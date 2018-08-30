Прочитала предыдущий отзыв, прониклась и решила тоже рассказать о работе в Банке Санкт-Петербург (далее - БСПБ). Негативные отзывы писать всегда проще, потому как они движимы сильными эмоциями, а хорошие и благодарственные слова не всегда принято озвучивать, но, считаю, что этот стереотип пора ломать. Далее, постараюсь, чтобы положительный отзыв был зачтен, поэтому буду оперировать конкретными фактами.



Я - бывший сотрудник БСПБ, штабного подразделения Головного офиса (далее - ГО). Проработала в Банке более двух лет, сначала на площади Островского, а после переезда - в знаменитом стеклянном здании из стекла и бетона, "чайнике" на Малоохтинском проспекте. Мой трудовой стаж в банковской сфере составляет уже почти 10 лет, из которых 8 - это ГО крупных Банков Москвы из ТОР-10, А так как мне действительно, есть с чем сравнивать, я до сих пор считаю этот Банк - одним из лучших работодателей, Северо-западного региона, в частности.



По личным обстоятельствам, я была вынуждена переехать из Москвы в Санкт-Петербург и искать работу уже там. Устроилась в Банк по стандартной схеме: сначала была первичная встреча с представительницей отдела кадров (которая сама нашла мое резюме на широко известном сайте), а через некоторое время - с непосредственными руководителями. Никаких странных психологических тестов, пугающих собеседований, полиграфов и стресс-интервью. Всё было по делу, по квалификации и по-питерски интеллигентно В общей сложности на всё трудоустройство (с проверкой СБ) ушел месяц и на тот момент мне казалось, что это долго. Первый рабочий день произвел на меня, как на неискушенного искусством, москвича, настоящий культурный шок. Привыкшая к однотипным, безликим, угловатым офисным помещениям, я попала в старинное здание в центре Санкт-Петербурга, напротив Александринского театра. Никаких пресловутых опен-спейсов, окон от пола до потолка, централизованных систем кондиционирования, за то внушительная витая лестница, огромные зеркала в массивных рамах... Чем не рай для банковского служащего?



Летом 2011 Банк переехал в современное офисное здание на Малоохтинском. Многие сотрудники были недовольны. И хоть здание стоит на бывшем кладбище и слеплено на скорую руку, все равно отвечает всем офисным стандартам, имеет удобное расположение, подземную парковку (и не важно, что места нужно занимать там с 8 утра, так как их в 3 раза меньше, чем сотрудников) и потрясающий вид с верхних этажей на Неву и Смольный собор. В ясный день весь город отчетливо просматривается до горизонта. В Москве, с ее плотной застройкой, особенно в центре, такого не увидишь Всё новое - это всегда приятно. По части АХД не было никогда никаких проблем: обеспечение канцелярией, оргтехникой, новой мебелью всегда удовлетворялось в полном объеме. Любой каприз - за деньги Банка Даже зеркало купили по запросу, принесли и повесили, чтобы было удобнее смотреть на себя, когда приходишь, уходишь с рабочего места Мне опять же повезло устроиться в Банк в период больших перемен и инноваций, которые были нужны как никогда, так как технологический прогресс упорно продолжал обходить стороной БСПБ. Коллектив ГО стал медленно, но верно "омолаживаться" путем набора новых, перспективных и активных кадров во все подразделения. Может, благодаря и этому, массивный айсберг БСПБ сдвинулся с мертвой точки и, подхватив ветер перемен, устремился по курсу инноваций и улучшений Не буду подробно останавливаться на том, что было нового сделано, разработано, внедрено. Отмечу лишь то, что вовремя всех этих изменений, приходилось и задерживаться, и иногда работать по ненормированному рабочему дню, но грамотно мотивированный сотрудник не поставит этот факт в категорию минусов. А мотивация была и необязательно материальная. К слову, хочу заметить, в последний год, работа с персоналом была отлично налажена - от проведения обучений, в т. ч. и иногородних до материального/нематериального поощрения сотрудников. Вручение грамот по итогам работы, ценных подарков и пр., считаю важным фактором для того, чтобы показать сотруднику его значимость в организации. Мелочь, а приятно. До сих пор дома храню грамоты в память о приятной работе



Коллектив - прекрасный. Никогда не испытывала трудностей общения с коллегами из соседних подразделений. Все люди разные и в любой организации найдутся неуравновешенные сотрудники, но их немного. Опять же, то ли месторасположение в культурной столице сказывалось, то ли новый слоган, где Банк позиционирует себя, как Банк высокой культуры. Соц. пакет есть. Не самый хороший, но есть. ДМС оформляют сразу по окончанию испытательного срока. Судя по приложенному списку клиник, при желании, можно получить полный спектр медицинских услуг. Лично я пользовалась только стоматологией и осталась довольна. Опять же те, кто проработали длительное время в Банке, утверждали, что программа ДМС сократилась и убрали ряд хороших мед. учреждений. Это я уже называю "зажрались", потому как наличие хоть какого-то ДМС намного лучше его отсутствия (работаю сейчас именно в таком банке, без какой либо страховки вообще). Компенсация фитнесса была, и раньше, честно, возвращали на зарплатную карту 50% стоимости годового абонемента после предоставления в кадры договора с фитнес - клубом. Сейчас компенсация тоже есть, но скидка на абонемент распространяется только на те клубы, с которыми есть договоренность с Банком (обычно, это крупные сетевые по всем районам города). Частичная оплата дет. лагерей, единоразовые выплаты "по случаю" и пр. - всё это есть и здесь жаловаться не на что.



Зарплата по местным меркам, не побоюсь этого слова, хорошая, но "хотелось бы больше". А хотелось мне, исключительно потому, что я разбалована другими столичными цифрами. По факту же, объективно считаю уровень дохода в БСПБ в ГО средним/ чуть выше среднего по СПБ для аналогичной должности в других Банках. Проверено Более того, система премий (как за отдельные заслуги, так включая годовую) неоднократно радовала.



В карьерный рост в Банке верю с трудом. Работать там хорошо, но есть шанс так и проработать длительное время на одной и той же позиции. Вообще, в Питере с карьерным ростом "всё сложно". Нет динамичности, никто не бежит сломя голову в поисках райских кущ и у сотрудников не принято часто менять работу и переходить из одного места в другое, начальников или медленно выращивают и готовят к должности годами или протежируют своих.



Несмотря на все указанные плюсы, в Банке больше не работаю. Увольнялась, в основном, по личным причинам и исключительно собственному хотению, которые были спровоцированы нежеланием созерцать со стороны несправедливость и непрофессионализм некоторых новых сотрудников, которые пытались (и по сей день пытаются) нести в массы свои бредовые идеи, никак не адаптированные под БСПБ. Прошло уже достаточное количество времени, а мне до сих пор непонятно, как можно набрать целую команду исключительно для сотрясания воздуха, фальсификации итоговых результатов, пускания пыли в глаза руководству и имитации бурной деятельности.



Хочу сказать искреннее спасибо всем тем, кто работал вместе со мной, моему руководству (идентифицировать меня тем, кто со мной работал, не составит никакого труда). Впервые в жизни, я благодарна моему директору, по сей день, и до сих пор считаю, что работать под руководством талантливого руководителя, идти на работу с радостью и в удовольствие - это настоящее рабочее счастье. Вы все поставили высокую планку и теперь, переходя в другие банки, я невольно сравниваю нового работодателя и понимаю, что его проигрыш, по сравнению с вами, неизбежен, не смотря на более высокий уровень оплаты труда. В Банке, действительно, существует система единоразового трудоустройства. Подтверждаю предыдущий отзыв. Мне так же было озвучено при увольнении, что второй раз устроиться, даже при большом желании, уже не получиться. Поэтому, действующие сотрудники, цените то, что имеете. В Санкт-Петербурге, это один из немногих достойных Банков. Я лично была на собеседовании в ряде Банков в СПб и могу заверить, что таких же достойных и комфортных условий/оплаты, к сожалению, нет, а все исключительно потому, что они являются филиалами или подконтрольными подразделениями Москвы.

Скучаю и желаю процветания Банку и Вам процветания в нем (С) !