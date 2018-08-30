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Добрый день, работаю консультантом, и у меня такая проблема: мы, консультанты в нашем офисе стоим прямо у входа, при постоянно открытой двери. Зона 24 не отапливается вообще уже 2 год и на просьбу, починить кондиционер нулевая реакция! Нас гоняют стоять в зону 24, обслуживать клиентов, но комфортные условия работы не предоставляют. Год назад из-за того, что слишком сильно замёрзла, я слегла в больницу (без подробностей) в этом году я повторить тоже самое не хочу. Ладно, мы смирились с зоной 24, поэтому включаем кондиционеры в зале на обогрев, но что от зам. рук поступает следующее "в холоде кондиционеры не должны работать" выключает их и забирает у нас пульт, тем самым оставляя нас на входе без какого-либо тепла. Батареи в офис заставлены диванами, тепла от них никакого. Скажите пожалуйста, что делать в данной ситуации? Работать полностью одетыми, по-моему не дело.
Спасибо за ответ.
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amlife94 • сотрудник
22.12.2015 15:38
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Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.