Нахожусь в декрете с 9 января 2013 года. Заявление на выплату декретных пособий было написано мною 10.01.2013 , в этот же день я отдала его в Отдел кадров. По закону работодатель назначает пособия по беременности и родам в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. Так, по крайней мере, должно было быть. Но для НБ ТРАСТ закон не писан.



Первый звонок в бухгалтерию был осуществлен мною 31 января, чтобы убедиться, что всё в порядке (как чувствовала прям). Дозванивалась в течение нескольких часов, трубку никто не брал (непонятно чем они там вообще занимаются). Когда я все-таки дозвонилась, у меня начали спрашивать, зачем я вообще звоню, все выплаты будут 1.02.2013 в зарплату. На остальные вопросы сотрудница бухгалтерии (имени, к сожалению, не знаю) красноречиво посопела и бросила трубку.



1.02 никаких выплат соответственно не последовало. Чтобы выяснить, в чем причина, я звоню 3.02 утром опять же в бухгалтерию. На что мне сотрудница Евгения (доб. 6220)отвечает, что никаких документов из Отдела кадров на выплаты они не получали, ничего не знают. Звоню я теперь в Отдел Кадров. В итоге продолжительного разговора девушка мне радостным голосом сообщила, что они нашли мои документы (спасибо большое я очень рада) и в ближайшее время передадут их в бухгалтерию. Таким образом, получается, что в лучшем случае свои деньги я получу в начале марта.



В данном случае у меня возникает множество вопросов, на которые ваши сотрудники отвечать мне отказываются:

1. На каком основании нарушается законодательство?

2. Чем у вас вообще Отдел Кадров занимается, и по какой причине документы не были переданы вовремя?

3. Когда будет решена эта проблема?



Со своей стороны могу сказать, что если в течение 3х дней данная проблема не будет решена, то я буду вынуждена обратиться в ФСС, Инспекцию по труду и прокуратуру. На руках у меня имеется ксерокопия больничного, ксерокопия заявления на отпуск по беременности и родам, а так же записи всех телефонных разговоров с Вашими сотрудниками.



Для связи, если потребуется, оставлю свою почту patrol1004@mail.ru