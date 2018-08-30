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|Вот и закончились "золотые деньки"!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Господин Х., как все предсказуемо! Все развалили, всех поувольняли, скольких обидели и сколько нерв помотали. Я ОЧЕНЬ РАДА, что вы получили по заслугам (думаю со мной согласятся многие). И ваше слезное прощальное письмо не вызвало ни у кого сожаления. Надеюсь ваши "КОЛЛЕГИ" последуют за вами. Интересно какой следующий банк вы пойдете разваливать?
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Хеленка • бывший сотрудник
22.12.2015 17:40
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Администратор:
В данном случае без оценки.
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А то я уже начала сомневаться в торжестве справедливости ,профессионализма и порядочности.
Назарова К так просто не унесет...держится за все что торчит ,но деньки все-равно сочтены. )))
Чуть ранее унесло только одного Ш. -другой то Ш. остался,плачется и держится за З.
Почему то Р.не уходит за своим "вождем"-Х....
Очень надеюсь ,что действа этих сотрудников тоже оценят по достоинству,главное не затягивать.
Успехов новому Руководству по восстановлению,оздоровлению и реабилитации сети Банка.
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Осталось еще пару человек из "старой команды",надо бы и их проводить,чтобы они поняли сколько неприятностей они доставили сотрудникам своим "руководством".
Пусть посидят дома. В настоящее время найти такую кормушку, у которой они были теперь не так просто.Сами себе придумывали должности и зарплаты. Верили в свою исключительность.
Рада ,что пришла новая команда.Хуже,лучше-время покажет. Удачи !
Исправлять, правда, к сожалению, придется ОЧЕНЬ многое после команды Х. и ему подобных.
Желаю ИСКРЕННЕ удачи и новых побед новому руководству!
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