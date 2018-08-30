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Дайте тепло плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, работаю консультантом, и у меня такая проблема: мы, консультанты в нашем офисе стоим прямо у входа, при постоянно открытой двери. Зона 24 не отапливается вообще уже 2 год и на просьбу, починить кондиционер нулевая реакция! Нас гоняют стоять в зону 24, обслуживать клиентов, но комфортные условия работы не предоставляют. Год назад из-за того, что слишком сильно замёрзла, я слегла в больницу (без подробностей) в этом году я повторить тоже самое не хочу. Ладно, мы смирились с зоной 24, поэтому включаем кондиционеры в зале на обогрев, но что от зам. рук поступает следующее "в холоде кондиционеры не должны работать" выключает их и забирает у нас пульт, тем самым оставляя нас на входе без какого-либо тепла. Батареи в офис заставлены диванами, тепла от них никакого. Скажите пожалуйста, что делать в данной ситуации? Работать полностью одетыми, по-моему не дело.
Спасибо за ответ.
amlife94 • сотрудник
22.12.2015 15:38
6 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
22.12.2015 16:54
amlife94, добрый день!

Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
nasasya
23.12.2015 13:55
У нас тоже одно время холодно было, все улучшилось в один день когда проверка московская приехала, сразу наладили, а так тоже, сидите, мерзните smile:D
SAN296
29.12.2015 15:10
Обратитесь в трудовую инспекцию,она поможет.
amlife94
Автор отзыва
30.12.2015 11:23
Спасибо, за подсказку )
SAN296
30.12.2015 14:35
amlife94 В соответствии с законодательством Российской Федерации, охрана труда является важной составляющей организации любого производства. Под данным термином понимается комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья сотрудников непосредственно в процессе трудовой деятельности. Полностью тут http://vladrieltor.ru/tkrf33 smile:)
Бипаша
07.01.2016 18:51
Автор, а это случаем не ДО 01348 Мурманского ОСБ № 8627?
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