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Не могу понять нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток! Видела много реклам о банке, все ярко и интересно. Решила устроится в Хоум, в начале декабря уже приступила к работе. Условия труда хорошие. Начальство уж очень высокомерно, но на то оно и начальство. Я не зацикливалась на этом. Коллектив никакой. (возможно это только с новенькими так). Столкнулась с тем, что у меня нет трудового договора, хотя трудовую они у меня забрали. Так же у меня не было зарплатной карты. Решила подождать. Тут и праздники на носу, у всех авансы, мне же НИЧЕГО. Начальница сказала, что в начале января получишь. Тут позвонили мне сказали, что карта моя в офисе и надо ее забрать. Я забрала, на ней были 4 тыс. рублей. За неполный декабрь. Ладно и то хорошо! Работа мне очень нравилась, я старалась как могла, но мне сказали, что я не подхожу. Мало делаю кредитов. Я решила уволится.

Мне стало обидно. Написала заявление 24 января. Начальница сказала, что поставит отработку по минимуму. Я отработала три дня. На мой вопрос будит ли мне расчет, она ответила, что ДА. НО за те кредиты, которые я сделала мне НИЧЕГО не заплатят, мол их выплачивают на третий месяц. ЛАДНО, может и так. С этим спорить не буду. НО мой оклад в 8 тыс. рублей я должна получить! Со дня написания заявления прошла неделя. ГДЕ РАСЧЕТ? ПУСТО. По закону это должно произойти в течение трех дней. ХОУМ КРЕДИТ замечательный банк, к клиентам относится хорошо. По моему мнению самый лучший из всех банков России. НО почему же внутри, так относятся к сотрудникам? Помогите, разобраться в этом. Иначе, мне придется обращаться в суд. Благодарю зарание за помощь.
motarovna01бывший сотрудник
30.01.2013 11:07
Ответ банка:
Здравствуйте,

Если Ваша ситуация до сих пор не разрешилась, пожалуйста, вышлите мне детали на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
4 комментария
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MEN_018
30.01.2013 12:51
Автор судя по вашему " теплому" восприятию всей ситуации в суд вам обращаться не надо, там точно ничего доказать не сможете. Стандартное разводилово со стороны банка, решай свои проблемы сам ( хоть ты и новенький ) , вы хоть попросили что бы вам наглядно подтвердили что ваши кредиты ( выданные ) оплачивались с 3-го месяца )) Уж больно замыленная и простая фраза, на отъ...так сказать. Полагаю что если было бы так и все ваши кредиты платись с 3го месяца !!!! то вас уже давно бы на ковер в СБ пригласили бы. ))) Так же слышал что новичков любят сажать под чужим логином, мол все что ты сделаешь пойдет тебе в зачет, по факту конечно, ну кунечно ничего вам засчитано не будет...так что хм...темное это дело ..
rimotomoshi
31.01.2013 12:51
Это Ваше первое место работы? Вы на каких условиях устраивались? Я уверен, что по договору у Вас испытательный срок - 3 месяца, и отчислений с продаж Вам не полагается. Тогда всё встаёт на свои места. Т.ч. 3 дня отработки - это не подарок от руководителя.
Amilaniya
10.02.2013 01:02
Урок хороший за то. Как мне скажите можно выходить ку да то на работу не подписав договор и не получив его Я НЕ ПОНИМАЮ вы в деревне живёте ЭТО ЖЕ НЕ ЗАКОННО в первую очередь! Вы просто сами виноваты в этом на таких как Вы и держится вся система не добросовестности работодателей. Нарушили права В СУД в прокуратуру и не будут обманывать ни кого! smile:o smile:o smile:o
Legi
06.03.2013 18:09
*Я уверен, что по договору у Вас испытательный срок - 3 месяца, и отчислений с продаж Вам не полагается.8

Это с чегой-то вдруг ?
испытательный срок дает только одно для работадателя, возможность уволить сотрудника более просто нежели после него.
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