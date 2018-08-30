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|Хуже, чем в тюрьме
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пишу от лица своего мужа который устроился в данный момент и работает в банке в службе охраны в Нижнем Новгороде ул Белинского. Условия работы с 7 до 19 ч пятидневка з/п 16 000, на работе за 12 часов работник не имеет права ходить в туалет, курить, есть, разговаривать по телефону, нет обеда и перерывов, объясните у нас, что люди рабы? Уволиться не дают, грозят удержать всю з/п,а за малейшие нарушения штраф 3000 рублей!
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rebrova • сотрудник
29.01.2013 14:28
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Администратор:
В данном случае оценку принять не можем.
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|MEN_018
29.01.2013 15:00
|ну тут конечно сейчас начнут писать что муж за вашу спину прячется, можно только уточнить когда он устраивался на работу почему не узнал все сразу о тербованиях, условиях ?
|Pennywice
29.01.2013 15:40
|Если вашего мужа устраивает такое положение дел (просто смехотворная зарплата; убийственный график - по 12 часов в день уместо работать только по графику 2/2, но никак не 5/2, потому что получается не работа, а каторжный труд наизнос; ужасное отношение), тогда пусть работает и терпит сложившуюся ситуацию и дальше.
|Maxim_SS
29.01.2013 17:43
|Почему в трудовую инспецию не обратиться?
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