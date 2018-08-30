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Не удивляйтесь, если на собеседовании при приеме в «Москомприватбанк» первый заданный вам вопрос будет не об опыте или образовании, а о наличии смартфона, причем не просто смартфона, а обязательно на базе Android. Да-да, теперь это обязательное условие для всех сотрудников, так как войти в программные комплексы банка можно будет только через чудо-приложение на платформе Android. Мол, сотрудники должны уметь разбираться сами и научить клиентов пользоваться всеми «фишками», разработанными банком для владельцев смартфонов.
В теории, звучит неплохо. На практике – сотрудники, не имеющие возможности или желания купить смартфон, каждый месяц будут штрафоваться на 400 рублей… не сложно подсчитать, что тем, кто планирует задержаться в банке хотя бы на год, выгоднее купить дешевенький смартфон за 3-4 тыс., чем платить штрафы и получать взыскания за нарушение банковских стандартов.
Но что мне делать с моим IPhone, господа-разработчики приложений Приватбанка? Если у вас хватило ума сделать приложение только для одной платформы, почему должны страдать владельцы других смартфонов? Причем, приложения для клиентов доступны и на Android, и на iOS, чем же так провинились сотрудники банка? Я уж молчу о владельцах Windows Phone, их в принципе игнорируют.
Вот думаю, что дальше делать?.. Продать IPhone и купить смартфон на Android? Не хочу, меня вполне все устраивает. Или скинуться вместе с другими сотрудниками и купить один Android на офис, чтобы по очереди выполнять нормативы? Не буду из принципа. А может написать в Apple об ограничении конкуренции? Они судиться любят, а вдруг и встанут на защиту сотрудников Приватбанка?
В общем, работать становится чем дальше, тем веселее…
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1
android2013 • сотрудник
03.02.2013 21:11
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Мне интересно, можно ли это расценить как дискриминацию по имущественному положению согласно статьи 3 ТК РФ?
удивительное дело но по статистике (пруфа нет но далеко за 70%) большинство споров в суде решается в пользу работника. ну то есть для понимания: даже если тебя застукали в нетрезвом виде на рабочем месте, даже если это прописано в трудовом договоре и даже если все бумажки оформлены правильно то после увольнения по статье можно восстановиться черзе суд после чего уволиться по собственному желанию. другое дело что чаще всего вопрос будет решен "по согласию сторон" либо запугиваем и молчаливым согласием работника.
а вот тут согласен. поработал год, не так давно уволился о чем не жалею ни сколько. "кузнеце кадров" и "школе жизни" как тут многие бывшие и действующие сотрудники пишут про приматбанк даст фору любой коммерческий банк. маразм и тупость банковской сферы примерно одинаково распределен по стране но поработав в приватбанке я понял что здесь это на порядок выше
удивительное дело но по статистике (пруфа нет но далеко за 70%) большинство споров в суде решается в пользу работника. ну то есть для понимания: даже если тебя застукали в нетрезвом виде на рабочем месте, даже если это прописано в трудовом договоре и даже если все бумажки оформлены правильно то после увольнения по статье можно восстановиться черзе суд после чего уволиться по собственному желанию. другое дело что чаще всего вопрос будет решен "по согласию сторон" либо запугиваем и молчаливым согласием работника.
а вот тут согласен. поработал год, не так давно уволился о чем не жалею ни сколько. "кузнеце кадров" и "школе жизни" как тут многие бывшие и действующие сотрудники пишут про приматбанк даст фору любой коммерческий банк. маразм и тупость банковской сферы примерно одинаково распределен по стране но поработав в приватбанке я понял что здесь это на порядок выше