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Что нам стоит купить Android? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Не удивляйтесь, если на собеседовании при приеме в «Москомприватбанк» первый заданный вам вопрос будет не об опыте или образовании, а о наличии смартфона, причем не просто смартфона, а обязательно на базе Android. smile:o Да-да, теперь это обязательное условие для всех сотрудников, так как войти в программные комплексы банка можно будет только через чудо-приложение на платформе Android. Мол, сотрудники должны уметь разбираться сами и научить клиентов пользоваться всеми «фишками», разработанными банком для владельцев смартфонов.

В теории, звучит неплохо. На практике – сотрудники, не имеющие возможности или желания купить смартфон, каждый месяц будут штрафоваться на 400 рублей… не сложно подсчитать, что тем, кто планирует задержаться в банке хотя бы на год, выгоднее купить дешевенький смартфон за 3-4 тыс., чем платить штрафы и получать взыскания за нарушение банковских стандартов.

Но что мне делать с моим IPhone, господа-разработчики приложений Приватбанка? Если у вас хватило ума сделать приложение только для одной платформы, почему должны страдать владельцы других смартфонов? Причем, приложения для клиентов доступны и на Android, и на iOS, чем же так провинились сотрудники банка? Я уж молчу о владельцах Windows Phone, их в принципе игнорируют.

Вот думаю, что дальше делать?.. Продать IPhone и купить смартфон на Android? Не хочу, меня вполне все устраивает. Или скинуться вместе с другими сотрудниками и купить один Android на офис, чтобы по очереди выполнять нормативы? Не буду из принципа. А может написать в Apple об ограничении конкуренции? Они судиться любят, а вдруг и встанут на защиту сотрудников Приватбанка? smile;)

В общем, работать становится чем дальше, тем веселее…
android2013 • сотрудник
03.02.2013 21:11
7 комментариев
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MEN_018
04.02.2013 10:15
Это просто ужас. А вам не надо клиентов учить в офисе как 5ую точку под.ть...??
2rap
04.02.2013 14:59
кто-то в москомпривате оооочень ленится писать инструкции для сотрудников и клиентов smile:)
avals1980
04.02.2013 16:37
а как в действительности звучит мотивировка штрафа за отсутствие смартфона???? И что, наличие смартфона на андроиде прописано в трудовом договоре или т.п.?? Я склонен верить в широту маразма в некоторых вещах, но вот в это, даже мне вериться с трудом.
android2013
Автор отзыва
04.02.2013 20:18
avals1980, конечно штраф будет что-то вроде за невыполнение обязательного норматива по транзакциям, думаю и в трудовом договоре тоже ни слова про смартфон не напишут, но без него выполнить обязательные для каждого сотрудника нормативы просто невозможно. А при приеме на работу ты просто не пройдешь стажировку, так как в ее программе тоже есть перечень обязательных операций, куда теперь входят операции через смартфон.
Мне интересно, можно ли это расценить как дискриминацию по имущественному положению согласно статьи 3 ТК РФ?
avals1980
05.02.2013 12:04
к сожалению я не эскперт в области трудового права, но даже на мой взгляд, принудительное использование чего то на работе, должно быть предварительно обговорено при приеме на работу, как и наличие смартфона, в частности. Я, например, так бы и пользовался простым телефоном, если бы не подарили. Просто мне именно смартфон вообще не нужен, а даже после того, как подарили, я практически не использую его функционал. Ну не нужно мне это и все!!! Главное, я на связи. На счет дискриминации - это "наша раша" и доказать через суд в ней можно, ноооооооо очень сложно...Выход один - чтобы не сойти с ума, оставить дураков искать себе подобных и уйти.
c441274
05.02.2013 17:42
мда маразм в приматбанке крепчает не по дням а по часам. как там успехи со входом в топ5 по количеству пустых карточек? ))

Цитата
На счет дискриминации - это "наша раша" и доказать через суд в ней можно, ноооооооо очень сложно...

удивительное дело но по статистике (пруфа нет но далеко за 70%) большинство споров в суде решается в пользу работника. ну то есть для понимания: даже если тебя застукали в нетрезвом виде на рабочем месте, даже если это прописано в трудовом договоре и даже если все бумажки оформлены правильно то после увольнения по статье можно восстановиться черзе суд после чего уволиться по собственному желанию. другое дело что чаще всего вопрос будет решен "по согласию сторон" либо запугиваем и молчаливым согласием работника.

Цитата
Выход один - чтобы не сойти с ума, оставить дураков искать себе подобных и уйти.

а вот тут согласен. поработал год, не так давно уволился о чем не жалею ни сколько. "кузнеце кадров" и "школе жизни" как тут многие бывшие и действующие сотрудники пишут про приматбанк даст фору любой коммерческий банк. маразм и тупость банковской сферы примерно одинаково распределен по стране но поработав в приватбанке я понял что здесь это на порядок выше
c441274
05.02.2013 17:42
мда маразм в приматбанке крепчает не по дням а по часам. как там успехи со входом в топ5 по количеству пустых карточек? ))

Цитата
На счет дискриминации - это "наша раша" и доказать через суд в ней можно, ноооооооо очень сложно...

удивительное дело но по статистике (пруфа нет но далеко за 70%) большинство споров в суде решается в пользу работника. ну то есть для понимания: даже если тебя застукали в нетрезвом виде на рабочем месте, даже если это прописано в трудовом договоре и даже если все бумажки оформлены правильно то после увольнения по статье можно восстановиться черзе суд после чего уволиться по собственному желанию. другое дело что чаще всего вопрос будет решен "по согласию сторон" либо запугиваем и молчаливым согласием работника.

Цитата
Выход один - чтобы не сойти с ума, оставить дураков искать себе подобных и уйти.

а вот тут согласен. поработал год, не так давно уволился о чем не жалею ни сколько. "кузнеце кадров" и "школе жизни" как тут многие бывшие и действующие сотрудники пишут про приматбанк даст фору любой коммерческий банк. маразм и тупость банковской сферы примерно одинаково распределен по стране но поработав в приватбанке я понял что здесь это на порядок выше
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