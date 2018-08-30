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Почти что интервью почти на выходе:) плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Еще тружусь, но чувствую, что продержусь недолго. В общем, моё заключение...

1) С такой мотивацией можно зубы положить на полку. З/п по факту 15-20 тыс. в месяц, и это при выполнении плана. Если в самое ближайшее время мотивация не станет хотя бы уровня весны 2012 года, то считаю, что СЗ отделению можно просто закрываться. Нормальные, адекватные кадры все сбегут, что именно сейчас и происходит толпами в январе, а останутся одни однодневки, которые не хотят и не умеют работать. Бешеная текучка smile:o
2) Очень важный момент, к которому руководству СЗ округа стоит прислушаться! Уровень этики и общей культуры в деловой переписке банка желает оставлять лучшего. Недопустимо в письмах линейным сотрудникам от БДМ и АТП использовать выражения: давайте прогнём, давайте отожмём, не будут приниматься ваши отмазки и т. д. Я, конечно понимаю, что подчинённые сотрудники в общей своей массе совсем молодые люди, и вам кажется, что вы разговариваете на понятном для оппонента языке, но, есть всё-таки приличные компании, где такого не допускают вне зависимости от возраста работающего персонала и поставленных целей. Банк - должно звучать гордо и только так!
Да! И слово страховой полис пишется и произносится именно как полИс, а не полюс. Полюс встречалось даже в письмах высшего руководства. Коллеги, давайте не будем так позориться. Северный полюс-это место, где водятся белые медведи и тюлени smile:D А страховой полИс - это то, с чем мы работаем smile;)

В банке радует только хороший коллектив, где рядовые сотрудники стараются друг другу помочь. В остальном, не самое хорошее место для трудоустройства, особенно сейчас.

Всем удачи и хороших продаж! smile;)
Самарский агенTT • сотрудник
01.02.2013 00:56
5 комментариев
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K@trin
01.02.2013 11:45
smile:D smile:D посмеялась про полЮс smile:D
kredittka
01.02.2013 17:58
"з/п по факту 15-20 тыс. в месяц и это при выполнении плана"

автор, если Вы трудитесь в Москве и получаете такую зп, да еще и при выполнении плана, то это полный атас smile:o
Самарский агенTT
Автор отзыва
02.02.2013 00:57
Cпб и Лен.область. Всё равно атас.
Менахем Отто
04.02.2013 08:26
Полюс есть северный, южный и страховой smile:) Да ладно к мелочам придираться.
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Ну не идут в этот банк альфа-самцы smile:) smile:) пропадает банк smile:) smile:) smile:) хоть быдлосамцов понабрали smile:) smile:) smile:)
Самарский агенTT
Автор отзыва
07.02.2013 01:58
Модератор, зря скорректировал мой авторский текст... Уж больно прилизано получилось. Не айс, в общем smile:dramatics:

Изменено: Самарский агенTT - 07.02.2013 01:59
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