Не удивляйтесь, если на собеседовании при приеме в «Москомприватбанк» первый заданный вам вопрос будет не об опыте или образовании, а о наличии смартфона, причем не просто смартфона, а обязательно на базе Android. Да-да, теперь это обязательное условие для всех сотрудников, так как войти в программные комплексы банка можно будет только через чудо-приложение на платформе Android. Мол, сотрудники должны уметь разбираться сами и научить клиентов пользоваться всеми «фишками», разработанными банком для владельцев смартфонов.



В теории, звучит неплохо. На практике – сотрудники, не имеющие возможности или желания купить смартфон, каждый месяц будут штрафоваться на 400 рублей… не сложно подсчитать, что тем, кто планирует задержаться в банке хотя бы на год, выгоднее купить дешевенький смартфон за 3-4 тыс., чем платить штрафы и получать взыскания за нарушение банковских стандартов.



Но что мне делать с моим IPhone, господа-разработчики приложений Приватбанка? Если у вас хватило ума сделать приложение только для одной платформы, почему должны страдать владельцы других смартфонов? Причем, приложения для клиентов доступны и на Android, и на iOS, чем же так провинились сотрудники банка? Я уж молчу о владельцах Windows Phone, их в принципе игнорируют.



Вот думаю, что дальше делать?.. Продать IPhone и купить смартфон на Android? Не хочу, меня вполне все устраивает. Или скинуться вместе с другими сотрудниками и купить один Android на офис, чтобы по очереди выполнять нормативы? Не буду из принципа. А может написать в Apple об ограничении конкуренции? Они судиться любят, а вдруг и встанут на защиту сотрудников Приватбанка?



В общем, работать становится чем дальше, тем веселее…