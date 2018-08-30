Господин Х., как все предсказуемо! Все развалили, всех поувольняли, скольких обидели и сколько нерв помотали. Я ОЧЕНЬ РАДА, что вы получили по заслугам (думаю со мной согласятся многие). И ваше слезное прощальное письмо не вызвало ни у кого сожаления. Надеюсь ваши "КОЛЛЕГИ" последуют за вами. Интересно какой следующий банк вы пойдете разваливать?