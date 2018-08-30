Доброго времени суток! Видела много реклам о банке, все ярко и интересно. Решила устроится в Хоум, в начале декабря уже приступила к работе. Условия труда хорошие. Начальство уж очень высокомерно, но на то оно и начальство. Я не зацикливалась на этом. Коллектив никакой. (возможно это только с новенькими так). Столкнулась с тем, что у меня нет трудового договора, хотя трудовую они у меня забрали. Так же у меня не было зарплатной карты. Решила подождать. Тут и праздники на носу, у всех авансы, мне же НИЧЕГО. Начальница сказала, что в начале января получишь. Тут позвонили мне сказали, что карта моя в офисе и надо ее забрать. Я забрала, на ней были 4 тыс. рублей. За неполный декабрь. Ладно и то хорошо! Работа мне очень нравилась, я старалась как могла, но мне сказали, что я не подхожу. Мало делаю кредитов. Я решила уволится.



Мне стало обидно. Написала заявление 24 января. Начальница сказала, что поставит отработку по минимуму. Я отработала три дня. На мой вопрос будит ли мне расчет, она ответила, что ДА. НО за те кредиты, которые я сделала мне НИЧЕГО не заплатят, мол их выплачивают на третий месяц. ЛАДНО, может и так. С этим спорить не буду. НО мой оклад в 8 тыс. рублей я должна получить! Со дня написания заявления прошла неделя. ГДЕ РАСЧЕТ? ПУСТО. По закону это должно произойти в течение трех дней. ХОУМ КРЕДИТ замечательный банк, к клиентам относится хорошо. По моему мнению самый лучший из всех банков России. НО почему же внутри, так относятся к сотрудникам? Помогите, разобраться в этом. Иначе, мне придется обращаться в суд. Благодарю зарание за помощь.