так что вас ждут старожилы и корифеи банковского дела, проявите должное уважение.



Проблемы (текучка) есть только в одном направлении. И хотя всем понятно с чем она связана, с завидной упертостью проблему не наблюдают те, кто может что-то изменить. Ну, скорее всего, если вы читаете это до вашего прихода в банк, то туда и собираетесь... готовьтесь К новичкам отношение приемлемое, грызть сразу вас не будут. Будет время и освоиться и понять какая ваша роль в этом спектакле. Роль эту вам и играть, до момента вашего увольнения, ну если оно случится.



Ваше положение будет в прямом смысле зависеть от вас! Как вы себя проявите так и будет. Не думай-те, что нужно в первый день обрывать телефоны коллег, и кричать: "мы не в рынке!", или после банальной инициативы и примитивного решения ставить слово: "Ура!" Выражая свое большое стремление (хотя такие примеры были, и думаю вы с ними столкнетесь). Но как-то самоопределиться вам придется. Причем вас не оставят в покое достаточно долго. Будут проверять, "пробивать" и оценивать.



Еще раз - все зависит от вас! Вы сами все сможете себе устроить и выбрать роль. Не сделаете, сделают за вас. А ролей там в ассортименте. И бурлаки на Волге, и пиджаки с костюмами, в совершенстве владеющие лизингом (не имею ввиду вид финансовой аренды), и маргиналы, и дамы томительного образа... и т.д. На любой вкус. Одним словом коллектив средний, обычный человеческий коллектив. В Нордее вообще очень много "человеческого", т.е. кто кому кем приходится, у кого с кем какие отношения и т.д. Смотри выше (комуналка).



Кратко про быт: обедов нет, дмс есть и все в этом плане нормально, офисы чистые, работать комфортно. Канцелярией обеспечат. Компы, конечно, УГ, все тормозит, но с этим жить и работать можно.



Как раз теперь про работу. Принцип открытой конкурентной борьбы или соперничества отброшен в корзину. Зачастую, но не всегда, хорошо работает принцип: лояльность, замещает эффективный менеджмент... Наложите все это на информацию выше, и станет все яснее. Ваша зарплата и должность никак не зависит от вашего уровня профессионализма. Вы можете хорошо получать и хорошо работать, можете также хорошо получать, но уже не работать, а заниматься ИБД. А можете и пахать как лошадь, за достаточно скромное довольствие... Все в "ручном" режиме и сугубо индивидуально. В целом платят нормально, но для своего же блага, лучше не знать зарплату соседа... Какой-то объективной оценке это все не поддается.



Вы встретите людей, которые могут часами над вашим ухом вести светские беседы, или просто спать. Встретите людей, у которых реальные проблемы, например, с вордом, я уж молчу про что-то более "сложное". Или людей, которые про свою работу вам скажут: "это не наши задачи". И у всех этих людей будут различные должности, различные оклады, и на ваши совсем не будут похожи. Может больше, а может и меньше... Работы, если ваша цель все же работать, да и роль соответствует, вагон и маленькая тележка. Начнете с тележки, и к вам тихо подкатится, или подкатят вагончик.



С точки зрения вашего личного профессионального роста - это хорошо. Много чего узнаете, много чего наглядитесь, да и вообще набиретесь опыта и умений. Во всем остальном, конечно не очень. Рано или поздно, вас все же засыпет работой с головой. Да и чуткие коллеги, не забудут вам напомнить, что это ваша работа, и подкинут чего-нибудь еще. Но в очередной раз - все зависит от вас, от вашей роли в этом спектакле, от вашей игры.



Кратко: работы много, что с ней делать мало кто знает. От вашей работы не зависит ваша зарплата и должность.



Много можно рассказать про Нордею. Я проработал там 5 лет и знаю достаточно. Но, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Работать там можно, живы будете точно, а может будете даже и сыты. Моральных сил у вас не останется, душу вывернут на изнанку. Посмотрите и на любителей подойти к руководству с тыла, и любителей навалить тебе под дверь кучу. Фигурально выражаюсь, естественно. Но можете и познакомиться с талантливыми хорошими людьми. Правда надо торопиться, их все меньше и меньше. (Не все уходят, некоторые, просто деградируют).



Вообще Нордеа (СПб) - это заросший сорняками огород. Цветов и прочих полезных культур растет все меньше и меньше. Если вы хороший "агроном" вам туда, и как можно скорее. А то на крови "доблестных" сотрудников, растет уже черт знает что.



И когда-то можно было написать: Нордеа, вперед!

Но увы... увы... уже только: НОРДЕА, ПРЕВЕД!