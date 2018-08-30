Еще тружусь, но чувствую, что продержусь недолго. В общем, моё заключение...



1) С такой мотивацией можно зубы положить на полку. З/п по факту 15-20 тыс. в месяц, и это при выполнении плана. Если в самое ближайшее время мотивация не станет хотя бы уровня весны 2012 года, то считаю, что СЗ отделению можно просто закрываться. Нормальные, адекватные кадры все сбегут, что именно сейчас и происходит толпами в январе, а останутся одни однодневки, которые не хотят и не умеют работать. Бешеная текучка

2) Очень важный момент, к которому руководству СЗ округа стоит прислушаться! Уровень этики и общей культуры в деловой переписке банка желает оставлять лучшего. Недопустимо в письмах линейным сотрудникам от БДМ и АТП использовать выражения: давайте прогнём, давайте отожмём, не будут приниматься ваши отмазки и т. д. Я, конечно понимаю, что подчинённые сотрудники в общей своей массе совсем молодые люди, и вам кажется, что вы разговариваете на понятном для оппонента языке, но, есть всё-таки приличные компании, где такого не допускают вне зависимости от возраста работающего персонала и поставленных целей. Банк - должно звучать гордо и только так!

Да! И слово страховой полис пишется и произносится именно как полИс, а не полюс. Полюс встречалось даже в письмах высшего руководства. Коллеги, давайте не будем так позориться. Северный полюс-это место, где водятся белые медведи и тюлени А страховой полИс - это то, с чем мы работаем



В банке радует только хороший коллектив, где рядовые сотрудники стараются друг другу помочь. В остальном, не самое хорошее место для трудоустройства, особенно сейчас.



Всем удачи и хороших продаж!