Данный отзыв, это новый взгляд на мой отзыв почти 3 года назад. Тогда я поставил отрицательную оценку. Хотел бы все списать на эмоции, но все-таки и по прошествии 3 лет сменить оценку того отзыва не возникало желания. И судя по последним отзывам ситуация только усугубилась.



По личному опыту, могу рассказать, что моя эпопея с увольнением длилась еще год. Я 2 раза приезжал в офис на ОП, писал заявления на увольнения. Последний раз в октябре 2014, при том, что с июля 2013 я уже был официально трудоустроен на новой работе. Не знаю в итоге меня уволили или нет, но вот уже год как не звонят.

Хотя иногда звонят по вакансии, приглашают на работу.



Почему же я хочу оставить положительный отзыв? Потому что у меня было 3 года подумать, поработать в нескольких банках и сделать некий вывод.



Как армия воспитывает настоящего мужчину, так Тинькофф воспитывает настоящего оператора Call-центра. Именно там, вас с нулевыми знаниями подбирают и обучают банковскому делу. Именно там вас учат работать в постоянной нагрузке, учат что царь не ты, а твой работодатель. И именно там разбиваются иллюзии, что весь мир у твоих ног. Звучит грубовато, но тем не менее я действительно выношу это в плюс. Пройдя школу Тинокова, вы будете подготовлены к реальной работе в другом банке.



Благодаря этому банку, меня охотно приглашают в банки поменьше, где более человеческие условия труда. Правда вот 18 очередной банк, в котором я работаю лишился лицензии, но это уже личное везение.



И я действительно, от всего сердца хочу сказать банку спасибо. Пускай у нас не срослось. Я по-прежнему считаю это место ужасным. Я не могу рекомендовать данный банк, как место для постоянной работы. Но если вы, как и я, планируете связать свою жизнь с Контакт/Call - центрами, то хотя бы 1-2 месяца отработать в Тинькове вы должны.