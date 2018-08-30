Начну с банального приглашения на собеседование, стандартно показать себя и пройти "конкурс" не составило труда и вуаля уже на обучении. Все подробности собеседования и конкруса описывать не стану, одним словом цирк.



Обучение. Так как трудоустройство было в середине июня 2012г. сейчас уже утверждать не могу сколько там воды утекло, но буду рассматривать этот период. Обучение на позицию оператора call-центра тянулось месяц, искренняя благодарность функциональному тренеру Айрату за его методы обучения. Он действительно смог заинтересовать всю группу и придать людям какой никакой уверенности. К тому же в группе сплотились с 2 людьми и даже после эпического экзамена попали в одному смену, чему и были рады. Да и что там скрывать, после того как все это закончилось, все кто прошел вперед были действительно рады и ждали от данной вакансии именно то, что нам обещали.



Действительность. На 2 месяц работы, а всего я там проработал 7 месяцев, и ушел я самый последний из той первоначальной группы которая пришла с обучения, мы начали понимать, что если собеседование - цирк, то работа - рабство. Несмотря на то, что мы как "зелень" с большим энтузиазмом перевыполняли план продаж, да и все показатели были выше среднего, нам всем все равно резали премию со всех сторон. Да и не в деньгах счастье впринципе.



Вдумайтесь, за 12 часов времени, у вас есть два 15 минутных перерыва на ваши нужды и 30 минутный обед. Если вы в промежутке между этими островками счастья захотели сходить в туалет, или у вас просто пересохло в горле от постоянных разговоров и вы захотели ДОБЕЖАТЬ до куллера и налить воды, увы у вас это не получится, так как это называемое время WC не более 3х минут в день, или топор и нет премии. Обстановка ужасная, стульев просто не хватает, а те которые есть просто разваливаются и сидеть невозможно! Гарнитур нет, и чтобы не опоздать на линию нужно пробежать весь зал и найти эту гарнитуру черт побери! Если не успел - премия и топор. Обед за 30 минут. Люди просто не успевают из за очереди погреть еду в микроволновке и вынуждены есть холодную. Можно продолжать безконечно!



Какая к черту мотивация или стремление к карьерному росту в таких условиях? Операторы бегут оттуда как только появляется возможность. Даже не бегут, а снимают цепь рабства. И это не вникая во все ситуации, в техническую поддержку, в коллектив, руководство и т.д. Пост был бы огромен. Из той группы которая прошла обучение уволились все! АБ, очень надеюсь, что вскоре у вас кончится "халявная" рабочая сила в г.Ульяновск, так как уже полгорода знает о вашей конторке и надеюсь будут отговаривать всех знакомых работать в вашем заведении, как это делаю я. Единственный ваш баласт - студенты, которым деваться некуда. Ужас!



Сейчас работаю на линии обороны в call-центре МТС, отличные условия которых даже близко нет в АБ. С работой оператора был отлично знаком еще в 2011 году.Вы только представьте, они настолько сильно держат бедных ребят на цепи, что ниодин!!! не оставил отзыв, постоянно только разговоры между собой на работе, какое это ужасно место и как бы отсюда уйти. Всего хорошего, никогда ниприкаких условиях не стану клиентом и уж тем более служащим. Стыдно.