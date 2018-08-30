Пишу от лица своего мужа который устроился в данный момент и работает в банке в службе охраны в Нижнем Новгороде ул Белинского. Условия работы с 7 до 19 ч пятидневка з/п 16 000, на работе за 12 часов работник не имеет права ходить в туалет, курить, есть, разговаривать по телефону, нет обеда и перерывов, объясните у нас, что люди рабы? Уволиться не дают, грозят удержать всю з/п,а за малейшие нарушения штраф 3000 рублей!