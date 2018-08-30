Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Animals
|
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Начну с банального приглашения на собеседование, стандартно показать себя и пройти "конкурс" не составило труда и вуаля уже на обучении. Все подробности собеседования и конкруса описывать не стану, одним словом цирк.
Обучение. Так как трудоустройство было в середине июня 2012г. сейчас уже утверждать не могу сколько там воды утекло, но буду рассматривать этот период. Обучение на позицию оператора call-центра тянулось месяц, искренняя благодарность функциональному тренеру Айрату за его методы обучения. Он действительно смог заинтересовать всю группу и придать людям какой никакой уверенности. К тому же в группе сплотились с 2 людьми и даже после эпического экзамена попали в одному смену, чему и были рады. Да и что там скрывать, после того как все это закончилось, все кто прошел вперед были действительно рады и ждали от данной вакансии именно то, что нам обещали.
Действительность. На 2 месяц работы, а всего я там проработал 7 месяцев, и ушел я самый последний из той первоначальной группы которая пришла с обучения, мы начали понимать, что если собеседование - цирк, то работа - рабство. Несмотря на то, что мы как "зелень" с большим энтузиазмом перевыполняли план продаж, да и все показатели были выше среднего, нам всем все равно резали премию со всех сторон. Да и не в деньгах счастье впринципе.
Вдумайтесь, за 12 часов времени, у вас есть два 15 минутных перерыва на ваши нужды и 30 минутный обед. Если вы в промежутке между этими островками счастья захотели сходить в туалет, или у вас просто пересохло в горле от постоянных разговоров и вы захотели ДОБЕЖАТЬ до куллера и налить воды, увы у вас это не получится, так как это называемое время WC не более 3х минут в день, или топор и нет премии. Обстановка ужасная, стульев просто не хватает, а те которые есть просто разваливаются и сидеть невозможно! Гарнитур нет, и чтобы не опоздать на линию нужно пробежать весь зал и найти эту гарнитуру черт побери! Если не успел - премия и топор. Обед за 30 минут. Люди просто не успевают из за очереди погреть еду в микроволновке и вынуждены есть холодную. Можно продолжать безконечно!
Какая к черту мотивация или стремление к карьерному росту в таких условиях? Операторы бегут оттуда как только появляется возможность. Даже не бегут, а снимают цепь рабства. И это не вникая во все ситуации, в техническую поддержку, в коллектив, руководство и т.д. Пост был бы огромен. Из той группы которая прошла обучение уволились все! АБ, очень надеюсь, что вскоре у вас кончится "халявная" рабочая сила в г.Ульяновск, так как уже полгорода знает о вашей конторке и надеюсь будут отговаривать всех знакомых работать в вашем заведении, как это делаю я. Единственный ваш баласт - студенты, которым деваться некуда. Ужас!
Сейчас работаю на линии обороны в call-центре МТС, отличные условия которых даже близко нет в АБ. С работой оператора был отлично знаком еще в 2011 году.Вы только представьте, они настолько сильно держат бедных ребят на цепи, что ниодин!!! не оставил отзыв, постоянно только разговоры между собой на работе, какое это ужасно место и как бы отсюда уйти. Всего хорошего, никогда ниприкаких условиях не стану клиентом и уж тем более служащим. Стыдно.
|
1
hatethis • сотрудник
30.01.2013 03:30
|
Ответ банка:
Добрый день, Hatethis!
Действительно, у сотрудников call-центра есть регламентированные перерывы. Это обусловлено тем, что звонки клиентов поступают непрерывно. и все сотрудники не могут одновременно покинуть рабочее место. К тому же распределение перерывов позволяет сотрудникам комфортно пользоваться зоной отдыха, например для обеда.
Спасибо за отзыв и мнение, все факты указанные Вами будут проверены.
С Уважением,
Калачева Анна
Дирекция по управлению Человеческим Капиталом ОАО "Альфа-Банк"
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Конечно, ужасно и совсем не гуманно по отношению к сотрудникам (начинают чувствовать себя как минимум школьником начальных классов, которого строгая учительница не пускает в туалет посреди урока, или как максимум рабом)... Но, к сожалению, такие условия во врех колл-центрах. Я ни разу ни видела и не слышала отзывов о колл-центре, в котором не было бы графика перерывов (и строго отведенного на них кол-ва минут), и операторы выходили бы в любое время куда угодно на любое кол-во времени.
Я проработала в Альфе 3 года (именно в кол-центре). Все знаю не понаслышке: и работу по 18 часов в сутки (кстати, подработки всегда оплачивались в двойном размере), и 2 по 15 минут перерывов и 1 30 на обед, и жесткие планы по продажам/подключениям, и прослушка звонков, и оценка качества, и пр. пр.пр....
Но только в Альфе можно научиться работать четко, приучить себя к дисциплине, подготовить себя к дальнейшей более серьезной работе... После Альфы совершенно спокойно устроилась в другой банк, на другую должность - знания, полученные в Альфе, до сих пор очень полезны, а мое руководство оч.ценит умение работать много, качественно, логично формулировать мысли, снимать конфликты при работе с клиентами - и это все, что я "вынесла" из Альфы )))
а с такими мелочами, как отсутствие времени на "воды попить", всегда можно справиться - есть много хитростей ))) и рук-ли всегда люди (я работала там будучи беременной, а это и токсикоз, и прочие радости) - они могут и отпустить, и "глаза закрыть"...
все же зависит от работника... условия для всех одни и те же, но в Москве почему-то ребята годами работали и были довольны, а вот в Ульяновске - на тебе - все не ладом... да и качество обслуживания снизилось... интересно почему?
Дело в том, что это сделано не от прихоти чьей-либо, а для того, чтобы линия не провисала, чтобы равномерное число спецов могли принримать звонки. Представьте, если к примеру все спецы в час дня встанут и пойдут на перерыв - линия сразу провиснет, и время ожидания увеличится.
Прекрасно понимаю, что работать на первой линии входящей связи не так уж легко - иногда банально даже нет времени вдохнуть воздух для принятия следующего звонка.
Зачем такая работа где надо знать "хитрости" какие-то и уловки, "условия для всех одни", по словам одного из авторов выше, НО применив хитрость и кто-то там 'глаза закроет', а бесхитростный лох пусть на общих условиях пашет - красота; очень жаль, что это действительно так во всех колл центрах.
Про 'райские кущи', которых никто не обещал - есть ещё и такие выражения - '...Вы же знали на что Вы шли...' или '...кому сейчас легко? ...' - я думаю многим понятно чего стоят эти фразы - ровным счётом ничего - пустые штампы.
По поводу прихоти - прихоть как раз есть, это прихоть высшего руководства сэкономить на рабочей силе - не дай бог лишнего в смену поставить, а поставили бы допонительных людей в смену, вот и не провиснет линия, но разве можно позволить людям по 5-10 минут в час свободного времени иметь, это расточительство какое-то.
Всё зависит от работника - удобная позиция; когда ты поставлен или попал в заведомо проигрышную и нечестную ситуацию, от тебя зависит только одно - как поскорей и с меньшими потерями из неё выбраться. И ещё по этой же теме - обучают везде наспех, зачастую непрофессионально и для галочки, и к работе на телефон, всё ты "готов" - теперь от тебя всё зависит.
Я непротив дисциплины, я знаю, что мы не куклы в театре и от нас кое-что зависит, и сто клиенты должны получать качествкнный сервис и линии не должны провисать, но они это не получают, потому что вместо нормального обучения и достаточной комплектации штата под объём поступающих звонков и нормального человеческого рабочего процесса - обучение абы как, и скорей к станку, а потом лозунги и пропаганда и призывы - типа "...даёшь пятилетку за 3 года" и "всё зависит от вас самих".