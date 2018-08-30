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Вот и закончились "золотые деньки"! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Господин Х., как все предсказуемо! Все развалили, всех поувольняли, скольких обидели и сколько нерв помотали. Я ОЧЕНЬ РАДА, что вы получили по заслугам (думаю со мной согласятся многие). И ваше слезное прощальное письмо не вызвало ни у кого сожаления. Надеюсь ваши "КОЛЛЕГИ" последуют за вами. Интересно какой следующий банк вы пойдете разваливать?
Хеленкабывший сотрудник
22.12.2015 17:40
Администратор:
В данном случае без оценки.
10 комментариев
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spec.locko
22.12.2015 17:46
Весьма приятная новость
Хеленка
Автор отзыва
22.12.2015 18:01
не то слово порадуемся за ребяток:)
Мортал
24.12.2015 23:32
Что-то никого больше не ушло... Эхх, столько банков ещё можно разрушить и всех поуволнять... Люди же просто ничто для "оптимизации сети"... А ничто можно поменять, тут или там, это на то... Всех в сад...
Мортал
16.02.2016 21:58
Вот и в след за Х. ушел Ш. Остальных видимо не взяли... Ждем. Может ветром унесет...
Мортал
01.03.2016 20:06
Ветер перемен унес очередного сотрудника ДРС Пашу В. За ним вроде бы уходит и Кирил Н. И общий "посыл" - "мы бодры, веселы..."... Но вспомнив известный фильм, могу сказать, что "бодры- надо говорить бодрее, веселы- веселее!" Хочется верить, что все таки прийдет нормальное руководство... И будет качественно руководить сетью. И работать на созидание, а не на разрушение. Имхо.

Изменено: Мортал - 01.03.2016 20:36
pyk
05.03.2016 17:44
Да...Дунул ветер шквалистый. Только очень уж долго его ждали.
А то я уже начала сомневаться в торжестве справедливости ,профессионализма и порядочности.
Назарова К так просто не унесет...держится за все что торчит ,но деньки все-равно сочтены. )))
Чуть ранее унесло только одного Ш. -другой то Ш. остался,плачется и держится за З.
Почему то Р.не уходит за своим "вождем"-Х....
Очень надеюсь ,что действа этих сотрудников тоже оценят по достоинству,главное не затягивать.
Успехов новому Руководству по восстановлению,оздоровлению и реабилитации сети Банка.



Изменено: pyk - 05.03.2016 17:46
pyk
30.04.2016 22:50
Приятно узнать,что еще одного попросили...не развивать розничный бизнес. Прощальные письма -реветь охота. Так глупы,что думают что они молодцы.
Осталось еще пару человек из "старой команды",надо бы и их проводить,чтобы они поняли сколько неприятностей они доставили сотрудникам своим "руководством".
Пусть посидят дома. В настоящее время найти такую кормушку, у которой они были теперь не так просто.Сами себе придумывали должности и зарплаты. Верили в свою исключительность.
Рада ,что пришла новая команда.Хуже,лучше-время покажет. Удачи !
7659381
15.05.2016 18:03
Бесконечно рад, что выдворили наконец Зай-го!!! Это письмо его прощальное- smile:D -это потеха да и только. Сколько им лично было сделано ЗЛА за время его пребывания в СМП - не счесть. От него всегда исходила злость, детские обиды; его комплексы были превыше всех и вся. Но, как говорится, новые руководители быстро все это поняли smile:) - и З. оказался там, где должен был оказаться - на улице.
Исправлять, правда, к сожалению, придется ОЧЕНЬ многое после команды Х. и ему подобных.
Желаю ИСКРЕННЕ удачи и новых побед новому руководству!
mr.Night
02.06.2016 23:05
Господа диванные эксперты! По моему в ваших злорадных письмах гораздо больше зла чем в ушедших руководителях. Мне вот знаете что интересно? Какой бизнес проект нужно ввести руководству что бы подчиненные (включая директоров ДО) выполнили хотя бы на 50%? Столько лет все сидели, ничего кроме операционки и дуракаваляния не делали, а тут кредиты какие то просят выдавать, страховки продавать и планы еще ставят))) Совсем не хотят нам платить просто за присутствие smile:) А вот если бы кто то из Вас написал что план на 90-100% хотя бы месячный, хотя бы по одному показателю выполнил и его не оценили и ничего не дали вот тогда бы это был бы результат работы уже бывших руководителей. А пока это нежелание ни работать ни зарабатывать, а только тихонечко плакать в коментах. Вы тут вот удивляетесь что стольких по увольняли, когда же вы начнете удивляться почему уволили так мало. По моим ощущениям самая романтика впереди.

Изменено: mr.Night - 02.06.2016 23:12
Мортал
08.06.2016 08:33
Интересный отзыв. Звучный ник. Хорошие руководители старались, а испортили все плохие сотрудники. Планы не выполняли. Не слушались видимо. А про закон бумеранга помните? Все, что вы делаете другим людям, обязательно возвращается. Да, и про "тихонечко плакать"- здесь в основном ирония, сарказм, иногда грусть (по времени когда руководство ценило, уважало, считалось с мнением, когда все коллеги общались между собой и тп...).

Изменено: Мортал - 08.06.2016 11:47
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