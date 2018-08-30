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|Воспоминания былой любви
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Данный отзыв, это новый взгляд на мой отзыв почти 3 года назад. Тогда я поставил отрицательную оценку. Хотел бы все списать на эмоции, но все-таки и по прошествии 3 лет сменить оценку того отзыва не возникало желания. И судя по последним отзывам ситуация только усугубилась.
По личному опыту, могу рассказать, что моя эпопея с увольнением длилась еще год. Я 2 раза приезжал в офис на ОП, писал заявления на увольнения. Последний раз в октябре 2014, при том, что с июля 2013 я уже был официально трудоустроен на новой работе. Не знаю в итоге меня уволили или нет, но вот уже год как не звонят.
Хотя иногда звонят по вакансии, приглашают на работу.
Почему же я хочу оставить положительный отзыв? Потому что у меня было 3 года подумать, поработать в нескольких банках и сделать некий вывод.
Как армия воспитывает настоящего мужчину, так Тинькофф воспитывает настоящего оператора Call-центра. Именно там, вас с нулевыми знаниями подбирают и обучают банковскому делу. Именно там вас учат работать в постоянной нагрузке, учат что царь не ты, а твой работодатель. И именно там разбиваются иллюзии, что весь мир у твоих ног. Звучит грубовато, но тем не менее я действительно выношу это в плюс. Пройдя школу Тинокова, вы будете подготовлены к реальной работе в другом банке.
Благодаря этому банку, меня охотно приглашают в банки поменьше, где более человеческие условия труда. Правда вот 18 очередной банк, в котором я работаю лишился лицензии, но это уже личное везение.
И я действительно, от всего сердца хочу сказать банку спасибо. Пускай у нас не срослось. Я по-прежнему считаю это место ужасным. Я не могу рекомендовать данный банк, как место для постоянной работы. Но если вы, как и я, планируете связать свою жизнь с Контакт/Call - центрами, то хотя бы 1-2 месяца отработать в Тинькове вы должны.
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denisdk • бывший сотрудник
23.12.2015 21:00
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Администратор:
Автор, в данном случае можем принять отзыв либо с оценкой "0" либо без оценки. Каково ваше мнение?
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Ответ банка:
Добрый день, Денис!
Благодарим за Ваше мнение.
Желаем удачи на новом месте работы!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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Имелось ввиду 18 числа)))
А банк 4ый)
А Денис Давыденко и denisdk - это близнецы-братья, верно?